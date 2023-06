Le Conseil canadien du commerce de détail est heureux de présenter les gagnants de la 30e édition annuelle du Grand Prix canadien des nouveaux produits





Les meilleurs nouveaux produits de 2022 et deux pionniers de l'industrie des

produits d'épicerie honorés

TORONTO, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est fier d'annoncer les gagnants du 30e gala annuel du Grand Prix canadien des nouveaux produits, qui ont été présentés hier soir lors d'un grand gala auquel ont participé de nombreuses personnalités de l'industrie.

En tout, 51 trophées fort convoités du Grand Prix canadien des nouveaux produits ont été remis à des entreprises exceptionnelles ayant lancé des produits remarquables sur le marché canadien en 2022. Les gagnants appartiennent à différents types d'entreprises, comprenant autant des détaillants bien établis et des fournisseurs que des boutiques et des entreprises familiales de partout au Canada.

Le Grand Prix canadien des nouveaux produits est un prestigieux concours annuel du CCCD consacré aux meilleurs nouveaux produits alimentaires et non alimentaires distribués en épicerie. Être un lauréat du Grand Prix canadien marque souvent un tournant pour les entreprises gagnantes en raison de la forte visibilité qu'une telle victoire leur confère auprès d'importants détaillants, acheteurs et nouveaux consommateurs. Les lauréats du Grand Prix canadien des nouveaux produits ont également le privilège d'afficher le sceau du Grand Prix canadien sur leurs produits, une marque d'approbation reconnue par les Canadiens depuis trois décennies.

Fait digne de mention, plusieurs entreprises se sont signalées en remportant des prix dans plusieurs catégories, dont METRO, Canadian Tire, Mastermind Toys, Sobeys Inc, Finica Food Specialities Ltd., Pattison Food Group et The Spice Tailor - faisant ainsi preuve d'excellence et d'une capacité d'innovation exceptionnelle dans leurs catégories respectives.

Par ailleurs, cinq lauréats ont reçu un prix spécial pour leur contribution digne de mention. Pour une deuxième année de suite, The Spice Tailor a remporté le prix Excellence des produits ethniques pour ses Kits de curry asiatiques. METRO a reçu le prestigieux prix Produit tout canadien pour ses Crèmes glacées Irresistibles, offertes dans de délicieuses saveurs, dont bleuets et chocolat. Canadian Tire a décroché le prix Innovation et originalité pour sa Batterie de cuisine en acier inoxydable empilable Signature PADERNO de 10 pièces. METRO s'est également vu remettre le prix Emballage innovateur pour son Calendrier de l'avent, aussi amusant qu'intelligent. Et Finica Food Specialties Ltd. est repartie avec le prix Produit le plus populaire auprès des consommateurs pour son délicieux Fromage de lait de brebis, qui a retenu l'attention du public avec ses notes de lavande.

Diane J. Brisebois, Présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail, a laissé libre cours à son enthousiasme, déclarant : « Ces produits, qu'il s'agisse de collations proposant une exploration unique de saveurs ou d'aliments fournissant tous les suppléments alimentaires essentiels, ont captivé les consommateurs ! Et les emballages sont tout aussi impressionnants, avec leur conception harmonieuse et contemporaine qui rehausse l'expérience globale. Cet ensemble exceptionnel de nouveaux articles témoigne de la correspondance de plus en plus grande entre le travail des développeurs de produits et les demandes des consommateurs. Et je suis persuadée que les précieux commentaires formulés par le jury du Grand Prix au fil des ans ont aidé à façonner ces remarquables innovations. »

Flipp, le commanditaire principal, présentera les gagnants dans son prochain dépliant, diffusant ainsi les performances de ces extraordinaires produits auprès d'un vaste public.

Le jury de cette année, composé de 31 spécialistes de l'industrie alimentaire et des épiceries, a évalué les produits en fonction de leur caractère innovateur, de leur goût, de leur texture, de leur valeur pour le consommateur et de leur emballage. Au terme d'un rigoureux processus d'évaluation, chaque produit devait obtenir une note globale minimale de 70 % pour être sélectionné parmi les finalistes.

Par ailleurs, dans le cadre du gala du Grand Prix canadien des nouveaux produits, deux personnalités exceptionnelles ont reçu le prix Hommage 2023 du Grand Prix canadien. Les lauréats de cette année sont John Pigott, DG de Club Coffee et de Morrison Lamonthe Inc., et Serge Boulanger, de METRO. Ces vétérans de l'industrie ont contribué de façon remarquable à l'essor du secteur du détail et au dynamisme de leur communauté, et ils méritent amplement cette reconnaissance des plus sincères.

Pour consulter la liste complète des lauréats de cette année, rendez-vous à cette page.

