Découvrez l'avenir d'Android POS avec les produits SUNMI 3e génération





CHICAGO, 20 mai 2023 /PRNewswire/ -- SUNMI a prélancé son terminal POS de 3e génération au National Restaurant Association Show 2023 à Chicago, au stand 5561. Le prélancement comprend trois nouveaux produits phares : le SUNMI V3 MIX, le SUNMI T3 PRO et le SUNMI T3 PRO MAX.

Le SUNMI V3 MIX est un terminal POS innovant avec un écran haute résolution de 10" et une imprimante intégrée, qui en font un dispositif mobile ou de bureau, pour deux types d'utilisation différents. Léger, compact et facile à utiliser, le V3 MIX permet de réduire le temps nécessaire à l'encaissement et améliore considérablement l'efficacité des paiements.

Les caisses enregistreuses commerciales légères se multiplient. La série SUNMI MIX est dotée de multiples fonctionnalités et peut notamment recevoir des commandes, numériser, utiliser les protocoles NFC/SoftPOS et imprimer des factures, offrant ainsi aux PME une solution unique. En outre, différents choix d'accessoires sont proposés et peuvent aider l'entreprise au quotidien : écran client USB, bandoulière, fixation murale, et plus encore.

Prenons l'exemple d'une laverie automatique : le V3 MIX répond aux exigences du commerce et des besoins PUD (collecte de données) par l'entremise d'un seul appareil, ce qui permet aux entreprises de renoncer à utiliser deux appareils distincts : les tablettes et les imprimantes pour les paiements sur place, et les appareils portatifs pour les livraisons à domicile.

La série SUNMI T3 PRO, avec ses performances puissantes, définit la norme de bureau pour l'appareil Android phare. Le T3 PRO est le premier appareil commercial équipé de la puce octa-core Qualcomm Snapdragon 5G, avec jusqu'à 2,7 GHz, et doté également d'une prise en charge Wi-Fi 6E. En outre, avec un écran principal pivotant et un affichage client facilement détachable, les utilisateurs peuvent librement sélectionner différentes combinaisons d'écran en fonction des divers scénarios auxquels ils sont confrontés. Le T3 PRO MAX, qui comprend une imprimante haute vitesse 80 mm, offre aux utilisateurs une expérience d'impression très efficace et rapide, ce qui facilite la gestion des opérations commerciales.

Le SUNMI T3 PRO est la meilleure option pour les grandes chaînes de magasins qui nécessitent de hautes performances, une qualité élevée et un design exceptionnel. Et pour certains restaurants haut de gamme qui ont besoin d'intégrer des paiements SaaS financiers, le SUNMI T3 PRO est également un bon choix.

En outre, SUNMI a mis à niveau son système d'exploitation SUNMI OS vers une nouvelle version basée sur Android 13. Cette nouvelle version optimise les performances globales pour une meilleure compatibilité, une sécurité et une fluidité optimisée, et une apparence améliorée. Avec la plateforme SUNMI DMP, les clients peuvent gérer tous leurs appareils.

Ces produits phares seront officiellement lancés au troisième trimestre de l'année 2023. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces produits, consultez le site officiel de SUNMI ou rendez-vous au stand de SUNMI au National Restaurant Association Show 2023.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2080956/SUNMI_3rd_generation_products_T3_PRO_series_V3_MIX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg

20 mai 2023 à 15:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :