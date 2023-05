Réforme de la Loi sur l'expropriation - « C'est une victoire pour les municipalités du Québec » - Nicolas Dufour





REPENTIGNY, QC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, accueille avec enthousiasme, et surtout avec un grand soulagement le dépôt d'un nouveau projet de loi visant à réformer le régime d'expropriation. Portée par Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Transports et de la mobilité durable, cette nouvelle mouture permettra aux villes dont Repentigny, d'avoir une plus grande marge de manoeuvre financière pour l'achat de nouveaux terrains.

« Il s'agit d'une grande victoire pour le monde municipal! Cela fait 30 ans que nous réclamions un meilleur encadrement des indemnisations versées aux propriétaires terriens. Nous avions besoin que Québec change les règles du jeu afin de nous donner plus d'oxygène dans la réalisation de nos projets de développement. Si cette loi est adoptée, c'est certain que cela va changer la donne pour les Villes qui pourront enfin, s'acquérir de terrains à des coûts raisonnables et ainsi, procéder à des aménagements plus intelligents de leur territoire. Pour Repentigny, ce nouvel outil sera utilisé en dernier recours. Toutefois, nous aurons en main un pouvoir additionnel qui fera en sorte de freiner la spéculation, tout en planifiant nos milieux de vie de manière durable et pérenne », affirme M. Dufour.

SOURCE Ville de Repentigny

25 mai 2023 à 13:11

