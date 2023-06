Invivoscribe s'associe à Complete Genomics pour développer et commercialiser des tests de biomarqueurs pour l'oncologie et la recherche sur le cancer





SAN DIEGO et SAN JOSÉ, Californie, 3 juin 2023 /PRNewswire/ -- Invivoscribe et Complete Genomics ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat pour développer et commercialiser des tests de biomarqueurs sur les plateformes NGS de Complete Genomics. Le territoire est mondial et les domaines sont l'oncologie et la recherche sur le cancer.

Selon les termes de l'accord, Invivoscribe sera responsable du développement de tests de biomarqueurs, y compris les contrôles de tests et les logiciels bioinformatiques associés. Ces tests de biomarqueurs peuvent être utilisés pour le dépistage initial des échantillons de recherche, ainsi que pour la surveillance, le contrôle et la détection de la maladie résiduelle mesurable (MRD) dans le cadre de la recherche clinique. Les tests de biomarqueurs seront initialement diffusés dans le monde entier en tant que tests pour fins de recherche uniquement (RUO). En outre, le développement de tests validés CLIA/CAP au sein du réseau mondial de laboratoires cliniques LabPMM d'Invivoscribe aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine est prévu. Les plans à long terme comprennent l'extension de la relation à des études cliniques et des soumissions réglementaires dans le monde entier pour soutenir la commercialisation de produits d'essai de diagnostic in vitro (DIV).

« Nous sommes ravis d'être associés à Complete Genomics dans le monde entier, car ils offrent des plateformes NGS avec d'excellentes mesures de performance, et des systèmes et des réactifs moins coûteux que ceux fournis par les autres fournisseurs NGS », a déclaré Jeffrey Miller, PDG et CSO d'Invivoscribe. « Notre test de mutation FLT3 LeukoStrat® CDx est un test capillaire basé sur la PCR, normalisé au niveau international et approuvé par la FDA et l'IVDR, qui s'est avéré inestimable en tant que diagnostic compagnon pour trois thérapies ciblées FLT3 approuvées. Bien qu'il soit disponible dans le monde entier sous forme de kit et de service de test dans nos laboratoires LabPMM, pour étudier et surveiller le niveau de la maladie après l'identification des sujets LMA positifs pour le gène FLT3, nous devons également fournir un test FLT3 très sensible basé sur les NGS. Ainsi, parmi les premiers tests que nous développerons et lancerons en tant que kits RUO sur la plateforme DNBSEQ-G99 de Complete Genomics figure notre test FLT3-ITD MRD, qui est actuellement proposé en tant que service de test CLIA/CAP dans nos laboratoires LabPMM sur une autre plateforme NGS et qui est utilisé par les chercheurs pour surveiller et suivre la maladie résiduelle chez les sujets atteints de LMA dans un contexte de recherche clinique. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Invivoscribe, un développeur éprouvé de tests de haute qualité, pour offrir une solution de flux de travail complète », a déclaré Yongwei Zhang, PDG de Complete Genomics.

Les tests développés pour la plateforme DNBSEQ-G99 de Complete Genomics comprendront à la fois des tests de dépistage et des tests très sensibles de surveillance de la MRD pour l'ensemble des hémopathies malignes, y compris la leucémie myéloïde aiguë (LMA). La LAM est un cancer du sang qui affecte le sang et la moelle osseuse et se caractérise par la croissance rapide de globules blancs anormaux.1 La LAM a le taux de survie à 5 ans le plus bas (31,7 %) parmi les personnes diagnostiquées avec une leucémie.2 Environ 25 % des patients atteints de LAM ont une mutation FLT3-ITD, qui contribue à la croissance et à la survie des cellules cancéreuses et est associée à un mauvais pronostic.3

À propos d'Invivoscribe

Invivoscribe est une société de biotechnologie mondiale, verticalement intégrée, qui se consacre à l'amélioration des vies grâce aux diagnostics de précision®. Depuis près de trente ans, Invivoscribe améliore la qualité des soins de santé dans le monde entier en fournissant des réactifs, des tests, des outils bioinformatiques et des services standardisés et de haute qualité pour faire progresser le domaine de la médecine de précision. Invivoscribe a établi des partenariats fructueux avec des sociétés pharmaceutiques mondiales, fournissant une expertise dans le développement de diagnostics et la soumission réglementaire jusqu'à la commercialisation de diagnostics compagnons. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter : www.invivoscribe.com .

À propos de Complete Genomics

Complete Genomics est une société pionnière dans le domaine des sciences de la vie qui propose des solutions novatrices de séquençage de l'ADN de bout en bout. Depuis sa création en 2005, elle est à l'avant-garde du développement de la technologie de séquençage à haut débit. Nos produits ont été à l'origine de plus de 4 000 publications dans un large éventail d'applications. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.completegenomics.com .

1 https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction

2 https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html

3 Daver N et al. Leukemia (2019) 33:299?312.

2 juin 2023 à 20:47

