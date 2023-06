Suspension de la négociation par l'Organisme canadien de réglementation des investissements - BYFM

L'OCRI a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Sprout AI Inc. Symbole CSE : BYFM Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 11 h 30 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

La Ville de Montréal soutient l'entrepreneuriat et l'innovation en attribuant 3,58 M$ à différents organismes pour contribuer à la croissance des entreprises sur son territoire. Le soutien offert vise à renforcer l'écosystème entrepreneurial en...

La Financière Wellington-Altus inc. a annoncé aujourd'hui que sa division Gestion privée de patrimoine, Wellington-Altus Gestion Privée inc., a conservé sa première place en tant que société de conseil en placement du Canada dans le Brokerage Report...