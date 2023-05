Les actions de l'OMS contredisent la position de « tolérance zéro » sur le harcèlement et les abus sexuels, selon AHF





Suite à des informations selon lesquelles l'Organisation mondiale de la santé a réintégré des membres du personnel accusés d'avoir mal géré un scandale d'abus sexuels lors d'une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, AIDS Healthcare Foundation condamne la décision de reconduire les employés comme un signe que le système des Nations Unies a toujours du mal à gérer le harcèlement sexuel et les allégations d'abus de manière adéquate.

« Il est décevant que, malgré un grand nombre d'occasions que l'OMS a eues pour corriger les erreurs du passé en traitant les mauvais comportements sexuels de la part de ses employés, elle continue de prendre des décisions qui vont à l'encontre de son engagement à la "tolérance zéro" en matière de harcèlement et d'abus sexuels », déclare Terri Ford, chef du plaidoyer mondial et des politiques d'AHF. « Nous, et plus généralement la société civile, désapprouvons l'omniprésence et l'acceptation tacite du harcèlement sexuel au sein de l'OMS et du système des Nations Unies. Les responsables doivent communiquer sans équivoque dans leurs actions et leurs paroles que l'exploitation sexuelle ne sera tolérée sous aucune forme. »

AHF a plaidé pour la justice pour les victimes d'abus sexuels et pour que les décideurs au sein du système des Nations Unies tiennent les auteurs responsables depuis le scandale de l'ONUSIDA et son directeur exécutif de l'époque, Michel Sidibé, qui a ensuite démissionné avant la fin de son mandat.

