Daewoong Pharmaceutical publie dans la revue EMBO Molecular Medicine le mécanisme moléculaire de la bersiporocine comme agent antifibrotique





Mécanisme moléculaire élucidé à l'origine de l'innocuité et de l'efficacité de la bersiporocine

La bersiporocine fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase II pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)

SÉOUL, Corée du Sud, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (PDG Lee Chang-jae et Jeon Sengho) a annoncé le 25 que le mécanisme moléculaire à l'origine de l'innocuité et de l'efficacité de la bersiporocine en tant qu'antifibrotique pour la fibrose pulmonaire idiopathique a été publié dans la revue EMBO Molecular Medicine le 21 mai. Le titre de la publication est « Control of Fibrosis via Asymmetric Inhibition of Prolyl-tRNA Synthetase », et l'étude a été réalisée en collaboration avec les équipes de recherche du professeur Sunghoon Kim de l'université Yonsei et du professeur Kwang Yeon Hwang de l'université de Corée.

EMBO Molecular Medicine est une revue classée SCIE (Science Citation Index Expanded). EMBO est une revue de renommée mondiale avec un facteur d'impact de 14,005, la classant parmi les 5 revues les plus importantes. Le journal jouit d'une réputation internationale pour sa qualité et son originalité.

La bersiporocine inhibe l'activité catalytique de PARS1 (Prolyl-tRNA Synthetase1 ou PRS) qui est impliquée dans la synthèse du collagène. Des études ont été menées pour inhiber l'activité catalytique de PARS1 en tant qu'antifibrotique, mais la difficulté consistait à moduler la puissance de son inhibition enzymatique, puisqu'il s'agit d'une enzyme essentielle à la production de protéines. Daewoong a essayé de surmonter cet obstacle en inhibant PARS1 juste assez pour apporter des bénéfices thérapeutiques sans compromettre son innocuité. Cette publication montre que la bersiporocine se lie de manière asymétrique à une paire d'enzymes PARS1, évitant ainsi une inhibition excessive de l'activité catalytique et éliminant de ce fait les problèmes d'innocuité tout en exerçant ses bienfaits thérapeutiques.

PARS1 existe sous forme d'homodimère et l'activité catalytique de PARS1 est directement impliquée dans la synthèse du collagène et d'autres marqueurs pro-fibrotiques. La bersiporocine peut se lier fortement à un seul homodimère PARS1, ce qui peut entraîner l'inhibition de l'activité enzymatique et la production ultérieure de collagène. Lors de la liaison avec la bersiporocine, la structure tertiaire de l'homodimère est modifiée, empêchant la liaison de la bersiporocine avec l'autre côté de l'homodimère. Cela permet à PARS1 de conserver une fonction viable alors que son activité enzymatique est réduite. Par conséquent, la bersiporocine peut avoir un effet antifibrotique en réduisant l'activité enzymatique tout en conservant sa fonction critique dans l'homéostasie.

Sunghoon Kim (Yonsei University, School of Pharmacy, School of Medicine), auteur correspondant de la publication, a déclaré que « la recherche de nouvelles cibles et de nouveaux mécanismes est cruciale pour la médecine de précision et la découverte de médicaments à l'échelle mondiale. Cette étude constitue une étape importante en montrant que des enzymes essentielles comme PARS1 peuvent être ciblées pour la découverte de médicaments ».

Joon Seok Park, chef du Drug Discovery Center, a déclaré que « cette étude confirmera le mode d'action unique de la bersiporocine en tant que premier antifibrotique de sa catégorie et encouragera les études cliniques de phase II en cours sur la FPI. Nous sommes persuadés que la bersiporocine deviendra la prochaine option thérapeutique pour les patients qui souffrent encore de cette maladie dévastatrice ».

La bersiporocine a obtenu la désignation de médicament orphelin de la FDA ainsi que la désignation Fast Track pour la FPI. Le programme axé sur la bersiporocine de Daewoong a été sélectionné comme projet national de développement de médicaments et a reçu un soutien financier pour l'essai clinique de phase II par le Korea Drug Development Fund (KDDF, PDG : Muk, Hyunsang). Toutes ces avancées témoignent du grand potentiel de la bersiporocine en tant que nouvel agent thérapeutique innovant contre la fibrose.

À propos de la fibrose pulmonaire idiopathique

La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie rare et dévastatrice, caractérisée par une perte progressive de la fonction pulmonaire due à un dépôt excessif de collagène dans les poumons. On estime que la prévalence de la maladie est d'environ 13 pour 100 000 personnes dans le monde. Le taux de survie à 5 ans de la fibrose pulmonaire idiopathique est inférieur à 40 %, mais la norme de soins actuelle présente encore des limites en termes d'efficacité et d'innocuité. Il existe donc d'énormes besoins médicaux non satisfaits pour développer et fournir de meilleures options thérapeutiques aux patients.

À propos de Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd.

Fondée en 1945, Daewoong Pharmaceutical Co. est une entreprise pharmaceutique sud-coréenne de premier plan qui développe, fabrique et commercialise des produits pharmaceutiques pour les marchés nationaux et internationaux. Grâce à une équipe de R&D interne solide et innovante et à des installations de fabrication avancées, Daewoong fournit une solution de soins de santé complète à ses clients dans le monde entier. Poursuivant sa stratégie de construction d'une solide entreprise mondiale de soins de santé, Daewoong a élargi ses activités internationales en établissant des succursales et des centres de recherche dans toute l'Asie et aux États-Unis. Daewoong a également développé des partenariats stratégiques dans plus de 100 pays à travers le monde. Pour plus d'informations sur Daewoong Pharmaceutical, visitez notre site officiel .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles de la direction de Daewoong Pharmaceutical. Ces déclarations sont soumises à divers risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, mais ne sont pas limités à : (1) approbations réglementaires et gouvernementales : le processus d'approbation des produits pharmaceutiques est soumis à de nombreuses réglementations et peut comporter des incertitudes et des retards. Tout manquement à l'obligation d'obtenir les approbations nécessaires ou tout retard dans le processus d'approbation pourrait avoir un effet négatif sur les activités et les résultats d'exploitation de Daewoong Pharmaceutical ; et (2) essais cliniques : le succès des produits de Daewoong Pharmaceutical dépend des résultats des essais cliniques. Les résultats des premiers essais cliniques peuvent ne pas être représentatifs des résultats des essais cliniques ultérieurs ou à plus grande échelle.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1676530/Daewoong_Pharmaceuticals_Logo.jpg

26 mai 2023 à 10:04

Communiqué envoyé leet diffusé par :