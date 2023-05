Le Canada et la Colombie-Britannique investissent pour améliorer la ventilation dans des écoles et des logements sociaux à Richmond





RICHMOND, BC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Wilson Miao, député de Richmond-Centre, Parm Bains, député de Richmond-Est, l'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de C.-B, l'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la C.-B., et Debbie Tablotney, présidente du Conseil d'administration du district scolaire 38 de Richmond, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 2,4 millions de dollars pour améliorer les systèmes de ventilation de huit écoles primaires et secondaires ainsi que d'un immeuble de logements sociaux à Richmond.

Grâce à cet investissement, des écoles primaires et secondaires de Richmond renouvelleront leurs systèmes de ventilation, y compris dans leurs laboratoires, et remplaceront les hottes. Elles apporteront également des améliorations aux unités d'air d'appoint, qui aspirent l'air frais de l'extérieur du bâtiment dans les zones où une ventilation fréquente est nécessaire, et aux commandes numériques directes des écoles, qui simplifieront les processus de chauffage et de refroidissement en instaurant un point de contrôle unique pour les systèmes CVC des installations. L'ensemble de ces améliorations permettra de réduire la consommation d'énergie de ces écoles, ce qui se traduira par des économies.

Cet investissement permettra également d'améliorer la ventilation à Rosewood Towers, un immeuble de logements sociaux situé à Richmond. Les améliorations de la ventilation comprennent le remplacement des systèmes d'unités d'air d'appoint, des registres, des ventilateurs d'extraction des salles de bains et de nouvelles conduites de ventilation dans les deux tours.

Ces améliorations permettront d'augmenter l'entrée d'air extérieur et la purification de l'air, ainsi que d'améliorer l'efficacité et la durabilité du système, améliorant ainsi le confort, la santé et la sécurité des étudiants et des résidents.

La Colombie-Britannique est en première ligne de la crise climatique, et c'est pourquoi la province prend des mesures dans le cadre de la Stratégie de préparation et d'adaptation aux changements climatiques, lancée en 2022 et soutenue par plus d'un demi-milliard de dollars, afin de créer un avenir meilleur et plus résilient pour les personnes et les collectivités de toute la Colombie-Britannique. Cette stratégie comprend une série de mesures visant à réagir aux répercussions des changements climatiques et à s'y préparer, ce qui comprend nos mesures en réponse à la chaleur accablante.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie canadienne, accroît la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« L'annonce d'aujourd'hui est un exemple de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble. En investissant dans des projets locaux comme ceux-ci, nous donnons la priorité aux Canadiens. Ces améliorations permettront aux habitants de Richmond d'avoir accès à un environnement moderne, efficace et sûr où travailler, vivre, apprendre et se divertir. Le plan d'infrastructure du Canada investit dans des milliers de projets, crée des emplois dans tout le pays et permet de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

Wilson Miao, député de Richmond-Centre, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence à quel point il est important d'avoir d'une bonne ventilation dans les établissements publics. Le financement annoncé aujourd'hui aidera à protéger la santé des élèves et du personnel ainsi que celle des résidents des logements sociaux, à Richmond, ainsi que le bien-être général de la collectivité. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures publiques locales afin de bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes dans toute la Colombie-Britannique. »

Parm Bains, député de Richmond-Est

« Notre gouvernement comprend l'importance d'offrir aux élèves et au personnel scolaire des salles de classe modernes et sécuritaires. Le partenariat et l'investissement continus du gouvernement fédéral dans l'entretien de nos écoles s'ajoutent à notre engagement provincial à veiller à ce que les élèves de la Colombie-Britannique apprennent dans les meilleurs environnements possibles. »

L'honorable Rachna Singh, ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance

« Grâce à cet investissement, nous continuons de respecter notre engagement de protéger et d'améliorer le logement social dans notre province. Ces améliorations vont contribuer au confort et la sécurité des résidents, ce qui est une priorité de notre gouvernement en matière de logement. »

L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la C.-B.

« L'amélioration de la qualité de l'air dans nos écoles est une priorité pour le district scolaire de Richmond, et nous accueillons favorablement cet investissement des gouvernements fédéral et provincial pour appuyer cet important travail. Ce financement nous permettra de répondre aux attentes de nos parents qui ont demandé de toute urgence des améliorations à nos systèmes de ventilation. Cela nous permettra également d'améliorer l'efficacité énergétique et de créer un environnement d'apprentissage plus sûr et plus sain pour nos élèves et notre personnel. »

Debbie Tablotney, présidente du conseil d'administration, district scolaire de Richmond

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 1 812 536 $ dans ces projets. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 368 300 $ dans l'amélioration des Rosewood Towers dans le cadre de BC Housing et il investit 241 274 $ dans l'amélioration de la ventilation d'écoles par l'entremise du ministère de l'Éducation.

investit 1 812 536 $ dans ces projets. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 368 300 $ dans l'amélioration des Rosewood Towers dans le cadre de BC Housing et il investit 241 274 $ dans l'amélioration de la ventilation d'écoles par l'entremise du ministère de l'Éducation. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 pour cent dans les provinces et de 100 pour cent dans les territoires et pour les projets destinés aux communautés autochtones.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 151 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, avec une contribution fédérale totale de plus de 127 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada est mis en oeuvre aux termes des ententes bilatérales conclues avec toutes les provinces et tous les territoires pour effectuer des investissements dans les infrastructures.

