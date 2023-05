Projet du carrefour de l'énergie propre de Marmora - Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet





Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 19 mai 2023 /CNW/ - Northland Power Inc., en partenariat avec Ontario Power Generation, propose le projet du carrefour de l'énergie propre de Marmora, une nouvelle centrale hydroélectrique à réserve pompée située dans la municipalité de Marmora and Lake, en Ontario. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les peuples autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction aidera l'Agence à préparer un sommaire des questions et à décider si le projet devrait faire l'objet d'une évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires peuvent être présentés en ligne à partir de la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 84597). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible dans le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer par courriel avec l'Agence en écrivant à [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles au plus tard à 23 h 59 le 19 juin 2023. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu dans le Registre. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à participer à une séance d'information virtuelle sur Zoom pour en apprendre davantage sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Séances en anglais

Mercredi, le 31 mai 2023, de 13 h 30 à 15 h (HE)

Mercredi, le 7 juin 2023, de 19 h à 20 h 30 (HE)

Séance en français

Jeudi, le 1er juin 2023, de 13 h 30 à 15 h (HE)

Pour obtenir des renseignements sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet dans le Registre. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'Agence en utilisant l'adresse courriel du projet ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres occasions de participer?

Il s'agit de la première période de consultation publique du gouvernement fédéral pour le projet. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale est requise, le public et les groupes autochtones auront d'autres occasions de formuler des commentaires au cours du processus d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Northland Power Inc., en partenariat avec Ontario Power Generation, propose la construction et l'exploitation d'une nouvelle centrale hydroélectrique à réserve pompée dans la municipalité de Marmora and Lake, en Ontario. Tel que proposé, le projet du carrefour de l'énergie propre de Marmora produirait jusqu'à 500 mégawatts et serait exploité pendant 100 ans. Le lac à ciel ouvert de la mine de fer abandonnée de Marmoraton serait transformé en réservoir inférieur de l'installation. Le projet comprendrait un réservoir supérieur, des tunnels et une centrale électrique, un système de distribution d'eau et une ligne de transport souterraine. Le projet comprendrait également une installation solaire au sol de 30 mégawatts, qui serait exploitée pendant au moins 25 ans.

19 mai 2023 à 12:32

