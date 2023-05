/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse de la CSQ et de ses syndicats affiliés de la région du Bas-Saint-Laurent/





RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - En marge de son conseil général, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et ses syndicats affiliés de la région du Bas-Saint-Laurent tiendront une conférence de presse, ce mercredi 24 mai, à 8 h 30, à la salle Kamouraska de l'Hôtel Universel.

Tant dans le réseau scolaire, le réseau collégial qu'en petite enfance, les effets de la pénurie de personnel s'accentuent et maintiennent une pression de plus en plus intenable pour les travailleuses et les travailleurs.

Le président de la CSQ, Éric Gingras, ainsi que des représentantes et représentants de syndicats de la région s'adresseront aux médias et brosseront le portrait des enjeux locaux et des différentes déclinaisons des impacts liés à l'attraction et à la rétention du personnel pour les réseaux scolaire, collégial et de la petite enfance. Il sera aussi question des services aux élèves en difficulté, de l'accès à des services professionnels, du recrutement des étudiantes et étudiants et de la violence dans les établissements, notamment.

Éric Gingras sera disponible pour des entrevues individuelles par la suite de même que les porte-parole.

Aide-mémoire



QUOI : Conférence de presse de la CSQ et de ses syndicats affiliés de la région du Bas-Saint-Laurent



QUI : Éric Gingras, président de la CSQ

Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (SEGP-CSQ)

Youri Blanchet, président de la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ)

Kathy Côté, présidente de l'Alliance des intervenantes en milieu familial Bas-St-Laurent-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine (ADIM BSLGIM-CSQ)



QUAND : Le 24 mai, à 8 h 30



OÙ : Hôtel Universel, à Rivière-du-Loup

Salle Kamouraska

(311, boulevard Hôtel-de-Ville, Rivière-du-Loup, G5R 5S4)





Rappelons que la CSQ représente environ 5 500 membres dans la région du Bas-St-Laurent, notamment en éducation, en enseignement supérieur, en petite enfance ainsi qu'au sein de la plus grande association de personnes retraitées du Québec, soit l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ).

À noter également que les quelque 250 déléguées et délégués de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) seront réunis en conseil général, à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, jusqu'à vendredi prochain.

24 mai 2023 à 06:00

