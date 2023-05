Projet de loi n° 15 - Dépôt du mémoire de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires





Où sont les pharmaciens communautaires dans le vaste plan de réforme du système de santé et dans la création de Santé Québec?

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a déposé un mémoire dans le cadre des consultations sur le projet de loi n° 15. Alors que dans les dernières années, le rôle des pharmaciens communautaires est devenu central dans le système de santé québécois, notamment dans la première ligne de soins, l'AQPP s'étonne de l'absence flagrante de ses membres dans la Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace.

Dans son mémoire, l'AQPP appuie la volonté du gouvernement d'améliorer l'efficacité du système de santé et de services sociaux afin que les patients aient accès aux bons professionnels de la santé lorsqu'ils en ont besoin. Toutefois, l'objectif du gouvernement concernant le renforcement de la coordination des nombreuses composantes du système de santé ratera sa cible si les pharmaciens communautaires sont exclus des centres décisionnels. Ainsi, il est nécessaire de les impliquer en amont en leur faisant une place plus grande dans les différentes stratégies d'amélioration du réseau afin d'assurer une coordination efficiente des services pharmaceutiques sur le terrain.

L'AQPP propose donc que les pharmaciens communautaires puissent faire partie intégrante de la chaîne de commandement que ce soit au sein du conseil d'administration de Santé Québec ou dans les différentes instances régionales.

Comme on l'a vu depuis les dernières années, les services pharmaceutiques occupent une place importante dans le système de santé au Québec. En effet, les pharmaciens communautaires jouent un rôle de proximité constant auprès des patients québécois, que ce soit en prévention, en accompagnement lors de la prise de médicament, lors d'une sortie d'hôpital ou pour favoriser le maintien à domicile. La structure de gouvernance de Santé Québec proposée demeure toutefois hospitalocentriste, ce qui, à notre avis, ne correspond pas aux orientations évoquées par le ministre. Afin d'assurer le maintien de l'expertise et la coordination des services pharmaceutiques pour l'ensemble du territoire québécois, l'AQPP est d'avis qu'une direction des services pharmaceutiques dirigée par un pharmacien au sein de Santé Québec s'avère nécessaire.

« Les pharmaciens communautaires font partie de la solution. On l'a démontré au cours de la pandémie et nous continuons à le faire avec une panoplie d'actes cliniques qui viennent soulager la première ligne de soins. Afin de répondre aux besoins réels de la population, l'apport des pharmaciens doit être considéré à sa juste valeur et ceci doit se refléter dans la place qu'on leur donne tant dans les instances décisionnelles de Santé Québec que dans celles des établissements de santé. On ne peut pas se permettre de négliger l'expertise et l'accessibilité des pharmaciens communautaires », a déclaré M. Benoit Morin, président de l'AQPP.

Une occasion de régler les enjeux des programmes de soins aux patients

L'actualité des derniers jours a mis en lumière des enjeux importants quant aux différents programmes de soutien aux patients (PSP) traditionnels. L'AQPP croit que le ministre doit profiter de l'adoption du projet de loi n° 15 pour mettre fin aux pratiques illégales maintes fois soulignées par les autorités, dont l'Ordre des pharmaciens du Québec.

L'AQPP est également d'avis qu'en posant un cadre applicable aux PSP, les organisations chargées de veiller au respect des pratiques dans l'industrie pharmaceutique seront mieux outillées pour accomplir leurs devoirs correctement. Le mémoire de l'AQPP propose des modifications législatives concrètes qui sauront outiller davantage les différents joueurs pour agir contre ces pratiques illégales.

« Cette situation a assez duré. La grande réforme du système de santé présentée par le ministre Dubé est l'occasion idéale de régler cette situation inacceptable pour les patients québécois. Des balises claires et contraignantes doivent être prévues afin d'encadrer les programmes de soutien aux patients traditionnels ayant des pratiques qui vont à l'encontre du droit du patient de choisir son professionnel de la santé. Le ministre a le pouvoir et le devoir de remettre les pendules à l'heure pour le bien des patients?», a conclu M. Morin.

Le mémoire de l'AQPP aborde également d'autres enjeux comme la préservation du rôle des Comités régionaux sur les services pharmaceutiques, l'ajout de nouveaux actes cliniques, le retrait des délais pour la prolongation d'ordonnances ainsi que la réduction du fardeau administratif imposé à ses membres.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2041 pharmaciens propriétaires des 1903 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

Pour consulter le mémoire : Mémoires sur les projets de loi - Mon pharmacien

