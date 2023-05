Le gouvernement du Canada investit dans plus de 900 projets afin d'accroître l'accessibilité et l'inclusion des communautés au pays





GATINEAU, QC, le 30 mai 2023 /CNW/ - Chaque Canadien et Canadienne mérite de participer pleinement à tous les aspects de la société et de contribuer à nos collectivités et à l'économie. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada continue d'appuyer les organismes à travers le pays qui investissent pour rendre les lieux, les collectivités, les milieux de travail, les services et les systèmes plus accessibles, et pour améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité 2023, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé un financement de 70,8 millions de dollars pour appuyer 903 projets d'accessibilité dirigés par différents organismes à l'échelle du Canada. Les organismes ont été sélectionnés à la suite de l'appel de propositions de la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité (FA) lancé en 2022.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui devant les locaux du Mouvement d'entraide communautaire à l'emploi, un organisme situé à Gatineau, au Québec, qui reçoit 100 000 $ dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du FA. L'organisme utilisera cette aide financière pour l'installation de 12 portes accessibles, dans un immeuble qui s'apprête à être partiellement converti en 10 unités de logements entièrement accessibles pour personne en situation de handicap. Les partenaires de l'organisme, Exdeltra et Entre deux roues, ont également reçu un financement de l'ordre de 100 000 $ chacun, pour cette initiative financée dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du FA. Une fois complétée, l'initiative des trois organismes aidera des personnes en situation de handicap à rester dans leur communauté, à participer activement à leur collectivité et à profiter d'une plus grande inclusion sociale.

La composante des projets de petite envergure du FA appuie entre autres des projets de construction, rénovation et de réaménagement qui améliorent l'accessibilité, l'inclusion et la sécurité dans les collectivités et les milieux de travail. Dans le cadre du Fonds, les projets admissibles peuvent recevoir une subvention pouvant atteindre 100 000 $ chacun.

Ce financement contribue à l'engagement continu du gouvernement du Canada relativement à son Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, en favorisant la création d'un Canada inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

« S'assurer que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à tous les aspects de leurs collectivités est essentiel au Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, nous aidons les organismes à travers le pays à faire en sorte que leurs bâtiments soient plus accessibles, et éliminons les obstacles qui nuisent à la participation et qui trop souvent sont négligés. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« La reconfiguration du 55 rue Marengère en résidence adaptée pour personnes en situation de handicap est un excellent exemple de ce que le Fonds pour l'accessibilité peut faire pour nos communautés. Une fois complétée, l'initiative permettra à des Gatinois et des Gatinoises en situation de handicap de rester dans leurs collectivités, là où se trouve leur famille, leurs proches, mais aussi leur environnement quotidien. Je suis particulièrement fier de voir nos organismes communautaires locaux s'associer, avec l'aide du gouvernement du Canada, pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap en Outaouais. »

- Le député de Gatineau, Steven MacKinnon

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien sur cinq de 15 ans et plus, soit près de 6,2 millions de personnes, aurait un handicap.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance des projets d'infrastructure à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Plus de 7 200 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité depuis son lancement en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.

Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à accorder jusqu'à 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour augment le financement dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité afin de rendre les collectivités et les milieux de travail plus accessibles aux personnes en situation de handicap en réduisant les obstacles à l'emploi, aux activités et aux programmes.

La Semaine nationale de l'accessibilité se déroulera du 28 mai au 3 juin 2023. Il s'agit d'une période de reconnaissance nationale pendant laquelle on célèbre les nombreuses réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des personnes en situation de handicap. Le thème cette année est « L'inclusion des personnes en situation de handicap : des possibilités à la pratique ».

Document d'information - Organismes recevant du financement dans le cadre de la composante des projets de petite envergure de 2022 du Fonds pour l'accessibilité

