La ville hôte de Hangzhou distribue 100 000 billets pour les Jeux asiatiques sous la forme de 1 million de packs cadeaux pour les touristes du monde entier

HANGZHOU, Chine, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Hangzhou, Chine, la ville hôte des 19e Jeux asiatiques et des 4e Jeux paralympiques asiatiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle distribue 1 million de packs cadeaux avec de nombreux avantages de voyage par le biais de loteries pour accueillir les visiteurs du monde entier.

Chaque pack cadeau comprend un abonnement gratuit de 7 jours au métro de Hangzhou, des billets gratuits pour les attractions touristiques et une carte de téléphone prépayée d'une valeur de 100 yuans chinois (environ 14 USD). Les participants ont également la possibilité de gagner 100 000 billets gratuits pour les Jeux asiatiques, selon le Bureau municipal de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Hangzhou.

Les visiteurs étrangers peuvent s'inscrire sur le site officiel (https://wgly.hangzhou.gov.cn/en/) de Hangzhou Tourism and Culture. Les gagnants seront informés par e-mail. À leur arrivée à Hangzhou, ils pourront activer les avantages en téléchargeant l'application Alipay pour obtenir le code QR de l'Asian Games One Pass qui leur permettra d'accéder gratuitement au métro et aux attractions touristiques.

Cette initiative mondiale vise à améliorer l'expérience des touristes pendant les Jeux asiatiques et paralympiques de 2022, qui auront lieu en septembre et octobre à Hangzhou. Ancienne capitale à la beauté naturelle et au patrimoine historique époustouflants, la ville est également connue pour être un leader national en matière de développement socio-économique et un centre d'innovation technologique numérique.

Les utilisateurs chinois du continent peuvent participer à la loterie numérique en recherchant « Jeux asiatiques » dans l'application Alipay et en cliquant sur « One Pass » dans le mini programme Smart Hangzhou 2022, ou via l'application Hangzhou Residents et le mini programme Discover Hangzhou.

Le mini programme Smart Hangzhou 2022 est la première plateforme de service numérique à guichet unique pour un événement multisports international majeur. Avec les packs cadeaux, il vise à offrir aux visiteurs internationaux de Hangzhou une expérience de service numérique tout-en-un pour les repas, le transport, les voyages, les visites, le shopping et les divertissements.

Les packs cadeaux seront distribués dans trois loteries. Le premier lot de 400 000 packs cadeaux sera ouvert du 1er au 10 juin. Le deuxième lot de 200 000 packs cadeaux sera distribué du 1er au 10 août. La demande pour le dernier lot de 400 000 packs cadeaux se déroulera du 10 au 20 octobre.

