Valid accueille Andorra Telecom dans son nouveau programme de compensation environnementale pour aider à compenser le plastique utilisé dans la fabrication des cartes SIM

MADRID, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- Andorra Telecom, fournisseur exclusif des services publics de télécommunication de la Principauté d'Andorre, a rejoint le nouveau programme de compensation environnementale de Valid pour atténuer l'impact de la fabrication des cartes SIM et potentiellement réduire, compenser ou diminuer l'empreinte plastique de ses activités. Par le biais de ce programme, Valid offre à Andorra Telecom la possibilité de financer la récupération d'une bouteille plastique dans la nature pour chaque carte SIM vendue à ses consommateurs, grâce à la collaboration entre Valid et Plastic Bank. Andorra Telecom pourra récupérer 800 kilos de plastique dans la nature en vendant 40 000 cartes SIM.

Le partenaire de Valid dans ce Programme de compensation environnementale , Plastic Bank, est une entreprise sociale qui favorise une société régénératrice, construit des écosystèmes de recyclage éthiques dans les communautés côtières et gère le retraitement des matériaux pour les réintroduire dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en tant que matière première Social Plastic®. Les membres de l'équipe de collecte reçoivent des avantages améliorant leur qualité de vie en échange du plastique qu'ils ramassent, tels qu'une source sûre de revenus, une assurance santé et travail, des chèques-repas, des fournitures scolaires, etc. Leur plateforme blockchain certifiée sécurise l'ensemble de la transaction et fournit une visualisation des données en temps réel, permettant ainsi la transparence, la traçabilité et l'évolutivité rapide. Plastic Bank compte sur des entreprises comme Valid et Andorra Telecom pour soutenir la collecte du plastique et réaliser son but.

Le Forum économique mondial estime que huit millions de tonnes de déchets plastiques sont déversées dans nos océans chaque année, et que plus de 90 % du plastique n'est jamais recyclé. Ils affirment qu'à ce rythme, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans du monde d'ici 2050.

Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, l'industrie de la téléphonie mobile et des cartes à puce s'est concentrée sur la réduction de leur impact sur l'environnement. En outre, les opérateurs mobiles sont de plus en plus sélectifs : ils choisissent des fournisseurs et des partenaires qui partagent leurs valeurs fondamentales en matière de développement durable et de critères ESG.

Pour continuer à répondre à cette demande, Valid est en train de compléter son portefeuille de solutions plus écologiques, celle-ci comprenant déjà son offre mioSIM Green fabriquée à partir de plastique recyclé ou de matériaux compostables* selon des exigences spécifiques, un emballage sans plastique pour la livraison entièrement conforme avec les normes 3GPP et ETSI qui, avec son nouveau programme de compensation environnementale, offre une stratégie de compensation complète pour aider les entreprises comme Andorra Telecom à réduire leur empreinte plastique pour toutes les livraisons de cartes.

« Andorre est un lieu entouré par la nature. Nous vivons notre vie près de la nature et recevons huit millions de visiteurs tout au long de l'année en partie grâce à elle. Pour nous, les préoccupations relatives à la protection de notre environnement sont tangibles et, pour continuer à élargir notre initiative ESG, nous avons décidé de nous joindre au nouveau programme de compensation environnementale de Valid. Aujourd'hui, nous avons une chance de réduire activement notre impact sur l'environnement en finançant la collecte et le recyclage du plastique jeté dans l'océan, tout en améliorant la vie de ceux qui le récupèrent », a déclaré Inés Marti, responsable RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) pour Andorra Telecom.

« Le secteur de la télécommunication est en plein processus de numérisation, ce qui signifie que la carte SIM est actuellement le seul objet physique que les opérateurs mobiles fournissent à leurs clients. Le portefeuille plus écologique de Valid a été créé pour mieux harmoniser et aider nos clients à atteindre leurs objectifs internes en matière de protection de l'environnement et de critères ESG, mais il incite également le secteur à offrir des produits plus respectueux de l'environnement du début à la fin, jusqu'à un programme de compensation environnementale pour les aider à réduire leur empreinte plastique », a expliqué Alfonso Crespo, vice-président des opérations chez Valid.

*Dégradation du produit selon les normes ASTM D3826 et ASTM D 5208-1 après 18 mois dans des conditions de décharge aérobie avec une température moyenne de 20°C, et une disponibilité d'UV et d'oxygène.

À propos d'Andorra Telecom

Andorra Telecom est l'opérateur qui offre des services complets de communication et de divertissement liés aux télécommunications en Andorre : téléphonie, télévision et Internet. La société fournit une large gamme de produits et de services pour les clients privés, ainsi que des produits et des services d'intérêt public à valeur ajoutée pour les entreprises et les institutions du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.andorratelecom.com .

À propos de Valid

Valid (B³: VLID3 - ON) Valid rend nos vies numériques plus sûres grâce à des solutions qui assurent l'identification dans les documents, les smartphones, les cartes à puce, les certificats numériques, les applications bancaires, les moyens de transport, et partout ailleurs où nos données sont hébergées. Nous prenons en compte les particularités de chaque culture et de chaque région où nous travaillons pour créer des solutions personnalisées et intégrées, permettant l'identification sécurisée des objets, des transactions et des personnes. Valid est le cinquième plus grand producteur de cartes SIM dans le monde, et se place parmi les dix plus grands fabricants de cartes bancaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.valid.com .

À propos de Plastic Bank

Plastic Bank permet aux Ocean Stewards de mettre fin à la présence du plastique dans les océans. Nos communautés de collecte éthique échangent le plastique récupéré contre des avantages qui améliorent leur qualité de vie. Ces échanges sont enregistrés au moyen d'une plateforme blockchain sécurisée qui permet la traçabilité de la collecte, la sécurisation des revenus et la vérification des rapports. Nos matériaux collectés sont transformés en matière première Social Plastic qui sera réutilisée dans les produits et les emballages.

PlasticBank® et Social Plastic® sont des marques déposées de The Plastic Bank Recycling Corporation.

Apprenez-en plus sur plasticbank.com

