Rothmans, Benson & Hedges demande aux gouvernements de s'adapter à l'évolution des innovations dans les solutions de rechange à la cigarette





Les règlements actuels empêchent les Canadiens qui veulent abandonner la cigarette d'avoir accès à des solutions de rechange potentiellement moins nocives

TORONTO, le 29 mai 2023 /CNW/ - Afin de créer un changement durable pour tous les Canadiens, Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) continue de réclamer une approche de réduction des méfaits du tabagisme qui reconnaît que les produits chimiques nocifs présents dans la fumée d'une cigarette allumée (combustion) représentent la principale cause de maladies associées aux produits du tabac, et non la nicotine.

Santé Canada a commencé à reconnaître que les produits contenant de la nicotine ne sont pas tous pareils et que certains d'entre eux peuvent aider les fumeurs adultes : Santé Canada indique que « le fait de passer complètement au vapotage de nicotine est moins nocif que de continuer à fumer », mais la réglementation ne reconnaît pas et ne régit pas adéquatement les autres solutions sans fumée, comme le tabac chauffé et les sachets de nicotine.

Finilaboucane Canada. Ensemble.

Depuis 2019, RBH a continué de renforcer sa position de chef de file dans le domaine des produits sans fumée pour aider les adultes qui, autrement, continueraient de fumer, à faire la transition vers de meilleures solutions de rechange. L'entreprise cherche à commercialiser des produits sans fumée et reconnus scientifiquement, dans le but de fournir les produits adaptés aux besoins de chacun. Même si ces produits créent une dépendance et ne sont pas sans risque, ils offrent aux fumeurs adultes des solutions de rechange plus efficaces et potentiellement moins nocives que la cigarette.

Les produits sans fumée sont destinés uniquement aux fumeurs adultes, et RBH est d'avis qu'aucun produit contenant du tabac ou produit contenant de la nicotine ne devrait se retrouver entre les mains d'un Canadien d'âge mineur ou d'un adulte qui ne fume pas ou ne consomme pas de produits contenant de la nicotine.

Nous avons l'objectif commun de créer un avenir sans fumée. De nouvelles mesures doivent être prises pour que Santé Canada atteigne sa cible de réduction du tabagisme. Les gouvernements doivent aider les fumeurs adultes en reconnaissant ouvertement le potentiel de réduction des risques des produits sans fumée et en modernisant la législation canadienne.

Plus précisément, Santé Canada peut accélérer le changement de trois façons :

Légaliser l'accès à des renseignements exacts afin de veiller à ce que les fumeurs adultes disposent des meilleurs renseignements scientifiques disponibles au moyen de comparatifs sur tous les produits contenant de la nicotine, comme le tabac chauffé, les produits de vapotage et les sachets de nicotine afin qu'ils puissent faire un choix éclairé en fonction du risque relatif de chaque produit par rapport au tabagisme continu.





Mettre à jour les règlements concernant le tabac et les produits de vapotage au Canada pour tenir compte des innovations et des différents niveaux de risque entre les cigarettes et les produits sans fumée. Les règlements devraient faire la distinction entre la cigarette (produit combustible) et les produits sans fumée (produits non combustibles comme le tabac chauffé, les produits de vapotage et les sachets de nicotine) au lieu de les réglementer comme des produits du tabac ou produits non liés au tabac, comme c'est le cas actuellement.





pour tenir compte des innovations et des différents niveaux de risque entre les cigarettes et les produits sans fumée. Les règlements devraient faire la distinction entre la cigarette (produit combustible) et les produits sans fumée (produits non combustibles comme le tabac chauffé, les produits de vapotage et les sachets de nicotine) au lieu de les réglementer comme des produits du tabac ou produits non liés au tabac, comme c'est le cas actuellement. Créer une norme d'homologation et un processus d'avis pour les nouveaux produits sans fumée afin de s'assurer que seuls les produits reconnus scientifiquement et destinés aux fumeurs adultes soient offerts sur le marché. Cela favorisera l'innovation continue dans le domaine des produits sans fumée, tout en contribuant à protéger les jeunes et les consommateurs de produits ne contenant pas de nicotine contre l'utilisation de produits contenant de la nicotine.

« Nous avons fait des progrès considérables dans l'atteinte de notre objectif de transformer nos activités et d'offrir un avenir sans fumée. Mais pour qu'un changement de cette ampleur se produise, les gouvernements doivent s'assurer que la réglementation s'adapte au rythme de l'innovation », a déclaré Mindaugas Trumpaitis, directeur général, RBH.

« À l'heure actuelle, les Canadiens ne connaissent pas bien les solutions de rechange au tabagisme, car nos lois ne leur permettent pas d'avoir accès à l'information sur ces options ou de faire une distinction entre les risques relatifs d'un produit par rapport à un autre. Trop peu de Canadiens savent que la nicotine n'est pas la principale cause des maladies liées au tabagisme. Pourquoi le Canada accuse-t-il un retard par rapport à d'autres pays au lieu de jouer un chef de file au moment d'aider les adultes à abandonner définitivement le tabagisme? »

Pour en savoir plus sur RBH, visitez le site https://www.rbhinc.ca/.

Pour découvrir comment RBH se transforme pour faire une différence, consultez notre rapport sur le développement durable de 2021 ici : Comment nous redonnons à la collectivité (rbhinc.ca)

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH compte actuellement près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

29 mai 2023 à 08:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :