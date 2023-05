Appian sélectionné pour le Guide des programmes de partenariats 2023 de CRN®





L'intégration est fondée sur le nouveau programme de partenariat Appian conçu pour favoriser le succès des partenaires et accroître la valeur pour les clients

MCLEAN, Virginie, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) a été reconnu par CRN ®, une marque de The Channel Company , dans son Guide des programmes de partenariats 2023. Ce guide annuel offre des renseignements essentiels aux membres de l'écosystème informatique qui explorent les programmes de partenariat des fabricants de technologies pour trouver les fournisseurs qui répondront le mieux à leurs besoins opérationnels.

L'intégration d'Appian est fondée sur le programme de partenariat Appian récemment annoncé, un nouveau cadre de partenariat conçu pour favoriser le succès des partenaires et accroître la valeur pour les clients. Le nouveau programme, lancé en juillet, appuie la stratégie de croissance axée sur les partenaires d'Appian en favorisant des partenariats collaboratifs qui renforcent la position d'Appian en tant que fournisseur de choix pour l'automatisation des processus de bout en bout.

Pour les fournisseurs de solutions tels que les fournisseurs de services gérés (MSP), les revendeurs à valeur ajoutée (VAR), les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services stratégiques, l'étendue et la profondeur des programmes de partenariats proposés par l'entreprise font partie des facteurs critiques lorsqu'il s'agit d'évaluer avec quels fabricants informatiques, prestataires de services et distributeurs il faut s'associer pour bâtir des solutions technologiques de classe mondiale. Des éléments forts tels que les incitations financières, l'assistance commerciale et marketing, la formation et la certification, l'assistance technique et d'autres peuvent permettre à un fournisseur de se démarquer et jouer un rôle clé dans la croissance à long terme des partenaires.

Dans le Guide des programmes de partenariats 2023 de CRN, les fournisseurs ont été évalués en fonction des exigences et des offres du programme, telles que la formation et l'éducation des partenaires, l'assistance avant et après la vente, les programmes et les ressources marketing, l'assistance technique et la communication.

« Nous sommes déterminés à assurer le succès de nos partenaires et nous cherchons constamment des moyens de mieux les aider, a déclaré Mark Dillon, vice-président principal responsable des partenariats mondiaux chez Appian. Notre nouveau programme est conçu pour fournir à nos partenaires les ressources et les outils dont ils ont besoin pour élaborer avec nous des stratégies de commercialisation conjointes efficaces. Nous sommes honorés que nos efforts soient reconnus par CRN. »

« Dans le monde d'aujourd'hui, le besoin d'innovation est plus important que jamais, a déclaré Blaine Raddon, directeur général de The Channel Company. Les fournisseurs de solutions recherchent des revendeurs qui peuvent suivre le développement de leurs activités et l'évolution des besoins des clients. Le Guide des programmes de partenariats 2023 de CRN offre un aperçu approfondi des forces de chaque programme, mettant en lumière les fournisseurs qui oeuvrent à soutenir leur communauté de partenaires et à promouvoir un changement positif dans l'ensemble du secteur informatique. »

Le Guide des programmes de partenariats 2023 de CRN est disponible en ligne à l'adresse www.CRN.com/PPG .

Pour en savoir plus sur le programme de partenariat Appian, consultez le site https://ap.pn/3pBNdZZ .

Pour en savoir plus sur la plateforme d'automatisation des processus d'Appian, consultez le site https://ap.pn/3LZLzc6 .

À propos de The Channel Company

The Channel Company permet de réaliser des percées en matière de performance informatique grâce à nos médias dominants, à des événements engageants, à du conseil et de la formation d'experts, et à des services et plateformes marketing innovants. En tant que catalyseur de canal, nous mettons en relation et renforçons les fournisseurs de technologie, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux. Forts de près de 40 ans d'expérience inégalée en matière de canaux, nous nous appuyons sur nos connaissances approfondies pour envisager de nouvelles solutions novatrices pour relever les défis en constante évolution sur le marché de la technologie. www.thechannelcompany.com

Suivez The Channel Company : Twitter , LinkedIn , et Facebook .

© 2023 The Channel Company LLC. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

À propos d'Appian

Appian est la plateforme unifiée pour le changement. Nous accélérons l'activité de nos clients à travers la découverte, la conception et l'automatisation de leurs processus les plus importants. La plateforme Low-Code Appian combine les capacités clés nécessaires pour accomplir le travail plus rapidement, Process Mining + Workflow + Automation, dans une plateforme Low-Code unifiée. La plateforme Appian est ouverte, de niveau entreprise et bénéficie de la confiance des leaders du secteur. Pour plus d'informations, visitez appian. fr .

Suivez Appian France : Twitter , LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2088320/Appian.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948800/Appian_Logo.jpg

31 mai 2023 à 13:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :