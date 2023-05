Avis public - Étude sur le parc urbain national de la Rouge - Le public est invité à formuler des commentaires sur le mandat provisoire

Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une subvention de 2,4 M$ au Conseil de l'industrie forestière du Québec pour la mise à l'essai d'abatteuses hybrides dans le but de moderniser les opérations forestières et de contribuer à la lutte contre...

ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse...

Que se passe-t-il?Voyager Metals Inc. (le promoteur) propose le projet minier Mont Sorcier, une nouvelle mine à ciel ouvert de fer et de vanadium située en territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Le comité d'évaluation conjoint (le comité...

Umicore et CAMX Power LLC (CAMX) annoncent qu'Umicore a obtenu une licence de propriété intellectuelle non exclusive en vertu de la plateforme GEMX® de CAMX, qui comprend des matériaux cathodiques haute énergie haute puissance à base de nickel...