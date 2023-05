La Banque Nationale divulgue ses résultats du deuxième trimestre de 2023 et hausse son dividende trimestriel de 5 cents, à 1,02 $ par action





L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2023 préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf indication contraire. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - La Banque Nationale déclare un résultat net de 847 M$ au deuxième trimestre de 2023 comparativement à 889 M$ au deuxième trimestre de 2022, en baisse de 5 %. Le résultat dilué par action s'établit à 2,38 $ au deuxième trimestre de 2023 par rapport à 2,53 $ au trimestre correspondant de 2022. La croissance des revenus des secteurs d'exploitation a été contrebalancée par l'augmentation des frais autres que d'intérêts et des dotations aux pertes de crédit.

Le résultat net de la Banque pour le semestre terminé le 30 avril 2023 se chiffre à 1 728 M$ par rapport à 1 819 M$ pour la période correspondante de 2022, en baisse de 5 %. Le résultat dilué par action atteint 4,87 $ pour le semestre terminé le 30 avril 2023, contre 5,17 $ pour le semestre terminé le 30 avril 2022. La bonne performance de tous les secteurs d'exploitation attribuable à la croissance des revenus a été contrebalancée par l'augmentation des dotations aux pertes de crédit, résultant en partie d'une détérioration des perspectives macroéconomiques, ainsi que par l'impact sur la charge d'impôts des mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada.

Le résultat net ajusté (1) de 1 752 M$ pour le semestre terminé le 30 avril 2023, qui exclut une charge d'impôts de 24 M$ liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada, se compare à 1 819 M$ pour la période correspondante de 2022, en baisse de 4 %, et le résultat dilué par action ajusté (1) se chiffre à 4,94 $ par rapport à 5,17 $ pour le semestre terminé le 30 avril 2022.

« La Banque a enregistré une solide performance et un rendement des capitaux propres leader de l'industrie au deuxième trimestre malgré un environnement difficile, ce qui témoigne de sa robustesse, de sa discipline et de sa résilience », a commenté Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. « Notre positionnement défensif, avec des niveaux élevés de fonds propres et de liquidités et des niveaux prudents de provisions pour pertes de crédit, continuera à soutenir notre croissance rentable et nous aidera à traverser toute période d'incertitude », a ajouté M. Ferreira.

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2023



2022 (2)

Variation %

2023



2022 (2)

Variation %







































Résultat net

847



889



(5)

1 728



1 819



(5)

Résultat dilué par action (en dollars)

2,38 $

2,53 $

(6)

4,87 $

5,17 $

(6)

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires (3)

17,5 %

20,7 %





17,7 %

21,3 %





Ratio de versement des dividendes (3)

40,2 %

32,2 %





40,2 %

32,2 %





Résultats d'exploitation - ajustés (1)

































Résultat net - ajusté

847



889



(5)

1 752



1 819



(4)

Résultat dilué par action - ajusté (en dollars)

2,38 $

2,53 $

(6)

4,94 $

5,17 $

(4)

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (4)

17,5 %

20,7 %





17,9 %

21,3 %





Ratio de versement des dividendes - ajusté (4)

39,9 %

32,1 %





39,9 %

32,1 %

































































Au 30 avril 2023



Au 31 octobre 2022







Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III (5)

















13,3 %

12,7 %





Ratio de levier selon Bâle III (5)

















4,2 %

4,5 %











(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 5 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2022, certains montants ont été ajustés à la suite de la modification de méthode comptable relative aux accords infonuagiques. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2022. (3) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 49 à 52, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com . (4) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 4 à 9, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com . (5) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 4 à 9, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com .

Particuliers et Entreprises

Résultat net de 335 M$ au deuxième trimestre de 2023 par rapport à 293 M$ au deuxième trimestre de 2022, une croissance de 14 % attribuable à l'augmentation du revenu total, atténuée par des frais autres que d'intérêts et des dotations aux pertes de crédit plus élevés.

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts de 499 M$ au deuxième trimestre de 2023 par rapport à 410 M$ au deuxième trimestre de 2022, en hausse de 22 %.

Revenu total de 1 100 M$ au deuxième trimestre de 2023, une hausse de 138 M$ ou 14 % par rapport au trimestre correspondant de 2022 provenant de l'augmentation du revenu net d'intérêts, en lien avec la croissance des volumes de prêts et de dépôts et l'augmentation de la marge nette d'intérêts, ainsi que de la hausse des revenus autres que d'intérêts.

Croissance du crédit aux particuliers de 4 % et du crédit aux entreprises de 13 %, depuis un an.

La marge nette d'intérêts (1) de 2,34 % au deuxième trimestre de 2023 affiche une hausse par rapport à 2,10 % au deuxième trimestre de 2022.

de 2,34 % au deuxième trimestre de 2023 affiche une hausse par rapport à 2,10 % au deuxième trimestre de 2022. Les frais autres que d'intérêts de 601 M$ augmentent de 9 % par rapport au deuxième trimestre de 2022.

Les dotations aux pertes de crédit sont en hausse de 26 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2022 principalement en raison de l'augmentation des provisions pour pertes de crédit sur les prêts non dépréciés, ainsi que sur les prêts dépréciés.

Le ratio d'efficience (1) de 54,6 % s'améliore comparativement à 57,4 % au deuxième trimestre de 2022.

Gestion de patrimoine

Résultat net de 178 M$ au deuxième trimestre de 2023 par rapport à 163 M$ au trimestre correspondant de 2022, une hausse de 9 %.

Revenu total de 617 M$ au deuxième trimestre de 2023, contre 579 M$ au trimestre correspondant de 2022, une augmentation de 38 M$ ou 7 % provenant de la croissance du revenu net d'intérêts.

Les frais autres que d'intérêts s'établissent à 372 M$ au deuxième trimestre de 2023 par rapport à 357 M$ au trimestre correspondant de 2022, une hausse de 4 %.

Le ratio d'efficience (1) de 60,3 % s'améliore comparativement à 61,7 % au deuxième trimestre de 2022.

Marchés financiers

Résultat net de 268 M$ au deuxième trimestre de 2023 contre 287 M$ au trimestre correspondant de 2022, une baisse de 7 %.

Revenu total en équivalent imposable de 672 M$, une hausse de 40 M$ ou 6 % provenant des revenus des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement.

Les frais autres que d'intérêts se chiffrent à 283 M$ au deuxième trimestre de 2023, par rapport à 258 M$ au trimestre correspondant de 2022, une hausse en partie attribuable à la rémunération et aux avantages du personnel ainsi qu'aux frais de soutien aux opérations.

Des dotations aux pertes de crédit de 19 M$ ont été enregistrées au deuxième trimestre de 2023, comparativement à des récupérations de pertes de crédit de 16 M$ au trimestre correspondant de 2022.

Le ratio d'efficience (1) en équivalent imposable de 42,1 % se compare à 40,8 % au deuxième trimestre de 2022.

Financement spécialisé aux États-Unis et International

Résultat net de 128 M$ au deuxième trimestre de 2023 contre 152 M$ au trimestre correspondant de 2022, le revenu total stable a été plus que contrebalancé par la hausse des frais autres que d'intérêts et des dotations aux pertes de crédit.

Revenu total de 285 M$ au deuxième trimestre de 2023, stable par rapport au deuxième trimestre de 2022, la diminution des revenus de la filiale Credigy a été contrebalancée par l'augmentation des revenus de la filiale ABA Bank.

Les frais autres que d'intérêts de 98 M$ au deuxième trimestre de 2023 sont en hausse de 11 % par rapport au trimestre correspondant de 2022, une hausse attribuable à la croissance des activités de la filiale ABA Bank.

Les dotations aux pertes de crédit sont en hausse de 17 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2022, une hausse attribuable à la filiale Credigy.

Le ratio d'efficience (1) de 34,4 % se compare à 30,9 % au trimestre correspondant de 2022.

Autres

Perte nette de 62 M$ au deuxième trimestre de 2023, contre une perte nette de 6 M$ au trimestre correspondant de 2022, une variation provenant principalement d'une diminution du revenu total en raison de gains sur placements plus élevés enregistrés au deuxième trimestre de 2022.

Gestion du capital

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) selon Bâle III (2) de 13,3 % au 30 avril 2023, en hausse par rapport à 12,7 % au 31 octobre 2022, notamment en raison de l'incidence positive de la mise en oeuvre des réformes de Bâle III.

de 13,3 % au 30 avril 2023, en hausse par rapport à 12,7 % au 31 octobre 2022, notamment en raison de l'incidence positive de la mise en oeuvre des réformes de Bâle III. Ratio de levier selon Bâle III (2) de 4,2 % au 30 avril 2023, en baisse par rapport à 4,5 % au 31 octobre 2022.

Dividendes

Le 30 mai 2023, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 1,02 $ par action ordinaire, en hausse de 5 cents ou 5 %, payable le 1er août 2023 aux actionnaires inscrits le 26 juin 2023.

(1) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 49 à 52, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com . (2) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 4 à 9, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com .

Mode de présentation de l'information

Les états financiers consolidés de la Banque sont préparés conformément aux IFRS, telles que publiées par l'IASB. Les états financiers sont également conformes à l'article 308(4) de la Loi sur les banques (Canada) qui prévoit, à moins d'indication contraire du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada) (BSIF), que les états financiers consolidés doivent être préparés selon les IFRS qui représentent les PCGR du Canada. Aucune des exigences comptables du BSIF ne fait exception aux IFRS.

La présentation des informations sectorielles est conforme à la présentation que la Banque a adoptée pour l'exercice qui a débuté le 1er novembre 2022. Cette présentation tient compte de la révision de la méthode d'allocation sectorielle des frais liés aux investissements technologiques, qui sont maintenant immédiatement alloués aux différents secteurs d'exploitation, alors que certains frais, notamment les frais encourus au cours de la phase de recherche des projets, étaient auparavant enregistrés dans la rubrique Autres des informations sectorielles. Cette révision s'aligne avec la modification de méthode comptable appliquée au cours de l'exercice 2022, relativement aux accords infonuagiques. Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2022, certains montants ont été ajustés à la suite de cette modification de méthode comptable. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2022.

Mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR. Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (le Règlement 52-112) prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures suivantes utilisées par la Banque :

mesures financières non conformes aux PCGR;

ratios non conformes aux PCGR;

mesures financières supplémentaires;

mesures de gestion du capital.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque utilise des mesures financières non conformes aux PCGR qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque. De plus, à l'instar de plusieurs autres institutions financières, la Banque utilise l'équivalent imposable comme méthode de calcul du revenu net d'intérêts, des revenus autres que d'intérêts et de la charge d'impôts. Cette méthode consiste à ajuster certains revenus à taux d'imposition moindre (notamment les dividendes), en les majorant de l'impôt à un niveau permettant de les rendre comparables aux revenus provenant de sources imposables au Canada. Un montant équivalent est ajouté à la charge d'impôts. Cet ajustement est nécessaire pour comparer le rendement des différents éléments de l'actif sans égard à leur traitement fiscal.

Les principales mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par la Banque afin d'analyser ses résultats sont décrites ci-dessous et le rapprochement quantitatif de ces mesures est présenté dans les tableaux de la section « Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » aux pages 4 et 5. À noter que pour le semestre terminé le 30 avril 2023, une charge d'impôts de 24 M$ liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada a été exclue des résultats. Ce montant se compose d'une charge d'impôts de 32 M$ au titre du dividende pour la relance du Canada, sous la forme d'un impôt ponctuel de 15 % basé sur le revenu imposable moyen des exercices 2021 et 2020 excédant 1 G$, ainsi que d'une économie d'impôts de 8 M$ en lien avec la hausse du taux d'impôt prévu par la loi de 1,5 %, qui comprend l'impact lié aux impôts exigibles et différés de l'exercice 2022. Aucun élément particulier n'avait été exclu des résultats pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2022.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, sur les ratios non conformes aux PCGR, sur les mesures financières supplémentaires et sur les mesures de gestion du capital, se reporter aux sections « Mode de présentation de l'information » et « Glossaire » du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023, aux pages 4 à 9 et 49 à 52, respectivement, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com .

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Présentation des résultats - ajustés

(en millions de dollars canadiens)











Trimestre terminé le 30 avril























2023

2022 (1)





Particuliers

et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés financiers

FSEU&I

Autres

Total

Total



















































Revenu net d'intérêts 802

190

(286)

269

(93)

882

1 313

Équivalent imposable ?

?

74

?

2

76

49

Revenu net d'intérêts - ajusté 802

190

(212)

269

(91)

958

1 362

































Revenus autres que d'intérêts 298

427

828

16

28

1 597

1 126

Équivalent imposable ?

?

56

?

?

56

3

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 298

427

884

16

28

1 653

1 129

































Revenu total - ajusté 1 100

617

672

285

(63)

2 611

2 491

Frais autres que d'intérêts 601

372

283

98

20

1 374

1 299

































Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 499

245

389

187

(83)

1 237

1 192

Dotations aux pertes de crédit 37

?

19

26

3

85

3

Résultat avant charge d'impôts - ajusté 462

245

370

161

(86)

1 152

1 189

Charge d'impôts 127

67

(28)

33

(26)

173

248

Équivalent imposable ?

?

130

?

2

132

52

Charge d'impôts - ajustée 127

67

102

33

(24)

305

300

Résultat net 335

178

268

128

(62)

847

889

Participations ne donnant pas le contrôle ?

?

?

?

(1)

(1)

(1)

Résultat net attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque - ajusté 335

178

268

128

(61)

848

890

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur billets de capital à recours limité



















35

25

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires



















813

865







(1) Pour le trimestre terminé le 30 avril 2022, certains montants ont été ajustés à la suite de la modification de méthode comptable relative aux accords infonuagiques. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2022.

(en millions de dollars canadiens)











Semestre terminé le 30 avril























2023

2022 (1)





Particuliers

et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés financiers

FSEU&I

Autres

Total

Total



















































Revenu net d'intérêts 1 627

398

(454)

568

(158)

1 981

2 645

Équivalent imposable ?

?

151

?

3

154

109

Revenu net d'intérêts - ajusté 1 627

398

(303)

568

(155)

2 135

2 754

































Revenus autres que d'intérêts 597

856

1 556

36

35

3 080

2 260

Équivalent imposable ?

?

108

?

?

108

7

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 597

856

1 664

36

35

3 188

2 267

































Revenu total - ajusté 2 224

1 254

1 361

604

(120)

5 323

5 021

Frais autres que d'intérêts 1 207

736

570

196

68

2 777

2 579

































Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 1 017

518

791

408

(188)

2 546

2 442

Dotations aux pertes de crédit 98

?

10

61

2

171

1

Résultat avant charge d'impôts - ajusté 919

518

781

347

(190)

2 375

2 441

Charge d'impôts 253

142

(44)

72

(38)

385

506

Équivalent imposable ?

?

259

?

3

262

116

Charge d'impôts liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada (2) ?

?

?

?

(24)

(24)

?

Charge d'impôts - ajustée 253

142

215

72

(59)

623

622

Résultat net - ajusté 666

376

566

275

(131)

1 752

1 819

Éléments particuliers après impôts ?

?

?

?

(24)

(24)

?

Résultat net 666

376

566

275

(155)

1 728

1 819

Participations ne donnant pas le contrôle ?

?

?

?

(1)

(1)

(1)

Résultat net attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque 666

376

566

275

(154)

1 729

1 820

Résultat net attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque - ajusté 666

376

566

275

(130)

1 753

1 820

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur billets de capital à recours limité



















70

51

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - ajusté



















1 683

1 769







(1) Pour le semestre terminé le 30 avril 2022, certains montants ont été ajustés à la suite de la modification de méthode comptable relative aux accords infonuagiques. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2022. (2) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2023, la Banque a enregistré une charge d'impôts de 32 M$ au titre du dividende pour la relance du Canada, sous la forme d'un impôt ponctuel de 15 % basé sur le revenu imposable moyen des exercices 2021 et 2020 excédant 1 G$, ainsi qu'une économie d'impôts de 8 M$ en lien avec la hausse du taux d'impôt prévu par la loi de 1,5 %, qui comprend l'impact lié aux impôts exigibles et différés de l'exercice 2022. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures fiscales, consulter la section « Impôts sur le résultat » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 à la page 22, disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com .

Présentation du résultat de base et dilué par action - ajustés

(en dollars canadiens)

Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2023



2022 (1)

2023



2022 (1)

































Résultat de base par action

2,41 $

2,56 $

4,92 $

5,24 $

Charge d'impôts liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada (2)

?



?



0,07



?



Résultat de base par action - ajusté

2,41 $

2,56 $

4,99 $

5,24 $

































Résultat dilué par action

2,38 $

2,53 $

4,87 $

5,17 $

Charge d'impôts liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada (2)

?



?



0,07



?



Résultat dilué par action - ajusté

2,38 $

2,53 $

4,94 $

5,17 $



(1) Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2022, certains montants ont été ajustés à la suite de la modification de méthode comptable relative aux accords infonuagiques. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2022. (2) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2023, la Banque a enregistré une charge d'impôts de 32 M$ au titre du dividende pour la relance du Canada, sous la forme d'un impôt ponctuel de 15 % basé sur le revenu imposable moyen des exercices 2021 et 2020 excédant 1 G$, ainsi qu'une économie d'impôts de 8 M$ en lien avec la hausse du taux d'impôt prévu par la loi de 1,5 %, qui comprend l'impact lié aux impôts exigibles et différés de l'exercice 2022. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures fiscales, consulter la section « Impôts sur le résultat » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 à la page 22, disponible sur le site internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com .

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2023



2022 (1)

Variation %

2023



2022 (1)

Variation %

Résultats d'exploitation

































Revenu total

2 479



2 439



2

5 061



4 905



3

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 105



1 140



(3)

2 284



2 326



(2)

Résultat net

847



889



(5)

1 728



1 819



(5)

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires (2)

17,5 %

20,7 %





17,7 %

21,3 %





Résultat par action



































de base

2,41 $

2,56 $

(6)

4,92 $

5,24 $

(6)



dilué

2,38 $

2,53 $

(6)

4,87 $

5,17 $

(6)

Résultats d'exploitation - ajustés (3)

































Revenu total - ajusté (3)

2 611



2 491



5

5 323



5 021



6

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté (3)

1 237



1 192



4

2 546



2 442



4

Résultat net - ajusté (3)

847



889



(5)

1 752



1 819



(4)

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (4)

17,5 %

20,7 %





17,9 %

21,3 %





Levier opérationnel - ajusté (4)

(1,0) %

2,5 %





(1,7) %

3,0 %





Ratio d'efficience - ajusté (4)

52,6 %

52,1 %





52,2 %

51,4 %





Résultat par action - ajusté (3)



































de base

2,41 $

2,56 $

(6)

4,99 $

5,24 $

(5)



dilué

2,38 $

2,53 $

(6)

4,94 $

5,17 $

(4)

Informations sur les actions ordinaires

































Dividendes déclarés

0,97 $

0,87 $

11

1,94 $

1,74 $

11

Valeur comptable (2)

57,65 $

52,28 $





57,65 $

52,28 $





Cours de l'action



































haut

103,45 $

104,59 $





103,45 $

105,44 $







bas

92,67 $

89,33 $





91,02 $

89,33 $







clôture

101,03 $

89,72 $





101,03 $

89,72 $





Nombre d'actions ordinaires (en milliers)

337 720



336 513







337 720



336 513







Capitalisation boursière

34 120



30 192







34 120



30 192















































(en millions de dollars canadiens)

Au 30 avril 2023



Au 31 octobre 2022



Variation %

Bilan et hors bilan

















Actif total

417 684



403 740



3

Prêts et acceptations, déduction faite des provisions

215 764



206 744



4

Dépôts

281 514



266 394



6

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

19 470



18 594



5

Actifs sous administration (2)

673 483



616 165



9

Actifs sous gestion (2)

123 029



112 346



10

Ratios réglementaires selon Bâle III (5)

















Ratios des fonds propres



















catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)

13,3 %

12,7 %







catégorie 1

16,0 %

15,4 %







total

16,9 %

16,9 %





Ratio de levier

4,2 %

4,5 %





Ratio TLAC (5)

29,3 %

27,7 %





Ratio de levier TLAC (5)

7,8 %

8,1 %





Ratio de liquidité à court terme (LCR) (5)

155 %

140 %





Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) (5)

118 %

117 %





Autres renseignements

















Nombre d'employés - mondial (équivalent temps plein)

28 170



27 103



4

Nombre de succursales au Canada

374



378



(1)

Nombre de guichets automatiques au Canada

940



939



?







(1) Pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2022, certains montants ont été ajustés à la suite de la modification de méthode comptable relative aux accords infonuagiques. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 1 afférente aux états financiers annuels consolidés audités de l'exercice terminé le 31 octobre 2022. (2) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 49 à 52, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com . (3) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 5 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (4) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 4 à 9, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com . (5) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023 aux pages 4 à 9, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR, à l'adresse sedar.com .

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce document sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document peuvent comprendre, entre autres, des déclarations à l'égard de l'économie - notamment les économies canadienne et américaine -, de l'évolution des marchés, des objectifs, des perspectives et des priorités de la Banque pour les exercices 2023 et suivants, de ses stratégies et des mesures qu'elle prendra pour les réaliser, des attentes quant à la situation financière de la Banque, du cadre réglementaire dans lequel elle évolue, de l'incidence de la pandémie de COVID-19 et de la manière dont elle y fera face et de certains risques auxquels la Banque est exposée. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'emploi de verbes ou d'expressions verbales comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », par l'emploi de la forme future ou conditionnelle, notamment des verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir », et par l'emploi d'autres termes ou expressions similaires. Ces déclarations prospectives visent à aider les porteurs de titres de la Banque à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes alors terminées, ainsi que la vision, les objectifs stratégiques et les cibles de performance financière de la Banque, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations, hypothèses et intentions actuelles et sont sujettes à de l'incertitude et à des risques inhérents, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque.

Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2023 et à leur incidence sur les activités de la Banque figurent parmi les principaux facteurs pris en considération au moment de déterminer les priorités et les objectifs stratégiques de la Banque, notamment en ce qui a trait aux provisions pour pertes de crédit. Au moment d'établir ses attentes quant à la conjoncture économique en général et dans le secteur des services financiers en particulier, la Banque s'appuie surtout sur les données économiques historiques fournies par les gouvernements du Canada, des États-Unis et de certains autres pays où la Banque exerce des activités, de même que leurs organismes.

Les déclarations quant à l'économie, à l'évolution des marchés, aux objectifs, aux perspectives et aux priorités de la Banque pour les exercices 2023 et suivants reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à certains facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles, y compris, entre autres : la conjoncture économique générale et les conditions du marché au Canada, aux États-Unis et dans certains autres pays où la Banque exerce des activités; l'impact des bouleversements de l'industrie bancaire américaine, les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'inflation; la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés; les modifications apportées aux politiques budgétaires et monétaires et à d'autres politiques publiques; les modifications apportées à la réglementation touchant les activités de la Banque; l'incertitude géopolitique et sociopolitique; la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et la capacité de la Banque à répondre aux attentes de ses parties prenantes concernant les enjeux environnementaux et sociaux; les changements importants dans le comportement des consommateurs; la situation du logement, le marché de l'immobilier et l'endettement des ménages au Canada; la capacité de la Banque à réaliser ses principales priorités à court terme et ses stratégies à long terme; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun; la capacité de la Banque à recruter des ressources clés et à les maintenir en poste; l'innovation technologique et la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les concurrents offrant des services non traditionnels; les variations de la performance et de la solvabilité des clients et des contreparties de la Banque; l'exposition de la Banque à des enjeux réglementaires et à des litiges importants; les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables; les modifications apportées à la législation fiscale en vigueur dans les pays où la Banque exerce des activités, principalement le Canada et les États-Unis; les modifications apportées aux lignes directrices sur les fonds propres et la liquidité, ainsi qu'aux instructions relatives à leur présentation et à leur interprétation; les changements aux notations de crédit attribuées à la Banque; les perturbations potentielles chez les principaux fournisseurs de biens et de services de la Banque; les perturbations potentielles des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris l'évolution du risque de cyberattaque et de vol de renseignements personnels ou d'identité; l'exposition à des activités frauduleuses; et l'incidence possible d'événements importants sur l'économie locale et internationale, y compris les conflits internationaux, les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique comme la pandémie de COVID-19, dont l'évolution est difficile à prévoir et qui pourraient continuer d'avoir des répercussions pour la Banque.

Il est fort possible que les prévisions, projections, attentes ou conclusions expresses ou implicites de la Banque ne se révèlent pas exactes, que ses hypothèses ne soient pas confirmées et que sa vision, ses objectifs stratégiques et ses cibles de performance financières ne soient pas réalisés. La Banque recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, étant donné que divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des attentes, des estimations ou des intentions exprimées dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité et de financement, le risque opérationnel, le risque de non-conformité à la réglementation, le risque de réputation, le risque stratégique et le risque environnemental et social, de même que certains risques dits émergents ou jugés importants lesquels sont décrits plus amplement dans la section « Gestion des risques » débutant à la page 65 du Rapport annuel 2022.

La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis dans la section « Gestion des risques » du Rapport annuel 2022 et la section « Gestion des risques » du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2023. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs susmentionnés ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom. La Banque met en garde les investisseurs que ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ces déclarations en raison d'un certain nombre de facteurs.

Divulgation des résultats du deuxième trimestre de 2023

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs institutionnels aura lieu le mercredi 31 mai 2023 à 13 h 00 HAE.

Accès par téléphone en mode écoute seulement : 1 800 806-5484 ou 416 340-2217. Le code d'accès est le 9583004#.

L'enregistrement téléphonique archivé sera accessible jusqu'au 31 août 2023 en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451. Le code d'accès est le 5604431#.

Diffusion de l'appel sur Internet

La conférence téléphonique sera diffusée en direct via Internet à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Une version archivée de la conférence sera disponible après la fin de l'appel sur le site Internet de la Banque Nationale.

Documents financiers

Le Rapport aux actionnaires (qui inclut les états financiers consolidés trimestriels) est en tout temps disponible sur le site Internet de la Banque Nationale à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Le Rapport aux actionnaires, les informations financières complémentaires, les informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3, ainsi que la présentation seront disponibles sur le site Internet de la Banque Nationale à la page Relations investisseurs le matin de la conférence téléphonique.

