Katie McGinty, de Johnson Controls, nommée parmi les 50 responsables de la durabilité les plus influents

La directrice de la durabilité Katie McGinty est nommée parmi les responsables de la durabilité les plus influents dans la liste ESG50 2023 de Constellation Research

Cette reconnaissance représente une réalisation de plus pour Johnson Controls dans son parcours vers la carboneutralité, après une année de jalons de durabilité

Les leaders de l'ESG50 mènent les efforts de durabilité dans leurs domaines en tirant parti de nouveaux modèles d'affaires, de technologies émergentes et d'un leadership éthique et humain

CORK, Irlande, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Katie McGinty, vice-présidente et directrice de la durabilité et des relations externes chez Johnson Controls, (NYSE: JCI), un leader mondial en matière de bâtiments intelligents, sains et durables, a été nommée à la liste ESG50 2023 de Constellation Research . L'ESG50 nomme les cadres d'entreprise les plus influents au monde, qui font progresser la durabilité dans leurs domaines grâce à de nouveaux modèles d'affaires, à des technologies émergentes et à un leadership éthique et humain. Ce prix fait suite à une année de jalons de durabilité chez Johnson Controls, qui s'est efforcée de fournir une technologie de bâtiment carboneutre afin de réduire les émissions causées par les bâtiments, lesquelles représentent 40 % des émissions de la planète.

« Katie a toujours été une championne du climat au cours de sa carrière et elle accélère les progrès climatiques pour notre entreprise et nos clients en s'appuyant sur une rare combinaison d'optimisme, de prouesses commerciales et de rigueur scientifique, a déclaré George Oliver, président et PDG de Johnson Controls. En ce moment historique où chaque action compte, nous avons la chance de compter dans nos rangs une dirigeante passionnée et bienveillante qui sait aussi comment mettre la science, la technologie, le financement et les partenariats au service d'un avenir durable. »

Johnson Controls crée et déploie le triptyque du bâtiment intelligent, à savoir des équipements énergétiquement efficaces, une électrification propre et la numérisation systémique, en vue d'accélérer son propre parcours de carboneutralité. L'entreprise a déjà réduit de 42 % ses émissions absolues de portées 1 et 2, soit des économies de plus de 455 000 tonnes, en voie d'atteindre son objectif validé par la Science Based Target initiative (SBTi), consistant à réduire les émissions de 55 % d'ici 2030. De plus, l'entreprise a pris une longueur d'avance en ce qui concerne la réduction des émissions absolues de portée 3 des clients, atteignant une réduction de 14 %, soit plus de 18 millions de tonnes métriques. Son objectif validé par la SBTi est de réduire les émissions de 16 % d'ici 2030.

Johnson Controls offre à ses clients des services-conseils de bout en bout, des équipements écoénergétiques, une numérisation systémique ainsi que des services conçus pour rendre les bâtiments anciens et nouveaux adaptés à la carboneutralité. Le seul fait de moderniser les bâtiments en les munissant de systèmes modernes efficaces permet de réduire d'au moins 30 à 40 % leur consommation d'énergie, leurs émissions et leurs coûts. Toutefois, la numérisation systémique change réellement la donne. Johnson Controls OpenBlue peut doubler ces économies en utilisant des capteurs, l'informatique de pointe, la connectivité cloud et l'analyse par l'IA pour intégrer les systèmes et optimiser des bâtiments entiers.

OpenBlue Net Zero Advisor est un outil tout-en-un englobant l'évaluation de l'empreinte carbone, l'établissement d'objectifs, la gestion des émissions et le suivi. Il regroupe des données de portefeuilles de bâtiments mondiaux afin de fournir des informations sur la réduction des émissions des bâtiments et de faciliter la production de rapports globaux précis et transparents. OpenBlue Enterprise Manager traduit les données opérationnelles des bâtiments en renseignements exploitables, permettant l'optimisation prédictive en temps réel de l'équipement individuel et de systèmes de bâtiment entiers. La solution réduit les besoins en énergie tout en intégrant de façon transparente les actifs et stockages d'énergie renouvelable hors réseau.

Depuis son lancement en 2020, OpenBlue de Johnson Controls a été reconnu et récompensé, y compris lors du IoT Breakthrough Award 2023 , pour avoir transformé les bâtiments en « partenaires commerciaux intelligents afin de réduire les coûts énergétiques, d'améliorer l'expérience des occupants et de faire progresser les objectifs d'émissions nettes nulles ». Johnson Controls a ouvert des centres d'innovation OpenBlue dans le monde entier, invitant les chefs d'entreprise et les dirigeants du secteur public à venir voir une démonstration de la technologie de construction intelligente à zéro émission nette, ainsi qu'à échanger des connaissances sur les pratiques de construction intelligente, saine et durable.

En parallèle, l'entreprise a lancé le modèle de partenariat « Net Zero Buildings as a Service » (Bâtiments à émissions nettes nulles), un modèle de partenariat qui permet aux organisations de commencer leur parcours vers la carboneutralité en déployant la technologie sans débourser de capitaux initiaux. Le modèle « Net Zero Buildings as a Service » garantit une réduction de la consommation d'énergie et atténue grâce à ces économies les coûts des projets. Johnson Controls a utilisé ce modèle, ainsi que d'autres structures de financement novatrices, pour aider les partenaires et les clients à réduire leurs émissions de plus de 37 millions de tonnes métriques, ainsi qu'à économiser plus de 7,8 milliards de dollars en coûts énergétiques et opérationnels au cours de leurs projets. Grâce à ces économies d'énergie considérables, les projets produisent des rendements supérieurs aux coûts, un excès que les organisations peuvent investir dans la croissance de leur entreprise.

« Katie McGinty incarne le type de leadership dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire un leadership qui s'appuie à la fois sur la vision inébranlable d'un avenir durable et sur un principe éprouvé qui veut que les facteurs ESG favorisent la surperformance commerciale des entreprises », a déclaré R « Ray » Wang, fondateur et PDG de Constellation Research.

Mme McGinty a reçu un grand nombre de prix et de reconnaissances, notamment des doctorats honorifiques de Muhlenberg University, Dickinson College et Clarion State University. En 2022, le magazine Sustainability l'a nommée parmi les 10 femmes les plus influentes du développement durable et lui a rendu hommage en 2023 en la nommant dans son Top 100 . En outre, le magazine WomenInc. l'a nommée comme une des dirigeantes les plus influentes en Amérique . Elle a été nommée Leader mondiale de demain par le Forum économique mondial et Femme de l'année par le Women's Council on Energy and the Environment. Elle siège au Comité directeur international du Sommet mondial sur le développement durable et aux conseils d'administration de l'Energy Futures Initiative, du Conseil américain pour une économie écoénergétique et du Scott Institute for Energy Innovation de l'Université Carnegie Mellon.

Johnson Controls figure depuis 16 ans parmi les sociétés les plus éthiques au monde . La société a obtenu une cote platine de EcoVadis et une cote ESG supérieure de Sustainalytics . CDP , Corporate Knights et le Financial Times ont nommé Johnson Controls un leader dans le domaine du climat. Johnson Controls a obtenu une cote AAA de MSCI et a été nommé au Clean200 pour sa forte proportion de revenus durables. 3BL a nommé Johnson Controls parmi les 100 meilleures entreprises citoyennes , et la société a été nommée dans la liste Change the World de Fortune.

