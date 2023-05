IDB Lab et Google dévoilent les finalistes du concours WeXchange Women STEMpreneurs 2023





WASHINGTON, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- WeXchange, plateforme du laboratoire d'innovation du groupe de la Banque interaméricaine de développement, IDB Lab, qui met en relation des entrepreneurs en STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) d'Amérique latine et des Caraïbes avec des mentors et des investisseurs, et Google ont présenté les 15 entreprises dirigées par des femmes sélectionnées dans le cadre de l'appel à candidatures pour le concours WeXchange Women STEMpreneurs Competition 2023.

Les finalistes présenteront leurs solutions à WeXchange 2023, qui aura lieu les 13 et 14 juin à Bogota, en Colombie, dans le cadre du IDB Lab Forum , l'événement phare d'IDB Group en matière d'innovation et de technologie.

Le concours a reçu plus de 340 candidatures provenant de 25 pays et proposant des solutions dans les domaines des technologies de l'éducation, des technologies de la santé, des technologies financières, des logiciels en tant que service (SaaS), des biotechnologies, des technologies du climat, des technologies agricoles et du commerce électronique, entre autres. AVP Ventures , un fonds de capital-risque, a dirigé le processus de sélection impliquant 65 investisseurs de 40 fonds en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Les entreprises sélectionnées sont les suivantes : B2Gov (Argentine), Dinie (Brésil), Enteria (Uruguay), Flevo (Argentine), GenderLab (Pérou), IncluirTech (Colombie), Kaudal (Pérou), MetaBix Biotech (Uruguay), Munay (Bolivie), Nippy (Argentine), SmartTerm (Trinité-et-Tobago), Suncast (Chili), Sylvarum (Argentine), Taxo (Équateur) et Vopero (Mexique).

Ces entreprises sélectionnées participeront à la Startup Academy, le programme de microaccélération de Google pour les startups, qui les mettra en relation avec des experts en technologie, en marketing numérique, en leadership et en financement. De plus, les entrepreneurs sélectionnés présenteront leur entreprise à des investisseurs en capital-risque et à des acteurs clés de l'écosystème de l'innovation en Amérique latine et dans les Caraïbes.

La plateforme WeXchange vise à faciliter la mise en relation des entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs et investisseurs et à leur permettre de participer à des actions de formation et de mentorat. Cette année, les événements WeXchange se déroulent dans le cadre du IDB Lab Forum, et les entrepreneurs participants pourront prendre part aux sessions régulières de l'événement, ainsi qu'aux activités exclusives pour les entrepreneurs en STIM, qui comprennent des conférences, des ateliers et des sessions avec des experts par industrie et pour les entreprises.

Les activités de WeXchange sont rendues possibles grâce au soutien de l' initiative de financement des femmes entrepreneurs (WeFi) .

Pour en savoir plus sur l'événement et les modalités d'inscription, rendez-vous ici : IDB Lab Forum

Contact pour les médias : Gador Manzano [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085916/IDB_Lab_WeXchange_finalists.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2079064/IDB_Lab_Logo.jpg

26 mai 2023 à 14:29

