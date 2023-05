Xylem finalise l'acquisition d'Evoqua





Xylem Inc. (NYSE:XYL), l'une des principales sociétés mondiales de technologie de l'eau (« Xylem » ou « la société »), a annoncé aujourd'hui qu'elle a finalisé son acquisition d'Evoqua Water Technologies Corp. (« Evoqua »), un leader des solutions et services critiques de traitement de l'eau, dans le cadre d'une transaction payée entièrement en actions et évaluée à environ 7,5 milliards de dollars. Cette fusion crée la plateforme de capacités la plus avancée au monde pour répondre aux défis critiques liés à l'eau des clients et des communautés.

Basée à Washington, D.C., l'entreprise fusionnée devient la plus grande entreprise de technologie de l'eau au monde, avec un chiffre d'affaires pro forma de 7,3 milliards de dollars et plus de 22 000 employés dans le monde. Le portefeuille inégalé de solutions innovantes de Xylem sur l'ensemble du cycle de l'eau, y compris les technologies de pointe, les services intégrés et l'expertise approfondie en matière d'applications, aidera les clients des services publics, de l'industrie et des marchés finaux commerciaux à répondre à leurs besoins les plus pressants en matière d'eau.

« La prise de conscience mondiale du risque systémique que représente l'eau pour la société n'a jamais été aussi forte. Les investissements dans les solutions pour l'eau continuent de s'accélérer, car les communautés et les entreprises du monde entier sont confrontées à des défis de plus en plus importants tels que la pénurie d'eau, la qualité de l'eau et la résilience au changement climatique, ainsi que la façon de traiter ces problèmes de manière abordable », déclare Patrick Decker, président-directeur général de Xylem. « Notre association avec Evoqua crée une plateforme mondiale transformatrice visant à résoudre ces défis critiques liés à l'eau à une échelle encore plus grande. Ensemble, nous sommes idéalement positionnés pour aider à répondre aux besoins critiques des clients avec un portefeuille inégalé de produits et de services à travers le cycle de l'eau. »

« Aujourd'hui est une étape passionnante tandis que nous accueillons officiellement nos nouveaux collègues chez Xylem et que nous mettons chaque jour la puissance de nos capacités combinées au service de nos clients et de nos communautés. Nos portefeuilles complémentaires et notre exposition aux marchés finaux nous positionnent encore plus en position de croissance ensemble, alors que nous résolvons les défis de l'eau de nos clients et que nous aidons à rendre nos communautés plus sûres en matière d'eau. »

L'équipe de direction de la nouvelle société sera dirigée par Patrick Decker et comprendra des cadres supérieurs de Xylem et d'Evoqua. Xylem a également nommé Lisa Glatch et Lynn C. Swann, anciennes directrices d'Evoqua, en tant que membres de son conseil d'administration. Lisa Glatch apporte une perspective stratégique et financière et plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs public et privé de l'énergie, de la chimie, de l'environnement, de l'eau et des transports. Lynn C. Swann a occupé divers postes de direction au sein d'entreprises, de gouvernements et d'organisations philanthropiques et est une membre expérimentée de conseils d'administration de sociétés publiques.

Selon les termes de la transaction, chaque action ordinaire d'Evoqua a été convertie en un droit de recevoir 0,48 action ordinaire de Xylem. Les actionnaires de Xylem détiennent donc environ 75 % et ceux d'Evoqua environ 25 % de la société fusionnée sur une base entièrement diluée.

Lazard et Guggenheim Securities ont agi en tant que conseillers financiers et Gibson, Dunn & Crutcher LLP en tant que conseiller juridique de Xylem. Goldman Sachs & Co. LLC et BofA Securities ont agi en tant que conseillers financiers et Jones Day en tant que conseiller juridique d'Evoqua.

Xylem (XYL) est un leader mondial des technologies de l'eau qui s'engage à résoudre les problèmes critiques liés à l'eau, aux eaux usées et à l'eau dans le monde grâce à la technologie, à l'innovation et à l'expertise. Nos plus de 22 000 employés diversifiés ont réalisé un chiffre d'affaires pro forma combiné de 7,3 milliards de dollars en 2022. Nous créons un monde plus durable en permettant à nos clients d'optimiser la gestion de l'eau et des ressources et en aidant les communautés de plus de 150 pays à assurer la sécurité de l'eau. Rejoignez-nous dans cet effort sur www.xylem.com et Let's Solve Water.

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. En règle générale, les termes « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier », « envisager », « prédire », « prévoir », « probable », « croire », « cibler », « sera », « pourrait », « devrait », « potentiel », « peut » et d'autres expressions similaires, ou leur forme négative, peuvent identifier les énoncés prospectifs, mais ne sont pas nécessaires à cet effet.

Ces énoncés prospectifs, y compris ceux concernant les avantages attendus de la transaction décrite dans le présent document, comportent des risques et des incertitudes. Après la clôture, l'expérience et les résultats de l'entreprise combinée peuvent différer matériellement de l'expérience et des résultats anticipés dans ces énoncés. L'exactitude de ces déclarations est soumise à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs suivants : la capacité de la société fusionnée à réaliser les synergies attendues de la transaction ; les retards, les défis et les dépenses associés à l'intégration des activités existantes de la société fusionnée ; la capacité de Xylem à conserver et à embaucher du personnel clé ; les réponses de la concurrence à la transaction ; les coûts, les charges ou les dépenses inattendus résultant de la transaction ; les réactions négatives potentielles ou les changements dans les relations avec les clients, les fournisseurs, les distributeurs et les autres partenaires commerciaux résultant de la transaction ; les litiges liés à la transaction ; l'impact de l'industrie dans son ensemble et des conditions économiques générales, y compris l'inflation, les taux d'intérêt et la politique monétaire des gouvernements en réponse à l'inflation ; les événements géopolitiques, y compris la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et les risques réglementaires, économiques et autres qui y sont associés ; l'impact global de la pandémie de COVID-19 sur la macroéconomie et les activités, les opérations, la croissance et la situation financière de l'entreprise fusionnée, ainsi que les conditions macroéconomiques plus larges ; et les impacts sur le prix de nos actions et la dilution de la propriété des actionnaires. D'autres facteurs qui pourraient causer une telle différence comprennent ceux qui sont discutés dans les documents déposés par Xylem et Evoqua auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), qui comprennent leurs rapports annuels sur le formulaire 10-K, leurs rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et leurs rapports courants sur le formulaire 8-K, ainsi que dans la déclaration conjointe de procuration/prospectus sur le formulaire S-4 à déposer dans le cadre de la transaction. Pour plus d'informations, voir la section intitulée « Facteurs de risque » et les énoncés prospectifs contenus dans les rapports annuels de Xylem et d'Evoqua sur le formulaire 10-K et dans d'autres documents. Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué de presse sont faits uniquement à la date du présent document et, sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières et les règles et réglementations de la SEC l'exigent, Xylem ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

