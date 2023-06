Mediso installe une IRM 7T 100 % sans cryogène à l'université de Milan-Bicocca, en Italie





BUDAPEST, Hongrie, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Mediso Medical Imaging Systems a récemment installé un système d'IRM 7T de pointe à l'université de Milan-Bicocca. L'IRM nanoScan® 7T installé est équipé d'un aimant supraconducteur sans cryogène à la pointe de la technologie. Unique sur le marché préclinique, le cryo-réfrigérateur à tube pulsé (pulse tube cryocooler PTC) est monté à l'arrière du scanner pour minimiser les vibrations et ainsi fournir des résultats sans image fantôme. Le champ magnétique ultra-élevé de 7T et les gradients robustes à faible bruit permettent des applications in vivo haut de gamme telles que la DTI ou la spectroscopie IRM avec un excellent SNR. Grâce à la technologie brevetée SmartMagnettm, le temps de récupération de l'aimant est très rapide, même après une journée d'entretien ou des intervalles d'entretien.

Rosa Maria Moresco, professeure au département de médecine et de chirurgie de l'université de Milan-Bicocca, a déclaré :

« Les groupes de recherche préclinique du département de médecine et de chirurgie de l'université de Milan-Bicocca sont très heureux d'inclure le scanner IRM NanoScan® 7T dans les équipements d'imagerie. Grâce à ce système, nous mettrons en oeuvre de nouvelles procédures de diagnostic in vivo et nous caractériserons mieux les modèles précliniques des maladies en cours de développement en fonction des caractéristiques d'imagerie établies qui découlent des connaissances cliniques. »

Gerg? Bagaméry, directeur du développement de produits précliniques chez Mediso, a déclaré : « La combinaison du champ ultra-élevé de 7T avec un aimant dont les exigences d'installation et de maintenance sont très faibles permettra aux chercheurs de ne pas compromettre leur qualité d'image et leur précision de quantification en raison des limites d'espace de laboratoire. »

Cette nouvelle installation à l'université de Milan-Bicocca représente une étape importante pour Mediso, car il s'agit de la première installation d'IRM nanoScan® en Italie considérée comme un tremplin pour l'entreprise afin de réaliser une croissance significative dans la région.

À propos de Mediso :

Mediso travaille dans l'imagerie médicale depuis plus de 30 ans, avec un profil de développement, de fabrication, de vente et d'entretien d'appareils d'imagerie multimodalité. La société propose des solutions complètes, de la conception du matériel au logiciel d'évaluation et de quantification, pour les soins cliniques aux patients et la recherche préclinique.

Mediso occupe une position de leader sur le marché de l'imagerie préclinique avec plus de 300 systèmes en service dans le monde. Outre les systèmes PET/CT et SPECT/CT nanoScan®, leaders sur le marché, Mediso propose également des systèmes IRM autonomes et des systèmes PET/IRM intégrés, basés sur un aimant sans cryogène avec une puissance de champ de 3 T ou 7 T et un insert PET pour l'imagerie PET/IRM simultanée.

Les produits sont vendus directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de distribution dans plus de 100 pays dans le monde.

