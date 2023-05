Le ministre Wilkinson présente un bilan printanier du soutien offert à l'économie canadienne des VE et annonce l'installation de près de 3 000 bornes de recharge en Ontario





OTTAWA, ON, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les véhicules électriques (VE) contribuent non seulement à maintenir une bonne qualité de l'air, mais ils aident aussi les Canadiens à économiser de l'argent - notamment grâce à un ravitaillement moins onéreux et à des frais d'entretien moindres. L'adoption à grande échelle de VE représente également un fantastique débouché économique, car des emplois se créent dans le secteur manufacturier partout au pays pour répondre aux besoins qui se font sentir dans la chaîne de valeur des VE.

Pour aider les conducteurs à opter en toute confiance pour un VE, le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un réseau pancanadien de stations de recharge le long des autoroutes ainsi que dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à usages multiples, les lieux de travail et les parcs de véhicules. Jusqu'à maintenant, le gouvernement a soutenu l'installation de plus de 45 000 bornes de recharge au pays.

Des milliers de nouvelles bornes pour les collectivités de l'Ontario

Pour poursuivre la mise en place de notre réseau de bornes de recharge, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui de l'aide financière pour 30 organisations partenaires de l'Ontario en vue de faciliter l'installation de quelque 1 908 bornes de recharge de niveau 2 et 100 bornes de niveau 3. Ces nouvelles bornes seront installées dans les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, les lieux publics, les parcs de véhicules et les lieux de travail. Le gouvernement du Canada verse également des fonds à cinq projets d'infrastructures pour VE en concertation avec des organismes de prestation, fonds qui permettront d'installer jusqu'à 1 328 bornes de recharge de VE.

Les fonds fédéraux annoncés aujourd'hui, qui s'élèvent à près de 25 millions de dollars, proviennent du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) et de l'Initiative de déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, deux programmes de Ressources naturelles Canada (RNCan). Les 30 organisations concernées et leurs partenaires ont eux aussi apporté une contribution financière, portant ces investissements à un total de plus de 35 millions de dollars.

Annonces récentes de RNCan à l'appui de l'économie des VEZ

Les investissements annoncés aujourd'hui dans des bornes de recharge pour VE s'inscrivent dans le prolongement de récentes annonces, notamment :

Comment trouver la borne qui vous convient

Avant de prendre le volant, les conducteurs peuvent planifier leur trajet en consultant le Localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de RNCan. Qu'il s'agisse de planifier un long voyage ou simplement de trouver où brancher l'auto pendant une virée dans les magasins, cet outil les aide à trouver une borne de recharge adéquate au bon moment.

Le gouvernement du Canada collabore avec les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services de recharge pour faire progresser le déploiement d'infrastructures de recharge tout en facilitant la transition des Canadiens vers l'électromobilité.

Dans le cadre de ces collaborations, Tesla ouvrira une partie de son réseau canadien de Superchargeurs aux VE d'autres marques, partout où les hôtes des sites de recharge le permettront. Plus tard cette année, un parcours de Superchargeurs ouverts à tous sera mis à l'essai pour les électromobilistes entre Sudbury et Ottawa. D'ici la fin de 2025, au terme de travaux de modernisation et de construction de bornes, 750 bornes (dont au moins 350 Superchargeurs de 250 kW) seront accessibles au VE d'autres marques dans les lieux publics, un peu partout au pays, notamment sur la Transcanadienne entre Ottawa et Calgary.

Abordabilité et incitatifs

Bon nombre de Canadiens qui optent pour un VE profitent du programme fédéral d'incitatifs pour l'achat de VEZ qui offre jusqu'à 5 000 $ pour réduire les coûts initiaux. Cette aide s'ajoute à tout incitatif offert par les provinces et territoires. À ce jour, plus de 210 000 aides à l'achat d'un VEZ ont été versées à des particuliers et des entreprises au Canada. En tenant compte du coût total de possession d'un véhicule, qui comprend les frais d'entretien et le carburant, un conducteur pourrait économiser plus de 1 000 $ par année en optant pour un véhicule électrique.

Chaque année, de plus en plus de Canadiens choisissent d'opter pour un VE, notamment grâce à une plus grande disponibilité des modèles, aux performances accrues des véhicules et à une meilleure autonomie de conduite. Nous encourageons les Canadiens à faire l'essai d'un VE et à se renseigner sur les incitatifs à l'achat pour la population et les entreprises canadiennes.

Citations

« Le gouvernement du Canada soutient l'économie canadienne des véhicules électriques. Qu'il s'agisse des emplois en fabrication de batteries pour véhicules électriques à la méga-usine de St. Thomas, en Ontario, ou de l'annonce faite aujourd'hui au sujet de l'installation de près de 3 000 nouvelles bornes de recharge en Ontario, nous investissons dans l'économie propre. Nous nous rapprochons de notre objectif voulant que d'ici 2035, tous les nouveaux véhicules soient électriques. Pour ce faire, nous nous associons aux acteurs de l'industrie, aux travailleurs et à des partenaires locaux et autochtones pour aménager nos infrastructures de recharge tout en créant de bons emplois et en offrant des options de transport abordables dans les collectivités d'un bout à l'autre du pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Notre gouvernement s'est engagé à bâtir un Canada plus propre tout en créant de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. Grâce à des investissements visant à positionner notre pays comme chef de file dans la fabrication de batteries électriques, en plus du rabais allant jusqu'à 5 000 $ de Transports Canada à l'achat d'un véhicule zéro émission et dans l'installation de bornes de recharge, dont l'annonce que j'ai faite la semaine dernière concernant le premier corridor de VE entre le Canada et les États-Unis, nous atteindrons notre objectif que la totalité des véhicules vendus soient des véhicules zéro émission d'ici 2035. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports



« C'est de plus en plus intéressant pour les Canadiens de passer aux VE, et l'annonce faite aujourd'hui de l'ajout de près de 3 000 nouvelles bornes de recharge y contribue. Le passage aux VE permettra aux Canadiens d'économiser de l'argent tout en réduisant la pollution attribuable aux changements climatiques. Alors que le transport représente un quart de toutes les émissions, notre gouvernement dispose d'un plan complet, de la mine à l'usine de fabrication d'automobiles, en passant par le consommateur, afin d'accélérer la transition vers les VE dans tout le pays. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Quelques faits

L'électrification du parc automobile est essentielle à la décarbonation du transport routier, responsable d'environ 20 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre au Canada .

. Des remises fédérales pouvant atteindre 5 000 $ et des programmes incitatifs provinciaux aident à faciliter le passage à l'électromobilité.

des programmes incitatifs provinciaux aident à faciliter le passage à l'électromobilité. Le gouvernement a prolongé jusqu'en mars 2025 son programme d'incitatifs à l'achat, auquel un plus grand nombre de modèles de fourgonnettes, de camions et de VUS sont maintenant admissibles.

À ce jour, plus de 210 000 aides à l'achat d'un VZE ont été versées à des particuliers et des entreprises au Canada .

. L'outil de recherche pour les cotes de consommation de carburant de RNCan peut aider les acheteurs à trouver le modèle de VE qui répond le mieux à leurs besoins.

Le temps de recharge varie selon le type de borne. Ainsi, une borne de niveau 2 procure jusqu'à 30 km d'autonomie par heure, tandis qu'une borne de niveau 3 (celles qu'on trouve habituellement près des autoroutes pour la recharge ponctuelle) peut recharger 80 % de la batterie en 20 à 30 minutes.

La recharge à domicile répond en grande partie aux besoins de plus de 80 % des propriétaires de VE au Canada .

. Par temps froid, il est possible de limiter la perte d'autonomie de 20 % en faisant réchauffer le VE pendant qu'il est encore sur la charge.

Le gouvernement fédéral soutient financièrement l'établissement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge le long des autoroutes et l'installation de bornes locales là où les Canadiens habitent, travaillent et se divertissent. Le but visé : installer 84 500 bornes de recharge de VE et 45 stations de ravitaillement en hydrogène d'ici mars 2029.

Jusqu'à maintenant, plus de 45 000 bornes de recharge de VE ont été sélectionnées pour du financement.

Depuis 2019, RNCan a soutenu 77 projets d'information sur les VZE à la grandeur du pays, et d'autres suivront, notamment sur les carburants propres et la sensibilisation des Autochtones aux VZE.

Renseignements pertinents

