SANY Heavy Industry et Shenglong Metallurgical concluent un partenariat stratégique pour promouvoir l'écologisation de l'industrie sidérurgique

BEIJING, Chine, 20 mai 2023 /CNW/ -- SANY Heavy Industry (« SANY », SSE: 600031), l'un des principaux fabricants mondiaux de machinerie lourde, a récemment tenu une cérémonie de signature au cours de laquelle l'entreprise a conclu un partenariat stratégique avec Guangxi Shenglong Metallurgical Co., Ltd. (Shenglong Metallurgical). Liang Linhe, président de SANY Heavy Truck, et Lin Nengjing, chef de la direction de Shenglong Metallurgical, ont signé l'accord de coopération stratégique au nom de leurs entreprises respectives.

Lin Nengjing, chef de la direction de Shenglong Metallurgical, et Liang Linhe, président de Sany Heavy Truck, étaient présents et ont signé conjointement un accord de coopération stratégique. Cet événement qui annonce une nouvelle phase de coopération des deux entreprises s'est également conclu par la signature d'un contrat d'approvisionnement de 90 millions de yuans (12 millions de dollars américains) qui a permis à SANY de livrer à Shenglong Metallurgical trente-cinq tracteurs électriques EV550, cinquante camions à benne basculante électriques, et une station d'échange de batteries - un jalon qui a propulsé leur collaboration à des niveaux sans précédent.

Shenglong Metallurgy, l'un des plus importants fabricants de fer et d'acier, est l'une des 500 plus grandes entreprises chinoises et des 50 plus grandes aciéries au monde, dont la production annuelle d'acier brut se situe au 35e rang mondial. Au cours des dernières années, l'entreprise a accéléré ses mesures écologiques afin de permettre à la Chine d'atteindre sa neutralité carbone et l'objectif qu'elle s'est fixé, en mettant davantage l'accent sur la durabilité et une croissance à faibles émissions de carbone alors qu'elle renforce ses capacités en matière de logistique verte.

Grâce à la livraison de l'équipement électrique de SANY, Shenglong Metallurgical a pu renforcer considérablement ses efforts visant à décarboniser son réseau logistique, ce qui représente un nouveau record dans le cadre de la conclusion du contrat d'approvisionnement en véhicules électriques logistiques sans précédent de l'industrie sidérurgique de Guangxing.

Ke Xueli, président de Shenglong Metallurgical s'est enthousiasmé de sa collaboration approfondie avec SANY et a souligné l'objectif commun des deux entreprises d'électrifier davantage les réseaux de logistique de Fangchenggang, la ville natale du géant de l'acier, en permettant conjointement à l'industrie sidérurgique de la ville et du pays de promouvoir l'écologisation tout en favorisant une croissance de grande qualité.

Xiang Wenbo, président de SANY, a souligné l'importance de cette coopération pour se conformer aux objectifs de décarbonisation de la Chine, ainsi que son rôle dans la promotion de la fabrication écologique et du développement durable. Cela s'est produit après que SANY a été reconnue par Forbes China comme l'une des « 50 meilleures entreprises industrielles durables 2022 » et comme une pionnière du développement écologique par l'industrie pour ses efforts remarquables en matière de développement durable.

Les dernières réalisations de SANY en matière de production écologique, d'innovation de produits, de fabrication à faibles émissions de carbone, de durabilité de la chaîne d'approvisionnement et d'autonomisation des employés et des collectivités sont également présentées dans les « cas d'inspiration ESG » 2023 de Forbes China. Il s'agit d'une liste des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui met à l'honneur des entreprises qui ont accompli des réalisations exceptionnelles en matière de bonnes pratiques environnementales, de responsabilité sociale et de gouvernance d'entreprise.

L'usine de SANY Heavy Industry à Changsha a également été inscrite sur la liste des usines du réseau « Lighthouse » par le Forum économique mondial (FEM), ce qui en fait la deuxième installation de l'industrie lourde appartenant à SANY à recevoir ce titre prestigieux. En réponse aux tensions du marché, l'usine adopte un modèle de production automatisé alimenté par les IdO industriels et technologiques de l'IA afin de parvenir à une transformation intelligente de la fabrication. Le nouveau modèle permet à l'entreprise de créer un système de fabrication numérisé pour la machinerie lourde qui augmente sa productivité du travail de presque 100 %. Il en résulte une augmentation de 123 % de la capacité de production et une réduction de 29 % du coût de fabrication par unité.

Pour en savoir plus sur le groupe SANY, visitez le site www.sanyglobal.com

À propos de SANY

Les activités principales du groupe SANY sont la conception, la fabrication, la vente et le soutien d'équipement d'ingénierie lourd. SANY Heavy Industry est le plus grand fabricant d'équipements de construction en Chine et le troisième au niveau mondial. Grâce à ses efforts pour ajouter un nouveau portefeuille de produits électriques, SANY se démarque dans le monde numérique d'aujourd'hui et contribue également à proposer des solutions durables.

20 mai 2023

