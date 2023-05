Le ministre Vandal annonce des investissements dans la croissance des entreprises, l'innovation et la formation de la main-d'oeuvre en Saskatchewan





Plus de 7,6 millions de dollars accordés par PrairiesCan afin de soutenir des initiatives de développement économique en Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 25 mai 2023 /CNW/ - La Saskatchewan possède une économie solide et en pleine croissance, et occupe une position de chef de file mondial dans les domaines de l'agriculture et de la transformation des aliments, de l'innovation numérique, de la fabrication de pointe et de l'exploitation des ressources. Grâce à ses ressources naturelles abondantes, à ses écosystèmes de recherche et d'innovation dynamiques et à ses établissements d'enseignement et de formation de premier ordre, la Saskatchewan a de nombreuses possibilités de poursuivre cette croissance économique en ne laissant personne de côté.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 7 600 000 dollars visant à aider sept entreprises de la Saskatchewan à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion et lancer leurs produits et services novateurs sur de nouveaux marchés. Ce financement soutiendra également la formation de travailleurs hautement qualifiés dans le cadre du programme de préparation à l'ingénierie d'entretien d'aéronefs et du programme de formation pratique en sciences infirmières pour les Autochtones de la Saskatchewan Indian Institute of Technology.

Ces investissements aideront les entreprises de la Saskatchewan à prospérer et à contribuer fortement à l'économie des Prairies, et la province à réaliser son potentiel grâce à une main-d'oeuvre hautement qualifiée et formée.

« La Saskatchewan est un endroit merveilleux où développer son entreprise, car elle offre de nombreuses nouvelles possibilités dans les domaines de la transformation des aliments et des ingrédients, de la technologie et de la fabrication de pointe. Les entreprises, qui s'ajoutent aux forces des secteurs des ressources naturelles et de l'agriculture de la province, contribuent à diversifier l'économie et à créer un avenir prospère et durable pour les travailleurs de la Saskatchewan. Notre gouvernement continue de collaborer avec les chefs de file de l'industrie et les établissements d'enseignement pour que les entreprises de la province disposent du soutien dont elles ont besoin pour réussir et des travailleurs qualifiés pour y parvenir. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Le SIIT continue de se développer et d'innover pour répondre aux besoins des communautés autochtones en pleine croissance de la Saskatchewan et de l'économie provinciale. Ces investissements stratégiques font partie des solutions à la demande de main-d'oeuvre dont les secteurs de la santé et de l'aérospatiale ont désespérément besoin, tout en favorisant la réconciliation économique. »

-Riel Bellegarde, président et directeur général du Saskatchewan Indian Institute of Technologies

« Nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés dans le cadre du programme CPE, car Saskatoon dispose d'un impressionnant bassin de personnes qualifiées, et ce financement nous permettra de continuer à investir dans cette ville dynamique. »

-Jack Laninga, vice-président directeur de Superior Cabinets

« Algarithm a été créée il y a six ans, et sa mission consiste à rendre la consommation d'oméga-3 d'origine végétale facile, agréable et écologique pour tout le monde! Le financement au titre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) de PrairiesCan annoncé aujourd'hui permettra à Algarithm d'accélérer cette mission, en acquérant des immobilisations clés et en embauchant des membres d'équipe essentiels, ce qui lui permettra d'étendre sa portée à de nouvelles catégories et à de nouveaux marchés géographiques. »

-Ben Kelly, president d'Algarithm Ingredients Inc.

Faits en bref

Depuis 2012, les recettes annuelles de la Saskatchewan provenant de l'agriculture à valeur ajoutée ont presque doublé, passant de 3,5 milliards de dollars à un montant estimé à 6,8 milliards de dollars en 2020-2021.

provenant de l'agriculture à valeur ajoutée ont presque doublé, passant de 3,5 milliards de dollars à un montant estimé à 6,8 milliards de dollars en 2020-2021. Plus de 300 entreprises de transformation alimentaire et de boissons en Saskatchewan produisent une large gamme de céréales, de viandes, de produits laitiers et de boulangerie, ainsi que des ingrédients alimentaires.

produisent une large gamme de céréales, de viandes, de produits laitiers et de boulangerie, ainsi que des ingrédients alimentaires. PrairiesCan a investi plus de 209 millions de dollars dans 292 projets de technologies numériques depuis 2018, projets visant à développer le secteur dans les Prairies, dont 23 millions de dollars dans 36 projets de technologies numériques en Saskatchewan .

. Les entreprises de la Saskatchewan conçoivent et produisent des solutions de fabrication de pointe de classe mondiale. Le secteur est un employeur clé pour les diplômés des universités et des écoles techniques.

conçoivent et produisent des solutions de fabrication de pointe de classe mondiale. Le secteur est un employeur clé pour les diplômés des universités et des écoles techniques. Une population autochtone jeune et en pleine croissance offre aux employeurs de la Saskatchewan un avantage concurrentiel lorsqu'il s'agit d'attirer et de maintenir en poste des travailleurs qualifiés et de conclure des partenariats pour une croissance durable et inclusive.

Backgrounder

Ces investissements dans l'économie de la Saskatchewan soutiennent la croissance des entreprises et l'innovation dans les secteurs de la fabrication de pointe, de la transformation des ingrédients alimentaires et des industries numériques, ainsi que la formation spécialisée dans les secteurs de l'aérospatiale et des soins de santé.

Croissance et productivité des entreprises (CPE) - Investissement de 5 918 635 $

Par l'entremise du programme CPE, le gouvernement du Canada soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à se développer et à commercialiser leur technologie. Le programme CPE offre un financement remboursable sans intérêts aux entreprises à forte croissance constituées en personne morale qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies depuis au moins deux ans. Quatre bénéficiaires du programme CPE de la Saskatchewan recevant des fonds par l'intermédiaire de PrairiesCan ont été annoncés aujourd'hui :

Superior Millwork Ltd. (3 640 000 $)

Installer de nouvelles technologies dans une deuxième usine de production à Saskatoon , ce qui se traduira par une capacité de production supplémentaire et permettra à Superior d'accroître sa part de marché au Canada et de conquérir de nouveaux marchés.





Installer de nouvelles technologies dans une deuxième usine de production à , ce qui se traduira par une capacité de production supplémentaire et permettra à Superior d'accroître sa part de marché au et de conquérir de nouveaux marchés. Algarithm Ingredients Inc. (1 298 635 $)

Acheter de l'équipement et améliorer les systèmes de gestion pour se développer sur le marché des préparations pour nourrissons. Algarithm utilise ses procédés de marque pour produire des ingrédients oméga-3 d'origine végétale, respectueux des océans et dérivés de microalgues.





Acheter de l'équipement et améliorer les systèmes de gestion pour se développer sur le marché des préparations pour nourrissons. Algarithm utilise ses procédés de marque pour produire des ingrédients oméga-3 d'origine végétale, respectueux des océans et dérivés de microalgues. Cadence Final Document Services Ltd. (580 000 $)

Accroître la présence sur le marché en recrutant du personnel chargé des ventes et de l'expérience client pour se concentrer sur l'établissement de relations avec les clients et l'intégration de nouveaux clients, principalement des entreprises de pompes funèbres, des centres de soins palliatifs et des institutions financières. Cadence est une société de services numériques qui utilise une plateforme en ligne et une équipe de conseillers certifiés en exécution testamentaire pour donner des conseils personnalisés dans le processus de gestion de la succession.





Accroître la présence sur le marché en recrutant du personnel chargé des ventes et de l'expérience client pour se concentrer sur l'établissement de relations avec les clients et l'intégration de nouveaux clients, principalement des entreprises de pompes funèbres, des centres de soins palliatifs et des institutions financières. Cadence est une société de services numériques qui utilise une plateforme en ligne et une équipe de conseillers certifiés en exécution testamentaire pour donner des conseils personnalisés dans le processus de gestion de la succession. SalonScale Technology Inc. (400 000 $)

Augmenter le personnel pour développer les initiatives de marketing numérique et les ventes de logiciels pour salons de coiffure. La plateforme technologique propriétaire de SalonScale fournit aux salons de coiffure des solutions de gestion de l'offre pour atténuer les effets de l'inflation croissante et améliorer la rentabilité.

Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA) - Investissement de 1 000 000 $

Par l'intermédiaire de l'IRRA, le gouvernement du Canada aide les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur canadien de l'aérospatiale à écologiser leurs activités et à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental, à améliorer leur productivité et à renforcer la commercialisation tout en faisant avancer l'intégration dans les chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. L'IRRA dispose d'un budget national de 250 millions de dollars sur trois ans. Cette initiative est ouverte aux PME et aux organismes sans but lucratif qui fournissent des services aux PME, notamment les municipalités, les établissements d'enseignement postsecondaire, les provinces et les organisations autochtones. Un bénéficiaire de l'IRRA de la Saskatchewan recevant un financement par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé aujourd'hui :

Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) (1 000 000 $)

Soutenir l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme de préparation à l'ingénierie d'entretien d'aéronefs (Aircraft Maintenance Engineering [AME]) afin d'éliminer les obstacles et de créer des voies d'accès à l'obtention d'une licence pour les Autochtones et les femmes qui entrent dans l'industrie aérospatiale. Le SIIT rénovera également des salles de classe du Saskatoon Aviation Learning Centre afin d'augmenter le nombre de places dans le programme AME-M (mécanique) actuel et de renforcer les capacités pour introduire un programme AME-E (avionique) en Saskatchewan .

Développement économique et diversification des collectivités (DEDC) - Investissement de 371 000 $

Le programme DEDC vise à appuyer des initiatives de développement économique qui contribuent à la croissance et à la diversification de l'économie des collectivités des provinces des Prairies. Par l'intermédiaire de ce programme, PrairiesCan permet aux collectivités de tirer parti de leurs capacités et de leurs atouts pour saisir les occasions de développement économique et s'adapter aux circonstances économiques changeantes et difficiles. Aujourd'hui, PrairiesCan a annoncé le projet suivant financé au titre du programme DEDC :

Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) (371 000 $)

Construire un laboratoire mobile pour le programme de formation pratique en sciences infirmières pour les Autochtones, ce qui permettra au SIIT d'offrir le programme aux Premières Nations en milieux ruraux et éloignés de la Saskatchewan .

Fonds pour l'emploi et la croissance (FEC) - Investissement de 322 160 $

Le FEC offre un financement à des entreprises et à des organisations pour les aider à créer des emplois et à positionner les économies locales en vue d'une croissance à long terme. Le Fonds, administré par les agences de développement régional du Canada, fournit 700 millions de dollars à l'échelle nationale sur trois ans. Aujourd'hui, un projet financé au titre du FAT par l'intermédiaire de PrairiesCan a été annoncé :

Rivercity Innovations Ltd. (322 160 $)

Élargir les marchés et améliorer le système de surveillance de la chaîne du froid pour la sécurité alimentaire et la conformité. Rivercity Innovations, entreprise qui conçoit des technologies de surveillance de la chaîne du froid, propose à ses clients des solutions matérielles et logicielles. La technologie de l'entreprise automatise la surveillance des chambres froides des épiceries, réduit le temps nécessaire au personnel pour recueillir les données, réduit la détérioration des aliments et automatise la vérification de la conformité.

