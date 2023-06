Inotrem annonce la publication de deux articles majeurs sur les études de Phase 2 de nangibotide





Inotrem, une société de biotechnologie en phase clinique avancée spécialisée dans l'immunothérapie pour les maladies inflammatoires chroniques et aigües, annonce aujourd'hui la publication des résultats de deux études cliniques de Phase 2 dans The Lancet Respiratory Medicine et dans eClinicalMedicine. Le premier article présente l'étude ASTONISH de Phase 2b dans le traitement du choc septique et le second l'étude ESSENTIAL de Phase 2 pour le traitement des patients atteints d'une forme grave de COVID-19. Les deux études démontrent que la voie biologique TREM-1 joue un rôle central dans les grands dérèglements immunitaires causés par les infections sévères, qu'il s'agisse des formes graves du COVID-19 ou du choc septique. Ces résultats viennent conforter l'approche thérapeutique innovante d'Inotrem pour traiter les maladies inflammatoires en ciblant la voie biologique TREM-1.

Ces deux études suggèrent que nangibotide, qui cible la voie TREM-1, est indiffèrent au type de pathogène à l'origine de l'infection et présente ainsi un potentiel thérapeutique sur les infections inflammatoires sévères d'origine à la fois virales et bactériennes. Les deux études confirment le potentiel thérapeutique de nangibotide pour traiter les patients atteints de choc septique ou des formes graves de COVID-19, en utilisant soluble TREM-1 (sTREM-1) comme biomarqueur prédictif de la réponse favorable des patients au traitement par nangibotide.

Le premier article publié dans The Lancet Respiratory Medicine s'intitule « Prospective evaluation of the efficacy, safety, and the optimal biomarker enrichment strategy for nangibotide, a TREM-1 inhibitor, in patients with septic shock: a double-blind, randomized, controlled, phase 2b trial » et présente les résultats obtenus chez 355 patients atteints de choc septique. Le critère d'évaluation principal en était l'évolution du score SOFA au jour 5 pour les patients ayant reçu nangibotide par rapport à ceux ayant reçu du placebo à la fois chez les patients ayant un niveau prédéfini supérieur de sTREM-1 (? 400 pg/ml) et pour la population dans son ensemble. L'analyse du seuil optimal de sTREM-1 a mis en évidence les bénéfices cliniques supérieurs d'un dosage élevé de nangibotide dans la population ayant un seuil élevé de sTREM-1 (sTREM-1 ? 532 pg/ml). Pour accéder à l'article, veuillez cliquer sur le lien suivant : The Lancet Respiratory Medicine.

Le second article publié dans eClinicalMedicine, intitulé « Evaluation of the efficacy and safety of TREM-1 inhibition with nangibotide in patients with COVID19 receiving respiratory support: results of the ESSENTIAL randomized, double-blind trial », présente les résultats de la Phase 2 réalisée sur 220 patients atteints de COVID-19 sous ventilation mécanique. Cette étude montre que nangibotide a un impact significatif et positif sur la progression de la maladie ainsi que sur d'autres objectifs comme la détresse respiratoire, les taux d'infection secondaires et la mortalité. L'étude a mis en évidence que sTREM-1 était un marqueur prognostique efficace de sévérité chez les patients atteints du COVID-19. Pour accéder à l'article, veuillez cliquer sur le lien suivant : eClinicalMedicine.

« Nangibotide est le premier inhibiteur de la voie biologique TREM-1 ayant le potentiel de devenir le premier traitement spécifique dédié aux dérèglements immunitaires graves et souvent mortels, un domaine dans lequel les besoins thérapeutiques sont encore largement insatisfaits » indique Pr. Bruno François, CHU de Limoges, et auteur principal des deux articles.

« Nous sommes ravis de voir ces données publiées dans The Lancet Respiratory Medicine et eClinicalMedicine, deux des revues scientifiques les plus reconnues dans notre domaine. La publication de ces articles atteste du leadership scientifique d'Inotrem sur la voie biologique TREM-1 et de la qualité des approches thérapeutiques que nous développons » poursuit Sven Zimmermann, Président d'Inotrem. « Nous sommes impatients d'apporter cette nouvelle option thérapeutique aux patients souffrants de syndromes inflammatoires graves et souvent mortels ».

A propos de nangibotide

Nangibotide est un peptide inhibiteur de la voie TREM-1 ayant le potentiel de restaurer une réponse inflammatoire appropriée, une amélioration des paramètres hémodynamiques et de la survie dans le choc septique. Nangibotide est la formulation active de l'ingrédient LR12, un peptide synthétique visant à contrôler la boucle amplificatrice de la réponse inflammatoire par l'inhibition du récepteur TREM-1. Plusieurs modèles précliniques du choc septique ont permis de documenter l'efficacité thérapeutique de LR12 dans différentes espèces, qui ont montré une réponse inflammatoire équilibrée, une amélioration des paramètres hémodynamiques et de la survie. Nangibotide a obtenu le statut fast-track de la FDA en 2019 et PRIME de l'Agence européenne du médicament en 2017.

A propos de l'étude ASTONISH

L'étude de Phase 2b "ASTONISH" (Efficacy, Safety and Tolerability of nangibotide In Patients with Septic Shock) est un essai randomisé, en double aveugle, avec sélection de la dose contrôlée par placebo, menée en Europe et aux Etats Unis. L'étude a comparé les effets de nangibotide à deux doses différentes (0,3 et 1mg/kg/h en intraveineuse continue pendant 3 à 5 jours) avec un traitement standard. Les résultats de l'étude ASTONISH de Phase 2b dans le choc septique ont été présentés pour la première fois à l'occasion du International Sepsis Forum qui s'est tenu à Barcelone le 13 octobre 2022.

A propos de l'étude ESSENTIAL

L'étude de Phase 2 ESSENTIAL est un essai randomisé en double aveugle, de l'efficacité et la tolérance de nangibotide contrôlée par placebo. L'étude a recruté 220 patients. Les patients âgés entre 18 et 75 ans étaient éligibles dans les 7 jours à partir de la contamination avérée par le SARS-CoV-2 et dans les 48h après la mise en place d'assistance respiratoire en unité de soins intensifs. Les résultats de l'étude ESSENTIAL ont été présentés pour la première fois à l'occasion du Congrès ESICM qui s'est tenu à Paris le 25 octobre 2022.

A propos d'Inotrem

Inotrem S.A. est une société de biotechnologie en phase clinique avancée spécialisée dans le développement d'immunothérapies pour les syndromes inflammatoires. La société a développé un nouveau concept d'immuno-modulation qui cible la voie TREM-1 pour contrôler les perturbations des réponses inflammatoires. Sur la base de sa plateforme technologique propriétaire, Inotrem a développé nangibotide, un inhibiteur de la voie TREM-1 avec des applications dans de nombreuses indications telles que pour le choc septique et la COVID-19. En parallèle, Inotrem a lancé un programme thérapeutique ciblant les maladies inflammatoires chroniques. La société a été créée en 2013 par le Dr Jean-Jacques Garaud, ancien responsable de la R&D précoce du groupe Roche, le Pr Sébastien Gibot, et le Dr Marc Derive. Inotrem est soutenue par des investisseurs européens et Nord-américains de premier plan. Inotrem fait partie de la French Tech 120, un programme crée par le Président de la République et le Premier Ministre pour soutenir le développement des startups en phase d'hyper-croissance. Pour plus d'information : www.inotrem.com

