La Fondation RONA donne plus de 1 million de DOLLARS pour améliorer la qualité de vie des enfants





Un montant de 550 185 $ a été remis à Opération Enfant Soleil lors du téléthon 2023, diffusé sur TVA



Un montant de 467 015 $ a été remis à Children's Miracle Network



Depuis 2018, l'entreprise a donné près de 6 millions de dollars à ces deux organismes

BOUCHERVILLE, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l'entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant les enseignes Lowe's, RONA et Réno-Dépôt, est heureuse d'annoncer la contribution de 1 017 200 $ à Opération Enfant Soleil (OES) et Children's Miracle Network (CMN). Du 27 mars au 5 mai 2023, les employé(e)s des magasins corporatifs et affiliés du pays, de six centres de distribution, ainsi que du siège social de Boucherville se sont mobilisés pour récolter des dons en magasin et en ligne, et pour vendre des billets et solliciter les fournisseurs.

« Contribuer à bâtir des communautés plus fortes fait partie de notre ADN chez RONA. Nos employé(e)s le prouvent encore une fois avec cette campagne. L'année 2023 marque le 25e anniversaire de la Fondation RONA qui a redéfini sa mission pour l'occasion », déclare Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA. Elle ajoute : « Nous vivons une période remplie de défis tant économiques que sociaux. Les besoins des organismes sont plus grands que jamais et nos équipes travaillent très fort pour les soutenir. Je suis fière de l'engagement de RONA envers les activités philanthropiques chapeautées par la Fondation RONA ».

Les fournisseurs de RONA au service de la communauté québécoise

Au Québec, encore une fois cette année, RONA et ses fournisseurs ont mis leur expertise dans le secteur de la rénovation résidentielle au service de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville en tant que fournisseur officiel de matériaux. Grâce à la générosité de 14 de ses fournisseurs et à une contribution corporative, le réseau a maximisé sa commandite représentant une valeur de 129 645 $, ce qui couvre presque la totalité des frais des matériaux de construction de la maison. De plus, les magasins participants du Québec ont vendu des billets de tirage pour une chance de gagner la maison.

Une nouvelle mission pour célébrer un jalon important

La Fondation RONA a dernièrement souligné son 25e anniversaire avec une nouvelle mission : contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l'accès au logement. Celle-ci cherche plus particulièrement à venir en aide aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faible revenu et aux personnes ayant des besoins particuliers ou des enjeux de santé mentale.

Pour obtenir plus d'information sur les principales campagnes philanthropiques de la Fondation RONA, visitez le site www.ronainc.ca/fr/responsabilite-corporative/communautes.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @RONAcarrieres.careers (Facebook), @RONA (LinkedIn) et @RONAinc (Twitter).

À propos d'Opération Enfant Soleil : tous ensemble, pour le mieux-être des enfants du Québec

Grand rassembleur des Québécois et Québécoises autour de la cause des enfants malades, Opération Enfant Soleil appuie leur guérison partout dans la province. Au cours des 36 dernières années, plus de 302 millions de $ ont été remis grâce à la générosité des partenaires, des bénévoles et des donateurs. Grâce à cette contribution, une centaine de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux régionaux, ainsi que dans les grands centres pédiatriques : acquisition d'équipements de pointe, adaptés à la taille des enfants, aménagement d'environnements de soins confortables et optimaux, des soins de proximité, près de la maison et de la famille, des projets de recherche novateurs, pour aller toujours plus loin. Des sommes sont également versées à des organismes chaque année pour la réalisation de plusieurs projets liés à la prévention, grâce au Fonds sports et santé durable. Pour découvrir tous les petits et les grands miracles que votre générosité permet de réaliser aux quatre coins du Québec, visitez le www.operationenfantsoleil.ca.

À propos de Children's Miracle Network

Children's Miracle Network® amasse des fonds pour 170 hôpitaux membres, dont 13 sont situés au Canada. Chaque don est redonné dans la collectivité afin de financer les traitements essentiels, les services de santé, l'achat d'équipement médical pédiatrique et soutenir la recherche. Ses divers partenaires et programmes de collectes de fonds soutiennent sa mission de sauver et d'améliorer la vie du plus grand nombre d'enfants possible. Visitez le site Web?de Children's Miracle Network pour en apprendre plus au sujet de sa cause. Au Canada, Children's Miracle Network est administré par Les fondations d'hôpitaux pour enfants du CanadaMD.

Apprenez-en plus sur l'importance du soutien communautaire pour les hôpitaux pour enfants, trouvez votre hôpital membre du réseau et découvrez comment donner là où les miracles se produisent au www.childrensmiraclenetwork.ca.

À propos de RONA inc.

RONA inc. est un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada dont le siège social est établi à Boucherville, au Québec. Le réseau RONA inc. exploite ou dessert quelque 450 magasins corporatifs et affiliés sous les enseignes Lowe's, RONA, Réno-Dépôt et Dick's Lumber. Jouissant d'une riche et longue histoire, RONA inc. accompagne les Canadiennes et les Canadiens dans leurs projets de rénovation et de construction depuis 1939. Pour y arriver, l'entreprise compte sur une équipe de 26 000 employé(e)s, à qui elle s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif où chacun(e) est invité(e) à apporter sa contribution. RONA inc. figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de Montréal depuis 2021. De plus, grâce à ses efforts continus en matière de développement durable, l'entreprise a reçu le Mercure Stratégie de développement durable en 2022 et est reconnue comme un des employeurs les plus écolos au Canada. Pour en apprendre davantage sur l'entreprise, consultez le site Web www.ronainc.ca.

SOURCE RONA inc.

5 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :