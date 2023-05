Le Canada accueille plus de 13 500 nouveaux Canadiens pendant la Semaine de la citoyenneté





OTTAWA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Chaque année, la Semaine de la citoyenneté est l'occasion de célébrer les nouveaux citoyens et tout ce que cela signifie d'être Canadien.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, est fier d'annoncer qu'au cours de la dernière semaine, le Canada a organisé 105 cérémonies de citoyenneté et accueilli plus de 13 500 nouveaux Canadiens dans toutes les provinces et tous les territoires. C'est près du double de la moyenne de nouveaux Canadiens accueillis par semaine tout au long de l'année.

Le ministre Fraser a assisté à des cérémonies de citoyenneté à Halifax et à Vancouver, où il a accueilli de nouveaux Canadiens et souligné la tradition du Canada de soutenir les personnes vulnérables ainsi que les rôles et les responsabilités qui accompagnent le fait de devenir Canadien.

Les cérémonies de citoyenneté sont une expérience émouvante et significative pour tous ceux qui reçoivent leur citoyenneté, leurs amis et leur famille, et pour tous ceux qui ont la chance d'y participer.

« C'est un grand honneur pour moi de participer à l'accueil de 13 500 nouveaux membres dans la famille canadienne. En fait, c'est l'un des meilleurs aspects de mon travail. La Semaine de la citoyenneté 2023 a été l'occasion de réfléchir à tout ce que signifie le fait d'être Canadien, à savoir la liberté de vivre en étant fidèle à sa véritable identité, les liens qui nous unissent à notre monde naturel et la possibilité de réaliser son plein potentiel, quelles que soient nos origines. Chaque jour, je suis reconnaissant d'être Canadien, et j'encourage tout le monde à réfléchir à ce que signifie pour eux le fait d'être Canadien. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

La cérémonie de citoyenneté est la dernière étape à franchir pour l'obtention de la citoyenneté canadienne. Pendant la cérémonie, les participants acceptent les droits et les responsabilités liés à la citoyenneté canadienne en prêtant le serment de citoyenneté, habituellement devant un juge de la citoyenneté.

L'histoire des peuples autochtones au Canada est riche et diversifiée. Les histoires des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont essentielles à l'histoire du Canada, et les peuples autochtones continueront de jouer un rôle important dans l'avenir du Canada. En juin 2021, le serment de citoyenneté a été modifié pour reconnaître les droits ancestraux et issus de traités.

Le Canada est fier d'avoir dépassé ses objectifs en matière de citoyenneté au cours de la dernière année, avec près de 364 000 nouveaux citoyens canadiens.

L'outil de suivi des demandes de citoyenneté a été lancé en mai 2021 pour aider les clients à se tenir au courant de l'état de leur demande de citoyenneté et des étapes suivantes requises.

IRCC a lancé des processus de demande en ligne pour certains clients qui souhaitent présenter une demande de citoyenneté, de preuve de citoyenneté ou de recherche dans les dossiers de citoyenneté.

Entre le 26 novembre 2020, date du lancement de la nouvelle plateforme d'examen, et le 31 mars 2023, près de 546 000 personnes ont passé leur examen de citoyenneté en ligne. Chaque semaine, IRCC peut inviter plus de 5 000 demandeurs à passer l'examen.

Entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, en moyenne près de 30 000 personnes ont prêté le serment de citoyenneté chaque mois, nombre supérieur à celui d'avant la pandémie de COVID-19.

