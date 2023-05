La Coop de solidarité du Cap Jaseux bonifiera son offre touristique grâce au soutien du gouvernement du Canada





L'organisme de Saint-Fulgence obtient une aide financière de 2,5 M$ de DEC.

SAINT-FULGENCE, QC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le développement et la promotion des atouts des régions contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 2,5 M$ à la Coop de solidarité du Cap Jaseux. Cet appui de DEC lui permettra de bonifier l'offre touristique de la région du Saguenay par le développement du Parc Aventures Cap Jaseux.

La Coop de solidarité du Cap Jaseux (la Coop) s'occupe de la gestion des activités du Parc Aventures Cap Jaseux, un territoire en plein coeur d'une forêt de 473 acres situé à Saint-Fulgence, sur la rive nord du fjord du Saguenay. Elle offre une gamme variée d'activités de plein air et d'écotourisme, dont plusieurs parcours d'hébertisme aérien, un circuit de tyroliennes, une via ferrata, du kayak de mer, etc. Elle propose aussi de l'hébergement alternatif original tel que des maisons dans les arbres, des sphères suspendues et des dômes vitrés.

Grâce à la contribution de DEC, la Coop pourra effectuer des travaux d'amélioration aux bâtiments et au chemin entre les pôles d'entrée. Elle pourra aussi faire l'achat de mobilier fixé au sol et de matériel roulant utilisé exclusivement sur le site pour le transport des bagages en période hivernale. Le projet vise à doter la région d'un attrait quatre saisons d'envergure nationale et internationale.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale ; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Le soutien annoncé aujourd'hui démontre notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement renouvelé envers les entreprises et les citoyens canadiens. La contribution financière de DEC accordée à la Coop de solidarité du Cap Jaseux lui a permis de développer l'offre hivernale du Parc et constitue une excellente nouvelle pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et son attractivité. Grâce aux investissements de notre gouvernement dans les expériences touristiques, nous sommes prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome?-?Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le soutien financier de DEC contribuera à positionner le Parc Aventures Cap Jaseux en tant que référence internationale dans la pratique d'activités de plein air 4 saisons. En plus d'élargir l'offre à la clientèle, une vingtaine d'emplois saisonniers seront convertis en postes permanents, tout en consolidant les emplois actuels. Cet investissement est une excellente nouvelle pour le milieu économique et touristique de la région. »

Serge Lavoie, président du conseil d'administration, Coop de solidarité du Cap Jaseux

Faits en bref

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.

Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

24 mai 2023 à 15:00

