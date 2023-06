IMMO lance un centre technologique à Chennai, en Inde





IMMO, la plateforme proptech qui bouleverse la méthode de vente, de location et d'investissement dans le logement, a annoncé l'ouverture d'un centre technologique à Chennai, en Inde. IMMO, dont le siège est à Londres, permet aux investisseurs institutionnels de s'informer sur l'immobilier résidentiel et propose une plateforme technologique entièrement intégrée qui couvre l'intelligence du marché, la recherche de biens immobiliers, la location et la gestion de propriétés, qui sont traditionnellement gérées par une multitude de fournisseurs disparates, ou entièrement manuellement.

IMMO a inauguré récemment son premier centre technologique au Tek Meadows IT Park, sur l'ancienne route de Mahabalipuram, à Chennai. Ce centre technologique permettra à IMMO de développer plus rapidement sa propre plateforme technologique et d'étendre ses activités à l'échelle mondiale. Le Technology Hub, qui a ouvert ses portes l'année dernière, connaît une croissance rapide et compte aujourd'hui 50 collaborateurs dans les domaines de l'ingénierie, des produits et de l'assistance, avec un accent particulier sur la veille stratégique, l'analyse de données, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle.

IMMO a désigné Shanmugam (Shan) Nagappan, vétéran de l'industrie technologique, au poste de Directeur général pour l'Inde, avec pour mission de mettre en place et de développer le Hub technologique et l'ensemble des opérations en Inde. Avant de rejoindre IMMO, Shan était COO chez Replicon India, Country Leader pour OEC, et Managing Director (India) chez Wolters Kluwer ELM Solutions où il a mis en place et développé les hubs technologiques et les opérations globales dans plusieurs villes d'Inde.

« La décision de créer un centre technologique à Chennai est la pierre angulaire de notre stratégie de croissance. Traditionnellement, le secteur de l'immobilier n'a déployé la technologie que dans certaines parties de la chaîne de valeur qui s'étend de l'investisseur au consommateur, en passant par la construction. Chez IMMO, nous sommes particulièrement bien placés pour créer des changements significatifs et des perturbations dans chaque partie d'un secteur par ailleurs stagnant et fragmenté », a déclaré Hans-Christian (Gigi) Zappel, Fondateur et PDG d'IMMO.

« Le centre technologique de Chennai permettra de compléter nos équipes déjà réparties dans le monde entier et opérant depuis le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne, et d'accélérer notre croissance. C'est une période passionnante pour renforcer nos capacités de développement de produits et de plateformes afin de servir nos investisseurs, nos résidents et nos vendeurs dans le monde entier », a déclaré Hima Mandali, directeur technique d'IMMO.

« C'est avec grand plaisir que je rejoins IMMO à un moment aussi passionnant pour l'entreprise. Nous recrutons des ingénieurs full-stack, des chefs de produit, des experts DevOps, des ingénieurs de données et des coachs agiles pour développer notre hub technologique à Chennai », a ajouté Shan.

5 juin 2023

