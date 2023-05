KEENON Robotics brille au NRA Show aux États-Unis, en dévoilant deux robots intelligents innovants





CHICAGO, le 24 mai 2023 /CNW/ -- Le 20 mai, le très attendu NRA SHOW 2023, le plus grand salon international consacré à la restauration et aux fournitures hôtelières organisé par la National Restaurant Association, a occupé le devant de la scène. KEENON Robotics a fièrement présenté ses solutions de pointe en dévoilant deux nouveaux produits : Pickup et T-MAX. Avec ces robots de service commerciaux à la fine pointe, KEENON vise à révolutionner l'industrie nord-américaine des services, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à démontrer à l'industrie sa technologie pionnière et ses réalisations exceptionnelles.

À l'avant-garde de la gamme de KEENON se trouvaient Pickup et T-MAX, deux robots de livraison intelligents conçus pour répondre à des besoins spécifiques. Pickup est un robot de livraison efficace de type distance zéro qui répond aux besoins des établissements de restauration décontractés. Grâce à un système interactif multimodal, il permet aux restaurants d'effectuer une transition harmonieuse entre les services de ramassage des aliments des serveurs aux clients, assurant ainsi des livraisons plus rapides et plus efficaces. T-MAX, de son côté, est un robot de livraison longue distance spécialement conçu pour l'envoi de caissons privés. Avec de longues distances de livraison, des assiettes lourdes et des exigences accrues en matière de protection de la vie privée, T-MAX répond à la demande croissante de livraisons fiables assistées par robot.

Au cours de la dernière année, KEENON Robotics a réalisé des progrès remarquables sur le marché nord-américain, en établissant une forte présence dans divers secteurs de services, notamment la restauration, l'hôtellerie, les soins aux personnes âgées, les cinémas et les supermarchés. Des collaborations avec des groupes hôteliers renommés comme InterContinental Hotels Group (Chine élargie), Wyndham Hotels & Resorts (Asie-Pacifique), ainsi qu'avec des établissements prestigieux comme le Hilton Washington Dulles Airport Hotel, le Hilton Lac-Leamy et le Sheraton Albuquerque Uptown Hotel, ont permis à KEENON de consolider sa position en tant que partenaire de confiance. En particulier, les alliances stratégiques passées avec le SGP Purchasing Partner Network du régime de pension du Canada, la plus importante agence d'approvisionnement centralisée du secteur, et Syscom, le plus important distributeur mexicain sur le marché interentreprises, ont permis à KEENON d'élargir sa portée et d'offrir des services à des marques de restauration réputées en Amérique du Nord, y compris Ruby Tuesday, Mandarin Restaurant, Gyu-Kaku Japanese BBQ, Kumar's et des complexes de divertissement renommés comme le Bicycle Casino&Hotel, Casino Pauma et LOOK Dine-In Cinema.

En tant que commanditaire exclusif du robot présenté au RC SHOW, la plus grande exposition dédiée aux services de restauration au Canada, KEENON Robotics a eu la fierté de fournir cinq robots intelligents, de démontrer leurs capacités et d'offrir un soutien inestimable tout au long de l'événement. Aujourd'hui, les robots KEENON sont déployés dans 36 villes de 21 États (et provinces) en Amérique du Nord, offrant des solutions professionnelles et intelligentes sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de la région. Grâce à cela, KEENON Robotics allège les pressions opérationnelles causées par les pénuries de main-d'oeuvre et la hausse des coûts, tout en améliorant l'efficacité et la qualité du service grâce à une collaboration harmonieuse entre les robots et le personnel de service.

KEENON Robotics constitue un modèle d'innovation dans l'industrie des robots de services commerciaux, et l'entreprise est réputée pour ses solutions techniques révolutionnaires et ses stratégies de partenariat collaboratif. Équipés d'algorithmes avancés d'intelligence artificielle, de reconnaissance automatique d'images, de vision artificielle et de technologies de positionnement et de navigation autonomes, les robots KEENON offrent des solutions flexibles, fiables, sûres et efficaces dans de nombreuses industries.

M. Lin Cheng, directeur général du service des affaires internationales chez KEENON Robotics, a exprimé son honneur de participer au NRA SHOW. Il a souligné l'engagement de l'entreprise à aider les clients à améliorer leur efficacité au travail, à optimiser la qualité du service et à créer des expériences exceptionnelles. Avec son dévouement inébranlable envers les hôtels, les soins aux personnes âgées, le divertissement et d'autres domaines, KEENON Robotics reste déterminée à proposer des solutions robotiques encore plus avancées et intelligentes, en ouvrant la voie dans les applications et le développement de la technologie des robots de service intelligents.

Alors que KEENON va de l'avant dans ses recherches technologiques, elle poursuit son déploiement stratégique sur le marché nord-américain. En se faisant le champion du nouveau modèle d'emploi des robots de services commerciaux, KEENON vise à réduire les coûts, à réaliser des gains d'efficacité et à améliorer la qualité des services au sein de l'industrie.

À propos de KEENON Robotics

KEENON Robotics est un chef de file mondial dans le domaine des robots de service et des solutions de pointe qui transforment le fonctionnement des entreprises et améliorent l'expérience client. Depuis 2010, KEENON Robotics est à l'avant-garde de la révolution des robots de service, développant des robots de pointe pour la livraison, l'hôtellerie, la vente au détail, l'éducation, etc., qui tirent parti des dernières technologies en matière d'IA, de robotique et d'informatique en nuage. En tant que partenaire de confiance d'entreprises du monde entier, KEENON Robotics se consacre à créer de la valeur et à stimuler l'innovation, tout en contribuant à la croissance de l'industrie des robots de service.

