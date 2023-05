Lancement de la 2e Conférence mondiale sur le développement de matériel à Yongkang, Zhejiang





YONGKANG, Chine, 29 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'après-midi du 26 mai, la 2e Conférence mondiale sur le développement de matériel s'est ouverte à Yongkang, Zhejiang. Il s'agit d'une plate-forme importante pour les échanges de pointe, l'approfondissement de la coopération, et le partage des résultats bénéfiques dans l'industrie mondiale du matériel. Des entreprises bien connues de l'industrie du matériel à l'échelle nationale et internationale, ainsi que des industries connexes en amont et en aval, se sont rassemblées autour du thème « L'innovation comme moteur d'une nouvelle ère de fabrication intelligente du matériel pour un monde où tout le monde est gagnant ». Elles ont discuté du plan de développement de matériel de l'industrie, et recherché de bonnes stratégies pour la fabrication intelligente de matériel.

C'est une révolution industrielle tournée vers l'avenir. Lors de cette conférence, l'« indice de développement et d'innovation mondial de matériel » a été publié. Il a entraîné une analyse multidimensionnelle de l'état du développement et des tendances de l'innovation de l'industrie mondiale du matériel, et a dessiné un nouveau modèle numérique pour le développement de l'industrie du matériel.

C'est un pont solide pour une coopération qui bénéficiera à tout le monde. Cette conférence a été l'occasion de signatures de partenariats économiques et commerciaux stratégiques internationaux pour approfondir la coopération dans des domaines clés de l'industrie mondiale du matériel, et promouvoir conjointement le développement de haute qualité de l'industrie mondiale de la fabrication de matériel.

L'avenir dépend de l'innovation. Dans la nouvelle étape de développement, Yongkang saisit fermement la tendance de la transformation numérique, basée sur la nouvelle étape de développement, suit de près la tendance de développement de la fabrication haut de gamme, intelligente et verte, et des progrès sur la voie de la création d'une « capitale du matériel mondiale de qualité et de vitalité Yongkang ».

