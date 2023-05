Aurora et Ethypharm réaffirment leur engagement à promouvoir l'accès au cannabis médical pour les patients français





EDMONTON, ALBERTA, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Aurora Europe GmbH, une filiale d'Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), et Ethypharm sont heureux d'annoncer qu'ils ont une nouvelle fois été sélectionnés par la direction générale de la Santé (DGS) comme fournisseurs exclusifs de fleurs séchées de cannabis médical jusqu'à la fin de la période d'essai française. L'essai vient d'être prolongé jusqu'en mars 2024.

« Nous sommes ravis d'avoir de nouveau été sélectionnés pour continuer à fournir des fleurs séchées de cannabis médicinal de haute qualité au programme pilote français. Animé par notre objectif d'ouvrir le monde au cannabis, Aurora continue de travailler main dans la main avec les représentants gouvernementaux, les médecins et les pharmaciens pour réduire la stigmatisation et développer davantage les marchés médicaux partout en Europe », a déclaré le Dr Axel Gille, président d'Aurora Europe.

Aurora et Ethypharm ont signé un accord pour servir le programme pilote français, dirigé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), en octobre 2020, en tirant parti de l'expertise des deux parties. Dans le cadre du partenariat exclusif, Aurora fournit du cannabis médical, ainsi qu'une fabrication BPF (bonnes pratiques de fabrication) de l'UE et un soutien logistique. Les activités de distribution et de pharmacovigilance continuent d'être assurées par Ethypharm Laboratories, la filiale française d'Ethypharm.

Dans le cadre de la prolongation de l'essai, la DGS a ouvert un appel d'offres pour la fourniture de cannabis médical en janvier 2023. En mars, Aurora Europe et Ethypharm ont été sélectionnés pour continuer à fournir du cannabis médical produit répondant aux normes européennes de BPF aux patients participant à l'étude.

En tant que partenaires engagés, Ethypharm et Aurora Europe réaffirment leur engagement envers les patients et les professionnels de santé pour améliorer le statut et l'accessibilité du cannabis médical en Europe.

« En prevoyant de mettre à disposition en France le cannabis médical de qualité pharmaceutique d'Aurora, nous souhaitons renforcer notre expertise dans les pathologies du Système Nerveux Central, et notamment dans les traitements de la douleur. Nous sommes fiers d'avancer aux cotés des autorités de santé françaises et des professionnels de santé dans cette experimentation qui, nous l'esperons, permettra de montrer l'intéret de l'usage du cannabis medical pour soulager les patients français de certains symptômes tels que la douleur » indique Frederic ARNAL ? Directeur Général des Laboratoires Ethypharm.

À propos d'Aurora Europe

Aurora Europe, dont le siège social est situé à Berlin, en Allemagne, est une filiale d'Aurora Cannabis Inc., un leader mondial de l'industrie du cannabis qui dessert les marchés médical et de consommation et qui se consacre à aider les gens à améliorer leur vie. Aurora Europe fournit des produits de cannabis médical de haute qualité aux patients dans toute l'Europe. Aurora est l'un des plus grands importateurs et distributeurs autorisés de cannabis médical dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Aurora Deutschland, qui fait partie d'Aurora Europe GmbH, est l'une des trois sociétés autorisées à cultiver du cannabis médicinal en Allemagne. Depuis mai 2022, Aurora Produktions GmbH produit une tonne de cannabis médicinal par an à Leuna, en Saxe-Anhalt. Le réseau interne des usines BPF de l'UE d'Aurora fournit du cannabis médical de qualité supérieure aux patients du monde entier. Pour en savoir plus, consultez www.auroramedicine.com ou suivez-nous sur www.linkedin.com/company/aurora-europe.

À propos d'Ethypharm

Ethypharm est une société pharmaceutique européenne spécialisée dans deux domaines : le système nerveux central et les médicaments injectables dans les hôpitaux. Ethypharm commercialise ses médicaments directement en Europe et en Chine, et a des partenaires en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Le groupe emploie plus de 1 600 personnes, principalement en Europe et en Chine.

Ethypharm travaille en étroite collaboration avec les autorités et les professionnels de santé afin d'assurer une utilisation et un accès appropriés à ses médicaments par le plus grand nombre de personnes possible.

Pour en savoir plus sur Ethypharm, consultez notre site web https://www.ethypharm.fr/ et suivez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse comprend des déclarations contenant des « informations prospectives » au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives sont souvent caractérisées par des mots comme « planifier », « continuer », « s'attendre », « projet », « avoir l'intention », « croire », « prévoir », « estimer », « peut », « fera », « potentiel », « proposé » et d'autres mots semblables, ou des déclarations que certains événements ou conditions « peuvent se produire » ou « se produiront ». Les déclarations prospectives faites dans ce communiqué comprennent, sans toutefois s'y limiter, la participation continue de la Société au programme pilote français et la durée du programme, l'approvisionnement continu de la Société en cannabis médical et les BPF de l'UE et le soutien logistique, et le travail continu de la Société avec les patients et les professionnels de santé, ainsi que son engagement à leur égard, pour améliorer le statut et l'accessibilité du cannabis médical dans toute l'Europe.

Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions. Les informations prospectives ou les déclarations contenues dans le présent communiqué sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables. Les facteurs ou hypothèses importants qui entrent en jeu dans l'élaboration des déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les renseignements accessibles au public provenant de sources gouvernementales ainsi que d'études de marché et d'analyses de l'industrie, et les hypothèses fondées sur les données et la connaissance de cette industrie que la Société croit raisonnables. Les déclarations prospectives sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances et qui pourraient causer des événements réels, des résultats, un niveau d'activité, un rendement, des perspectives, possibilités ou réalisations qui diffèrent sensiblement de celles projetées dans les déclarations prospectives. Ces risques comprennent, sans s'y limiter, la capacité de conserver le personnel clé, la capacité de continuer à investir dans l'infrastructure pour soutenir la croissance, la capacité d'obtenir du financement à des conditions acceptables, la qualité continue de nos produits, l'expérience client et la fidélisation, l'élaboration de canaux de vente par des tiers, gouvernementaux et non gouvernementaux, les estimations par la direction de la demande des consommateurs au Canada et dans les territoires où la Société exporte, les attentes quant aux résultats et aux dépenses futurs, le risque d'une intégration réussie des activités et des opérations acquises, l'estimation de la direction selon laquelle SG&A ne croîtra que proportionnellement à la croissance des revenus, la capacité d'élargir et de maintenir les capacités de distribution, l'impact de la concurrence, l'incidence générale des conditions du marché financier, le rendement des activités de culture du cannabis, la demande de produits, l'évolution des prix des matières premières nécessaires, la concurrence et la possibilité de modifications des lois, des règles et des règlements dans l'industrie, les épidémies, pandémies ou autres crises de santé publique, y compris le COVID-19, et les autres risques, incertitudes et facteurs énoncés sous la rubrique « Facteurs de risque » du formulaire de renseignements annuel de la Société daté du 20 septembre 2022 (l'« AIF ») et déposé auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières disponible dans le profil de l'émetteur de la Société sur SEDAR à www.sedar.com et déposé auprès de la Sec et disponible sur son site web à l'adresse www.sec.gov. La Société prévient que la liste des risques, des incertitudes et des autres facteurs décrits dans l'AIF n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également nuire à ses résultats. Les lecteurs sont priés de prendre soigneusement en considération les risques, les incertitudes et les hypothèses lorsqu'ils évaluent les déclarations prospectives et sont priés de ne pas se fier indûment à ces renseignements. La Société décline toute obligation n'est pas tenue, et réfute toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent.

