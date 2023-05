Assuris annonce des niveaux de protection plus élevés pour les assurés





TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - Assuris, en partenariat avec nos compagnies d'assurance vie et santé membres, a le plaisir d'annoncer des niveaux de protection plus élevés pour les assurés. La mission d'Assuris est de protéger les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d'assurance vie et santé. Notre industrie est engagée au bien-être financier de tous les Canadiens, et les niveaux de protection rehaussés procurent aux assurés une meilleure tranquillité d'esprit et une sécurité financière accrue.

La protection d'Assuris s'applique à tous les produits individuels et collectifs émis par nos compagnies membres. Cela comprend, sans s'y limiter, les polices d'assurance vie (entière, universelle et temporaire), l'assurance santé (voyage et frais médicaux complémentaires), les rentes, les revenus de retraite et les produits de gestion de patrimoine. Les niveaux de protection plus élevés par garanties de produits sont les suivants :

Capital décès : jusqu'à 1 000 000 $ ou 90% du capital décès, si cette somme est supérieure.

000 000 $ ou 90% du capital décès, si cette somme est supérieure. Frais médicaux : jusqu'à 250 000 $ ou 90% des frais médicaux, si cette somme est supérieure.

000 $ ou 90% des frais médicaux, si cette somme est supérieure. Revenu mensuel : jusqu'à 5 000 $ / mois ou 90% du revenu mensuel, si cette somme est supérieure.

000 $ / mois ou 90% du revenu mensuel, si cette somme est supérieure. Investissements / Épargnes - Valeur de rachat / Valeur capitalisée / Garantie sur les fonds distincts : jusqu'à 100 000 $ ou 90% du montant garanti, si cette somme est supérieure.

Nous sommes confiants que cette meilleure protection des assurés renforcera la confiance qu'a le public envers le secteur. Ce fait est d'autant plus important que les produits d'assurance vie et santé sont couramment utilisés et jouent un rôle important dans la vie financière de la plupart des Canadiens.

« Grâce à ces niveaux plus élevés de protection, les assurés canadiens peuvent se sentir en sécurité et confiants sachant que leurs produits d'assurance vie et santé les protégeront toujours, eux et leurs proches. » a déclaré Paul Petrelli, président et chef de la direction, Assuris.

À propos d'Assuris

Fondée en 1990, Assuris est un organisme indépendant sans but lucratif qui protège les assurés canadiens en cas de faillite de leur compagnie d'assurance vie et santé. Assuris, avec l'appui de l'industrie de l'assurance vie et santé, veille au bien-être financier des Canadiens. Les assurés canadiens peuvent se sentir en sécurité, sachant que le Canada dispose d'un secteur des services financiers robuste, bien réglementé, et qu'Assuris les protège dans l'éventualité peu probable où une compagnie d'assurance vie et santé canadienne ferait faillite.

Toute compagnie d'assurance vie et santé autorisée à pratiquer des opérations d'assurance au Canada est tenue, par les autorités de contrôle fédérale, provinciales et territoriales, de devenir membre d'Assuris en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada. Les sociétés de secours mutuel et les entreprises de services médicaux prépayés peuvent choisir de devenir membre d'Assuris. Les compagnies membres ne peuvent pas mettre fin à leur adhésion tant qu'elles exercent des activités commerciales actives au Canada.

Assuris est désignée par le ministère fédéral des Finances dans la Loi sur les compagnies d'assurance du Canada. Assuris est reconnue par l'Autorité des marchés financiers comme l'organisme d'indemnisation dont les membres sont des assureurs de personnes à charte du Québec.

Si vous avez une assurance vie et santé auprès d'une compagnie membre, vous avez déjà la protection d'Assuris!

Pour en savoir plus sur Assuris et la protection qu'elle offre, consultez le site www.assuris.ca/fr. La liste complète des compagnies membres est disponible sur notre site Web.

SOURCE Assuris

29 mai 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :