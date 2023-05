Avis public - Santé Canada avise les consommateurs que des produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle ont été saisis de commerces en Alberta et en Ontario parce qu'ils pourraient présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 30 mai 2023 /CNW/ - Santé Canada avise le public que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris des photos des produits et ce que vous devriez faire, consultez cet avis de sécurité sur les produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui présentent de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués pour améliorer la performance sexuelle Produit Risques détectés Entreprise Mesure prise Alien Power Platinum 11000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Saisi chez le détaillant Rhino 69 Extreme 500k L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de prastérone. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Saisi chez le détaillant Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Joy's Lucky 7 Food Stop 10639 156 St NW Edmonton (Alberta) Saisi chez le détaillant All Nite Long La présence d'extrait de graines de Mucuna pruriens (12 % de L-dopa) est mentionnée sur l'étiquette. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Front End Lifter L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Gingseng Red 2000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Jaguar 25000 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de tadalafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Master Zone 1500 L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Rhino 99 Platinum 200K L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Stiff Rox L'analyse d'un produit ayant un emballage semblable (saisi précédemment) a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant Super Panther 7k La présence de yohimbé est mentionnée sur l'étiquette. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant White Panther La présence de yohimbé est mentionnée sur l'étiquette. Danforth Food Market 651 Markham Rd Scarborough (Ontario) Saisi chez le détaillant

