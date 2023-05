Xinhua Silk Road : Le 4e Forum Y50 de Shanghai organisé pour faire de Shanghai un haut lieu de l'innovation et de l'entrepreneuriat chez les jeunes





PÉKIN, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le 4e forum pour l'innovation et l'entrepreneuriat Y50 de Shanghai (Forum Y50 de Shanghai) a eu lieu samedi à Shanghai, dans l'est de la Chine, afin d'aider à faire de la métropole un haut lieu de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour les jeunes.

De nombreux jeunes entrepreneurs, économistes, scientifiques et chefs d'entreprise innovants ont été invités à participer au forum pour discuter du lancement de mesures plus précises et des manières d'obtenir des résultats plus concrets afin d'attirer davantage de jeunes innovateurs à venir poursuivre leurs rêves à Shanghai.

Lors du forum, qui avait pour thème « Les industries du futur, leaders du futur », les dix meilleurs jeunes pionniers de l'entrepreneuriat technologique à Shanghai en 2023 ont été dévoilés, issus de secteurs tels que la biomédecine, l'intelligence artificielle (IA), les technologies de l'information, la fabrication de robots, la recherche et développement de circuits intégrés.

Les dix meilleurs cas d'innovation et d'entrepreneuriat de la ville couvrant des domaines tels que l'énergie hydrogène, les robots intelligents et l'IA ont également été annoncés lors de l'événement.

Parallèlement, la version « 1.0 » de la carte numérique de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Shanghai a été présentée. Servant de plateforme numérique publique de réflexion, la carte numérique affiche les succès et les tendances de l'innovation et de l'entrepreneuriat à Shanghai, partage les résultats d'analyse et de recherche et fournit des services numériques.

Les dix meilleurs camps de formation à l'innovation et à l'entrepreneuriat de Shanghai ont été lancés pour la première fois au forum. Les camps de formation, ouverts aux jeunes de la Chine et du reste du monde, proposent du mentorat en entrepreneuriat, des réunions à huis clos, du partage d'expérience de la part des plus grands, des formations spécialisées et des tournées organisées autour de projets pour aider les jeunes talents à s'implanter durablement à Shanghai.

Un groupe de fonctionnaires a fourni des interprétations approfondies des politiques actuelles en matière de soutien aux talents, de développement industriel et d'innovation scientifique et technologique lors de l'événement.

Lancé en avril 2020, le Forum Y50 de Shanghai est devenu une plateforme importante pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent échanger des idées intersectorielles et présenter d'excellents cas. Il a également été une plateforme déterminante qui a permis à Shanghai de rassembler des personnes de bon sens, de conjuguer les efforts et de promouvoir la coopération pour aider les jeunes à se consacrer à l'innovation et à réussir leur entrepreneuriat.

