Plus de 450 entreprises adoptent Veeva Vault eTMF pour améliorer l'efficacité des essais et la préparation aux inspections





Les entreprises modernisent la gestion du TMF pour stimuler l'automatisation et la rapidité

BARCELONE, Espagne, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- À mesure que l'industrie améliore les opérations cliniques, il devient prioritaire d'adopter des applications sur une plateforme unifiée afin d'accroître l'efficacité et la conformité des études. Plus de 450 sociétés biopharmaceutiques, parmi lesquelles 18 des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques et 4 des 6 plus grandes CRO, utilisent Veeva Vault eTMF pour automatiser les processus d'essai et améliorer l'échange d'informations entre les différentes parties prenantes.

Face à la complexité croissante des réglementations et des procès, de plus en plus d'entreprises améliorent la transparence et la préparation aux inspections grâce à Vault eTMF. Veeva Systems (NYSE: VEEV) aide les organisations à relever les défis critiques en matière de TMF grâce à des solutions avant-gardistes, notamment :

TMF Bot pour automatiser la classification des documents afin d'en accélérer le traitement et d'en améliorer la précision. TMF Bot a classé plus d'un million de documents, faisant économiser à ses clients des dizaines de milliers d'heures de traitement.

pour automatiser la classification des documents afin d'en accélérer le traitement et d'en améliorer la précision. TMF Bot a classé plus d'un million de documents, faisant économiser à ses clients des dizaines de milliers d'heures de traitement. Une connexion transparente entre Vault eTMF et Veeva Vault RIM pour améliorer l'efficacité et la collaboration entre les équipes cliniques et celles chargées de la réglementation. Les clients ont partagé plus de 40 000 documents dans le cadre de plus de 600 études.

pour améliorer l'efficacité et la collaboration entre les équipes cliniques et celles chargées de la réglementation. Les clients ont partagé plus de 40 000 documents dans le cadre de plus de 600 études. TMF Transfer pour permettre l'échange rapide de documents TMF entre les sponsors et les CRO. Cela a permis d'éliminer des centaines d'heures de migrations manuelles effectuées à la fin d'étude.

pour permettre l'échange rapide de documents TMF entre les sponsors et les CRO. Cela a permis d'éliminer des centaines d'heures de migrations manuelles effectuées à la fin d'étude. Veeva Site Connect pour rationaliser l'échange d'informations avec les sites de recherche. Les clients ont échangé plus de 100 000 documents à travers plus de 1 000 sites d'étude connectés.

« Nous sommes ravis de continuer à travailler en partenariat avec nos clients pour faire progresser le TMF afin d'améliorer l'efficacité et la conformité des essais clinique », a déclaré Jason Methia, vice-président, stratégie des Veeva Vault Clinical Operations. « En proposant les innovations de Veeva Vault eTMF, nous nous attaquons à des défis qui peuvent rationaliser de manière significative les processus d'étude et faire progresser l'industrie. »

Vault eTMF fait partie de la suite Veeva Vault Clinical , la première plateforme cloud du secteur qui unifie la gestion des données cliniques et les opérations. Vault Clinical Suite comprend Vault eTMF, Vault CTMS , Veeva Site Connect , Vault Payments , Vault Study Start-up , Vault Study Training , Vault EDC , Veeva CDB , Veeva RTSM , et Veeva ePRO .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Résolument tournée vers l'innovation, l'excellence de ses produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux entreprises de biotechnologie émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 30 avril 2023, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 37 et 38), et dans nos dépôts SEC ultérieurs, que vous pouvez consulter sur sec.gov .

Contact :





Jeremy Whittaker Deivis Mercado Veeva Systems Veeva Systems +49-695-095-5486 925-226-8821 [email protected] [email protected]

