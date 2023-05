Les brigadières et brigadiers de Québec améliorent leurs conditions de travail





QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Hier soir, près de 150 brigadières et brigadiers de la Ville de Québec étaient réuni(e)s en assemblée générale et ont voté à 99 % en faveur d'une proposition patronale-syndicale pour bonifier substantiellement leurs conditions de travail, et ce, bien que le renouvellement de la convention collective ne soit prévu que pour la fin de l'année prochaine.

« Le syndicat souhaite saluer cette initiative de l'employeur qui, plutôt que de se déclarer impuissant face à une pénurie de main-d'oeuvre comme bien d'autres employeurs le font, recherche activement des solutions pour minimiser l'impact sur les citoyennes et citoyens et, surtout, sur les enfants », de dire Nina Laflamme, conseillère syndicale du SCFP.

La Ville est aux prises avec des difficultés sérieuses d'attraction et de rétention de personnel. En effet, le manque criant de brigadières et brigadiers est tel que récemment, les parties ont fait appel aux cols bleus pour faire traverser les écolières et écoliers à certaines intersections de la ville.

La principale mesure consiste à bonifier les heures de travail payées, ce qui accroît la rémunération des employé(e)s. De son côté, l'employeur obtient un gain important puisqu'il a le droit de forcer le déplacement d'un(e) brigadier(ère) à une traverse comportant un niveau de dangerosité plus élevé que la sienne si l'employeur n'a pu trouver une ou un autre remplaçant.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

