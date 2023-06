L'événement de formation virtuelle « Run Smarter » de John Deere produite par Spirotm remporte plusieurs prix aux ANA Global Ace Awards





LAS VEGAS, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'événement de formation « Run Smarter » de John Deere remporte le prestigieux prix Or aux ANA Global Ace dans la catégorie Événementiel : Propriétaire, Virtuel, Face-à-Face (Interne), et le prix Argent pour la vidéo long-format de leur événement « How Life Leaps Forward ». John Deere, classé troisième marque la plus aimée aux États-Unis selon le palmarès 2023 d'Axios Harris Poll 100, et son partenaire expérientiel Spiro, l'agence mondiale d'expérience du NEW NOWtm, ont eu cinq mois pour transformer leur formation annuelle en présentiel en une expérience entièrement numérique dont le contenu répond aux attentes importantes fixées par ses événements en présentiel précédents.

En partenariat avec Spiro pour créer des liens durables au sein de la communauté, l'activité de formation virtuelle « Run Smarter » de John Deere est devenue une expérience virtuelle à succès de trois jours qui a mobilisé le public avec des jeux télévisés, des essais comparatifs de machines, une gamme complète de produits, des publicités parodiques et une plateforme numérique personnalisée et hautement attrayante, alimentée par un dialogue et une compétition en temps réel.

« Nous sommes fiers de savoir que nous avons aidé John Deere à se réorienter rapidement pour créer cette expérience primée, a déclaré Terry Campanaro, directeur mondial de la croissance chez Spiro. Notre travail avec John Deere témoigne de la façon dont notre organisme aide les clients à bâtir et à activer leur marque, où qu'ils se trouvent. »

Spirotm est l'agence mondiale d'expérience de marque du NEW NOWtm. Nous créons des événements et des expériences mondiales qui redéfinissent la façon dont les humains se connectent, et nous leur donnons vie à travers des supports physiques, numériques, mobiles et hybrides intégrés. Travaillant avec certaines des marques les plus reconnues au monde, les stratèges, créateurs, innovateurs, constructeurs, spécialistes du marketing et spécialistes de Spiro sont compétents dans la gestion analytique et stratégique des événements, la conception créative et la production. Ensemble, nous créons des expériences à fort impact, des conférences et des événements, des lancements de produits, des activations de sponsoring et des pop-ups de consommateurs qui rassemblent les publics, où qu'ils se trouvent.

