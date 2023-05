Révision positive! Les notations de Fosun confirmées par S&P Global Ratings





Grâce à des efforts continus pour optimiser la base de capital et d'actifs, la pression de liquidité à court terme de Fosun a été considérablement atténuée et ses perspectives de notation de crédit ont été revues à la hausse par une agence de notation internationale.

HONG KONG, 31 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'agence de notation internationale S&P Global Ratings a publié un rapport portant à stable la perspective de notation de Fosun International Limited (code boursier HKEX : 00656, « Fosun International »).

S&P Global Ratings a souligné dans le rapport que, bénéficiant du portefeuille d'actifs diversifié et de l'engagement et de l'exécution de la direction en matière de désendettement par le biais de la cession d'actifs, les cessions d'actifs de Fosun ont généré une entrée de trésorerie d'environ 30,0 milliards de RMB en 2022. en même temps, des relations bancaires saines a permis de disposer de sources de liquidités suffisantes dans un contexte de turbulences sur le marché obligataire. Les importantes cessions d'actifs et le soutien stable du crédit des banques ont permis à Fosun de rembourser avec succès toutes les obligations arrivant à échéance au cours des trois derniers trimestres. À la fin du mois de mars 2023, Fosun a réussi à réduire la dette de la société holding 24,0 milliards de RMB, Le total des passifs portant intérêt du Groupe de Fosun est tombé à 93 milliards de RMB. De plus, la part des emprunts bancaires dans la dette de la holding a augmenté, la part des dettes échues sur les 12 prochains mois a nettement diminué et la stabilité des dettes s'est nettement améliorée. S&P Global Ratings a confirmé sa note de crédit à long terme de l'émetteur et la note garantie des billets non garantis de premier rang sur Fosun, faisant passer la perspective de notation de Fosun de négative à stable.

Malgré les incertitudes de l'environnement externe, les capacités de financement onshore et offshore de Fosun ont été prouvées par les marchés.

Au début du mois de mai de cette année, le prêt syndiqué multidevises offshore de Fosun International a été officiellement lancé et a obtenu un prêt de plus de 450 millions de dollars américains en équivalent jusqu'à présent. Le prêt syndiqué offshore a été initié conjointement par sept banques, dont Bank of China, Bank of East Asia, Commerzbank, Hang Seng Bank, HSBC, Natixis Bank et Standard Chartered Bank en tant que teneurs de livres principaux, et plus de 10 banques ont rejoint le syndicat.

En janvier de cette année, l'entité opérationnelle nationale de Fosun, Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. a obtenu un prêt syndiqué de 12,0 milliards de RMB. Le syndicat a été formé par cinq grandes banques commerciales appartenant à l'État : Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank et Bank of Communications en tant que banques chefs de file, et China Minsheng Bank, Export-Import Bank of China et Shanghai Pudong Development Bank en tant que banques participantes.

Les banques nationales et étrangères ont successivement fourni un soutien de crédit important à Fosun, ce qui reflète la reconnaissance par les institutions financières traditionnelles des actions de gestion de la dette de Fosun, telles que l'accélération de la vente d'actifs non essentiels et des entrées de fonds. L'important soutien financier des banques aidera également Fosun à réduire sa dépendance à l'égard du financement sur les marchés publics et soutiendra la gestion ultérieure des liquidités et le développement durable des affaires.

Dans un contexte financier mondial difficile, les indicateurs de crédit de Fosun attribués par des institutions internationales telles que S&P Global Ratings tiennent toujours bon grâce à sa mise en oeuvre résolue de la stratégie de

« rationalisation de l'organisation ». En optimisant continuellement la structure des actifs et des passifs et en augmentant la cession d'actifs non stratégiques et non stratégiques, la dynamique endogène de Fosun pour surmonter les cycles de marché et parvenir à un développement durable a été encore renforcée. Pour l'ensemble de l'année 2022, le montant par valeur contractuelle basé sur la contrepartie énoncée dans les accords de cession a dépassé 40,0 milliards de RMB, apportant une entrée de trésorerie de près de 30,0 milliards de RMB au niveau de la société de portefeuille.

La série de mesures de "rationalisation de l'organisation" de Fosun a également accumulé une dynamique pour la reprise des activités de base dans le secteur de la consommation des ménages. Au premier trimestre de cette année, les activités de Fosun dans les secteurs de la consommation et du tourisme ont affiché une tendance à la hausse remarquable. Au premier trimestre, Yuyuan a réalisé un revenu d'exploitation de 15,244 milliards de RMB, ce qui représente une croissance de 22,61 % en glissement annuel ; le chiffre d'affaires de Yuyuan Jewelry and Fashion a atteint 11,494 milliards RMB, soit une augmentation de 28,55 % en glissement annuel. Couplé à l'assouplissement global des restrictions de voyage dans le monde, le bénéfice de Fosun Tourism Group (FTG) attribuable à la société mère au premier trimestre a doublé par rapport à la même période en 2022, le volume d'affaires du Club Med a atteint 5,004 milliards de RMB, soit une augmentation d'environ 44,2 % ; pendant les vacances du 1er mai de cette année, le volume d'activité total des complexes Club Med en Chine a dépassé d'environ huit fois la même période en 2022 et a dépassé la même période en 2019 d'environ 110 %.

