TrinaTracker signe un contrat de tracker solaire de 510 MW pour des projets solaires en Ouzbékistan





CHANGZHOU, Chine, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, l'un des principaux fournisseurs de solutions de trackers solaires intelligents de Trina Solar Co. (SHA: 688599), a récemment signé un accord avec Dongfang Electric International Corporation (« DEC International ») pour la fourniture de trackers solaires de 510 MW destinés à des projets solaires en Ouzbékistan. La cérémonie de signature du contrat a eu lieu le premier jour de la 16e conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC PV Power Expo), qui s'est tenue à Shanghai du 24 au 26 mai 2023.

Selon le contrat, TrinaTracker fournira des trackers solaires Vanguard 1P aux centrales solaires de Jizzakh et de Samarkand en Ouzbékistan. Une fois raccordés au réseau, les deux projets produiront 1,1 térawattheure (TWh) d'électricité renouvelable par an, réduisant ainsi une moyenne annuelle d'environ 110 000 tonnes d'émissions de CO2. Ces deux projets sont essentiels pour soutenir le programme gouvernemental de transition vers une économie durable dans le pays.

Il s'agit du deuxième projet que TrinaTracker a décroché en tant que fournisseur exclusif de centrales solaires en Ouzbékistan, dans le cadre de l'objectif de développement de l'énergie solaire du pays , qui est de 4 GW d'ici 2026 et de 5 GW d'ici 2030. Le pays souhaite construire des centrales solaires de haute qualité afin de maximiser les avantages de l'énergie solaire dans le système énergétique. TrinaTracker a déjà fourni 2 618 ensembles de trackers solaires pour le projet solaire Nur Navoi de 100 MW, la première centrale solaire du pays, qui a été inaugurée en août 2021. La sélection de TrinaTracker en tant que fournisseur unique de trackers reflète l'excellente performance des produits des projets précédents, ainsi que l'acceptation plus large du marché local, en s'appuyant sur les bases solides de la société pour poursuivre son développement en Ouzbékistan.

« Trina Solar possède 25 ans d'expérience dans le secteur de l'énergie solaire et a toujours été une entreprise de premier plan. Cela donne confiance aux propriétaires et aux développeurs de projets, tant du point de vue du produit que de la marque, a déclaré Wang Ai, vice-président de DEC International. TrinaTracker a déjà fait ses preuves en Ouzbékistan et sa solution de cycle de vie "produit+service" s'est avérée efficace. Nous sommes donc convaincus que la construction des projets Jizzakh et Samarkand en collaboration avec TrinaTracker sera également couronnée de succès. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2087813/image_5027490_52411717.jpg

30 mai 2023 à 16:13

