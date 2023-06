Les Émirats arabes unis s'engagent à verser 2,7 milliards de dollars supplémentaires en accords de commerce et d'investissement, invitent les investisseurs à bénéficier des diverses incitations





Son Excellence Dr Sultan Al Jaber, ministre de l'Industrie et des technologies avancées a aujourd'hui annoncé 2,7 milliards de dollars supplémentaires en accords de commerce et d'investissement pour le secteur industriel local. L'initiative vise à stimuler la fabrication locale, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à attirer des investisseurs internationaux.

S'exprimant en ouverture de la deuxième édition du forum ?Make in the Emirates', S.E. Dr. Al Jaber a noté que les nouvelles opportunités d'investissement s'appuient sur le succès de l'édition inaugurale du forum en 2022.

« La première édition du forum a remporté un grand succès l'année dernière, culminant par l'annonce par un grand nombre de grandes entreprises nationales leur intention d'investir 29,9 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, pour acheter 300 produits auprès de fabricants locaux », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Je suis heureux d'annoncer qu'au cours de la première année seulement, plus de 28 % de ces ententes d'achat ciblées ont été exécutées, ce qui représente une valeur totale de 8,4 milliards de dollars. »

S.E. Dr. Al Jaber a également annoncé des investissements supplémentaires de plus de 1,6 milliard de dollars pour lancer plus de 30 nouveaux projets industriels.

« Ces projets comprennent des initiatives pionnières, notamment la construction de la première usine d'électrolyseurs d'hydrogène aux Émirats arabes unis », a déclaré le Dr. Al Jaber.

Des solutions de financement de 1,63 milliard de dollars pour le secteur industriel ont également été annoncées lors du forum, ainsi que l'intention de créer 5 000 emplois pour les citoyens Émiratis dans l'industrie, par le biais du ?Programme des Industriels'.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber a appelé tous les participants à profiter du forum pour explorer les ensembles d'incitations et de catalyseurs offerts par divers départements de développement économique, zones industrielles, zones spéciales, institutions de financement et entreprises nationales.

Il convient de noter que la valeur des exportations industrielles des EAU s'élevait à environ 47,6 milliards de dollars en 2022, soit un taux de croissance de 49 % par rapport à 2021. La contribution du secteur industriel au PIB a atteint environ 49,5 milliards de dollars en 2022, soit un taux de croissance de 38% par rapport à l'année 2020.

Le forum ?Make in the Emirates', premier en son genre dans la région, est organisé par le ministère de l'Industrie et des Technologies avancées (MoIAT) en partenariat avec le Département du développement économique d'Abou Dhabi (ADDED) et ADNOC.

