Avis aux médias - Le ministre Alghabra et le secrétaire parlementaire Kusmierczyk feront une importante annonce de financement à la Essex Terminal Railway Company / Morterm Limited

WINDSOR, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra et le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, feront une importante annonce de financement pour la Essex Terminal Railway Company / Morterm Limited. Le président et chef de la direction de la Essex Terminal Railway Company / Morterm Limited, Tony De Thomasis, et le président et chef de la direction de l'Administration portuaire de Windsor, Steve Salmons seront également présents.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le vendredi 26 mai 2023 Heure : 9 h 30 (HAE) Endroit : The Essex Terminal Railway Company / Morterm Limited

5353, promenade Maplewood

Windsor (Ontario)

N9C 0B9

