ZETRIX DÉPLOIE UN SERVICE D'IDENTITÉ NUMÉRIQUE (DIS) CONFORME AU W3C ALORS QUE LE SUPER NOEUD INTERNATIONAL XINGHUO ENTRE EN SERVICE

Introduction du DIS pour distinguer les interactions humaines de l'intelligence artificielle

PETALING JAYA, Malaisie, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Zetrix, la plateforme de blockchain layer 1 de MY E.G. Service Berhad (« MYEG »), a annoncé aujourd'hui le déploiement réussi du super noeud international Xinghuo ainsi que l'introduction des services de dénomination révolutionnaires Xinghuo BIF, à savoir le système de nom bêta Xinghuo (« BNS ») et le service d'identité numérique Xinghuo, tous deux entièrement conformes aux normes W3C internationales.

Six mois à peine après que MYEG et la blockchain nationale chinoise, Xinghuo Blockchain Infrastructure and Facility (« Xinghuo BIF »), aient conclu un accord permettant à MYEG de posséder et d'exploiter le super noeud international Xinghuo, il s'agit là d'une nouvelle étape importante dans l'introduction de cas d'utilisation réels dans la blockchain Zetrix.

Le World Wide Web Consortium (« W3C ») est une communauté internationale qui développe des normes ouvertes pour assurer la croissance à long terme du Web. Conforme aux dernières normes W3C, le service d'identité numérique Xinghuo est un service d'identité décentralisé innovant qui permet la vérification immuable des identités en ligne. Aujourd'hui, un tel service s'avère particulièrement essentiel et indispensable dans un monde où il est de plus en plus nécessaire de vérifier les comptes en ligne pour déterminer s'ils appartiennent à un être humain réel ou à une intelligence artificielle (« IA »).

« Nous sommes ravis de franchir cette étape importante en un laps de temps aussi court. Les super noeuds internationaux Xinghuo sont importants pour fournir une connectivité pour les transactions transfrontalières avec Xinghuo BIF, et de nombreux autres services seront introduits pour faciliter le commerce mondial », a expliqué M. Jin Jian, directeur de l'Institut de l'internet industriel et de l'internet des objets (IIIIoT) de la CAICT.

« Dans un monde nouveau de contrats intelligents basés sur l'IA, les identifiants décentralisés (« DID ») tels que notre service d'identité numérique seront largement utilisés pour identifier la nature des interactions en ligne, car il est de plus en plus difficile de distinguer les engagements entre les agents humains et les agents IA. Nous sommes ravis d'être parmi les premiers à introduire des DID conformes au W3C pour garantir la compatibilité et l'interopérabilité avec d'autres plates-formes », a déclaré TS Wong, directeur général du groupe MYEG.

Xinghuo BIF est une infrastructure blockchain mondiale dédiée à la création d'une fondation numérique digne de confiance pour le monde entier. Elle comprend au moins sept super noeuds couvrant les principales zones en Chine, et 29 noeuds centraux qui fournissent des services à un éventail élargi d'industries et de villes. Environ 100 millions d'identifiants de blockchain sont résolus quotidiennement sur Xinghuo BIF, faisant d'elle la plateforme de blockchain la plus activement utilisée au monde.

Grâce au super noeud international Xinghuo exploité par Zetrix, les actifs et les transactions en chaîne peuvent maintenant traverser les blockchains de Zetrix et Xinghuo, reliant ainsi les gouvernements, les entreprises et les individus à un écosystème mondial basé sur les blockchains.

Le service d'identité numérique Xinghuo, quant à lui, assure l'interopérabilité des identités numériques émises via Zidentity (« ZID »), la plateforme d'identité numérique de Zetrix, et leurs identités numériques équivalentes émises sur Xinghuo BIF, tandis que le BNS est une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de s'inscrire et d'attribuer leurs noms favoris à des adresses blockchain qui seraient normalement une chaîne de caractères alphanumériques.

Le déploiement annoncé aujourd'hui est le dernier d'une série de cas d'utilisation réels introduits par MYEG sur Zetrix, qui visent à connecter la Chine avec le reste du monde. En mars, MYEG a signé un partenariat avec East Logistic-Link Co., Ltd., un organisme à part entière de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine, afin de fournir conjointement une gamme complète de services de facilitation des échanges transfrontaliers qui comprennent des certificats d'origine et d'autres certificats liés au commerce international sur la plateforme blockchain de Zetrix. Ce service permettra à toutes les données de ces certificats d'être disponibles avec précision quasiment en temps réel, augmentant ainsi l'efficacité du calcul tarifaire et du dédouanement.

À propos de Zetrix

Zetrix est une blockchain publique de niveau 1 qui facilite les contrats intelligents et assure la confidentialité, la sécurité et l'évolutivité. L'infrastructure cryptographique de Zetrix peut être introduite dans de multiples industries pour connecter les gouvernements, les entreprises et les citoyens à une économie mondiale basée sur la blockchain.

Développée par MY E.G. Services Bhd, l'intégration transfrontalière et inter-chaînes avec China Blockchain permet à Zetrix de servir de passerelle blockchain, facilitant ainsi le commerce à l'échelle mondiale en déployant des blocs de construction essentiels pour les services Web3, tels que les identifiants basés sur la blockchain (BID) et les identifiants vérifiables (VC).

À propos de MY E.G. Services Bhd (« MYEG »)

MYEG est la première société de services numériques de Malaisie. Ayant commencé ses activités en 2000 en tant que fournisseur de services gouvernementaux en ligne de premier plan, MYEG continue de jouer un rôle majeur dans le changement technologique dans la région, offrant une gamme complète et diversifiée d'innovations couvrant la prestation en ligne d'importants services gouvernementaux ainsi qu'une variété d'offres commerciales dans les domaines de l'immigration, de l'automobile, des soins de santé et des services financiers, entre autres.

Engagée à rester fermement à l'avant-garde de la révolution numérique de la région, MYEG a embrassé le potentiel de la technologie blockchain pour améliorer tous les aspects de la vie et joue activement un rôle pionnier dans son adoption sur ses principaux marchés. MYEG est présente sur des marchés régionaux clés tels que les Philippines et l'Indonésie.

À propos de Xinghuo BIF

Xinghuo BIF est une infrastructure blockchain nationale soutenue par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information et dirigée par l'Académie chinoise des technologies de l'information et des communications (CAICT). Elle fournit principalement des services à l'Internet industriel, réalise des percées dans le domaine des identifiants Internet, accroît l'application de la blockchain et stimule l'économie. Avec des stratégies de construction et un modèle de gouvernance ouverts, Xinghuo BIF se positionne comme une infrastructure blockchain nationale qui fournit des services au monde entier. Sa construction a commencé en août 2020. Le 3 août 2021, la CAICT a lancé BIF-Core, qui marque le début de son exploitation de la chaîne primaire et de ses services mondiaux.

