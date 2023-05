TriLink BioTechnologies® renforce son potentiel de production avec ses installations de fabrication d'ARNm en voie d'achèvement





TriLink BioTechnologies (TriLink®), société du groupe Maravai LifeSciences (NASDAQ : MRVI) et fournisseur mondial de produits réactifs et services dédiés aux sciences de la vie, annonce un accroissement de ses capacités de fabrication d'ARNm destiné aux développements de médicaments en phase avancée. La nouvelle installation de près de 3.000 mètres carrés est conforme aux normes BPF et illustre la volonté de TriLink à soutenir le développement des thérapies et des vaccins à base d'ARNm en phase d'essais cliniques avancés.

TriLink propose des services BPF performants depuis ses débuts, en 2015, avec sa première installation de fabrication BPF. Conçue pour satisfaire les besoins d'un marché en croissance rapide, les nouvelles installations conformes aux BPF permettront de développer des thérapies essentielles à base d'ARNm. Les installations ont été conçues pour la modification de gènes à base d'ARNm in vivo, les thérapies cellulaires génétiquement modifiées, les thérapies de remplacement des protéines, les vaccins anticancéreux ainsi que les vaccins protégeant contre les maladies infectieuses.

"L'expansion de nos moyens de fabrication d'ARNm selon les normes BPF constitue une étape importante pour TriLink et nos partenaires", a déclaré Becky Buzzeo, responsable commerciale de Maravai LifeSciences. "La recherche pharmaceutique bénéficiera désormais d'une expertise industrielle de plus de 25 ans. Elle permettra de faire évoluer les thérapies critiques du concept à l'ADN plasmidique, jusqu'à la fabrication de substances médicamenteuses à base d'ARNm en phase clinique avancée et ce en toute simplicité.

Située à quelques minutes seulement du siège de la société à San Diego, la nouvelle installation est équipée de salles blanches ISO 7 et d'une capacité accrue d'ARNm (de 1 g à plus de 50 g par lot), ainsi que des services analytiques internes et complets. "Notre équipe a accordé la plus grande attention à la construction et à la conception de notre nouveau site ; ce travail reflète une véritable passion", a ajouté Rob Carpenter, vice-président de l'ingénierie chez TriLink. "Au-delà de l'accès à une installation de pointe, les développeurs profiteront également du soutien direct de notre équipe expérimentée pour l'optimisation des processus, la mise à l'échelle, la validation et les capacités de qualification."

About TriLink BioTechnologies

TriLink BioTechnologies, société du groupe Maravai LifeSciences, facilite la concrétisation de la puissance et du potentiel de l'ARNm. Leader mondial des solutions d'acide nucléique et d'ARNm depuis plus de 25 ans, TriLink offre un savoir-faire chimique et biologique inégalé, des services CDMO et des matériaux prêts à l'emploi et sur mesure de haute qualité, notamment sa technologie brevetée de capsulage de l'ARNm CleanCap®. Les leaders de l'industrie pharmaceutique, les perturbateurs de la biotechnologie ainsi que les gouvernements du monde entier font confiance à TriLink pour relever leurs plus grands défis : fournir le vaccin COVID-19 en un temps record, développer des traitements innovants en oncologie, dans le domaine des maladies infectieuses, de la cardiologie et des troubles neurologiques, ou encore mettre en place les futurs plans de réponse à des pandémies.

À propos de Maravai

Maravai est une société leader dans les sciences de la vie proposant des produits essentiels au développement de thérapies médicamenteuses, de diagnostics et de nouveaux vaccins. Les sociétés de Maravai fournissent des produits et des services de premier plan en matière de synthèse d'acides nucléiques et de tests de sécurité biologique, au service d'un grand nombre de sociétés biopharmaceutiques, spécialisées dans les vaccins, les diagnostics et les thérapies cellulaires et géniques, parmi les plus importantes au monde.

Ce communiqué de presse peut contenir des "déclarations prospectives" au sens du "safe harbor" du "U.S. Private Securities Litigation Reform Act" de 1995. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que l'augmentation des produits thérapeutiques et des vaccins à base d'ARNm faisant l'objet d'essais cliniques à un stade avancé, et notre capacité à les faire passer du stade de la conception à celui de la fabrication de substances médicamenteuses à base d'ARNm constituent des déclarations prospectives caractérisées par des termes tels que "s'attendre à", "estimer", "pouvoir", "bientôt", "se rapprocher de", "prévu", "anticiper" ou "pourrait" et d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives comportent certains risques et incertitudes susceptibles de faire différer les résultats réels de ceux anticipés, y compris, mais sans s'y limiter, les incertitudes liées aux retards de fabrication et d'autorisation, à la disponibilité et aux retards de livraison des équipements, à la validation permanente de l'innocuité et de l'efficacité de notre technologie, ainsi qu'aux nouveaux développements scientifiques et la concurrence de produits concurrents. Ces risques et incertitudes sont décrits de façon plus détaillée dans la section "Facteurs de risque" de notre dernier rapport annuel publié sur le formulaire 10-K, et dans d'autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les résultats concrets peuvent différer sensiblement de ceux annoncés dans ces déclarations prospectives, et le lecteur ne doit donc pas s'y fier. Ces déclarations prospectives reflètent notre vision actuelle et la société décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives en vue de refléter tout changement de vision ou tout événement ou circonstance postérieur à la date du présent communiqué, sauf dans les cas requis par la loi.

