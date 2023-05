L'APTS salue la réélection de Caroline Senneville à la présidence de la CSN





LONGUEUIL, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) se réjouit de la réélection de Caroline Senneville à la présidence de la Confédération des syndicats nationaux (CSN). L'APTS tient à souligner la collaboration et la solidarité qu'elle a cultivées au fil des années avec la CSN, notamment au sein du Front commun pour la négociation des conventions collectives du secteur public.

« Nous félicitons Caroline Senneville pour sa réélection. Sa vision rassembleuse et sa grande détermination à défendre les droits des travailleur·euse·s sont des atouts indéniables pour le mouvement syndical québécois. La réélection de François Enault comme premier vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public constitue également une bonne nouvelle. Nous sommes convaincu·e·s que son engagement et son expérience continueront de profiter aux 420 000 membres du Front commun », déclare Robert Comeau, président de l'APTS.

Enfin, l'organisation syndicale profite de la conclusion du congrès de la CSN pour réitérer son engagement à travailler en étroite collaboration avec la centrale et l'ensemble de ses fédérations pour faire entendre la voix des travailleur·euse·s des services publics.

À propos de l'APTS

L' Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

19 mai 2023 à 15:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :