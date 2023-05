Ville de Québec : les syndicats disent merci!





QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Les syndicats des cols bleus, des brigadières et brigadiers et du secteur aquatique de la Ville de Québec sont reconnaissants et adressent un grand merci au maire, Bruno Marchand, pour une vidéo qu'il a publiée ce matin demandant le respect des travailleuses et travailleurs municipaux.

« Nous nous sentons écouté(e)s! Il y a un vrai problème de harcèlement des salarié(e)s et dans cette vidéo, le maire décrit une réalité hideuse que nous avons besoin de nommer afin de la corriger », ont déclaré d'une seule voix les président(e)s des syndicats affiliés au SCFP, Luc Boissonneault (cols bleus - SCFP 1638); Louise Nadeau (brigadiers et brigadières scolaires - SCFP 1179); et Lyne Martineau (secteur aquatique - SCFP 4528).

Par ce geste, la Ville souhaite inviter la population à faire preuve de courtoisie et de respect envers le personnel municipal. Cet appel à la tolérance survient alors que, chaque jour, des personnes salariées sont victimes de manque de politesse, d'incivilité, de harcèlement et, même, dans les pires cas, de violence.

Dans la vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=zRb-2xJRjLw), le maire et la vice-présidente du comité exécutif responsable des relations de travail, Marie-Josée Asselin, exposent les citoyennes et citoyens à la réalité que certain(e)s employé(e)s vivent au quotidien.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

