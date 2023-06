La plateforme OmniDocs de NewgenONE désormais disponible sur Temenos Exchange





Elle permet aux clients de Temenos d'accéder aux fonctionnalités robustes de gestion de contenu de Newgen OmniDocs

NEW DELHI, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, l'un des principaux fournisseurs de plateforme de transformation numérique low-code, NewgenONE, a annoncé que la plateforme OmniDocs est désormais disponible sur l'écosystème partenaire de solutions technologiques financières intégrées de Temenos Exchange .

La plateforme OmniDocs de NewgenONE permet aux entreprises de gérer le cycle de vie de leur contenu, de la collecte à la disposition, tout en assurant sécurité et conformité. La plateforme s'intègre de manière transparente avec Temenos Transact et Temenos Infinity, permettant aux utilisateurs de gérer leur contenu à travers leur système bancaire central, leur permettant ainsi de passer au numérique. Elle est soutenue par des fonctionnalités telles que la version améliorée des documents, le contrôle d'accès, les services de contenu intelligents et la gestion avancée des métadonnées qui soutiennent le système bancaire central.

Temenos Exchange apporte ainsi l'innovation au marché plus rapidement et à grande échelle. Cet écosystème offre des solutions de technologie financière pré-intégrées et approuvées qui peuvent être facilement déployées sur la plateforme ouverte de Temenos pour une banque composable, permettant aux banques d'accélérer la création de nouveaux services financiers, tout en réduisant les coûts de développement.

Martin Bailey, directeur de l'innovation et des écosystèmes chez Temenos, a déclaré : « Temenos Exchange agit comme un accélérateur pour les fintechs et les développeurs de logiciels, les aidant à développer, valider et monétiser de nouvelles solutions bancaires. En rejoignant Temenos Exchange, Newgen Software peut écrire une seule fois et vendre sa solution à travers une vaste audience bancaire de 3 000 clients dans 150 pays. Collectivement, cette communauté répond aux besoins bancaires de 1,2 milliard de personnes dans le monde. »

Rajvinder Singh Kohli, vice-président principal chez Newgen Software, a déclaré : « À l'échelle mondiale, les banques comptent sur NewgenONE OmniDocs pour standardiser le cycle de vie de leur contenu, faciliter la collaboration et assurer la conformité. La participation de Newgen à Temenos Exchange renforce notre engagement envers la communauté bancaire et permet aux clients de Temenos de profiter facilement des avantages de NewgenONE OmniDocs. Nous sommes impatients de tirer parti de la puissance de la plateforme Temenos pour aider les banques dans leur voyage numérique.

NewgenONE OmniDocs est une plateforme de services de contenu reconnue par l'industrie qui permet aux entreprises de créer, de collaborer, de partager, de transformer et d'exploiter leur contenu dans les processus d'affaires et d'obtenir des informations. Elle aide les entreprises à offrir une expérience client supérieure en utilisant la puissance du contenu numérique. »

À propos de Newgen Software Technologies Limited

Newgen est le principal fournisseur d'une plateforme de transformation numérique unifiée avec des capacités natives d'automatisation des processus , de services de contenu, de gestion de la communication et d' IA/apprentissage automatique . À l'échelle mondiale, les entreprises prospères s'appuient sur la célèbre plateforme d'application low code de Newgen pour développer et déployer sur le cloud des applications commerciales complexes axées sur le contenu et attrayantes pour les clients. De l'intégration aux demandes de service, en passant par le crédit et l'approbation, et pour de nombreux autres cas d'utilisation dans tous les secteurs d'activité, Newgen permet de simplifier les choses avec rapidité et agilité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.newgensoft.com et suivez-nous sur LinkedIn .

