EnerSys remporte le prix du produit de stockage d'énergie de l'année





EnerSys (NYSE : ENS), le leader mondial des solutions de stockage d'énergie destinées aux applications industrielles, a remporté le prix du produit de stockage d'énergie de l'année 2024 lors des Electrical Review and Data Centre Review Excellence Awards.

EnerSys a également été sélectionné pour les prix Energy Storage/UPS Project of the Year et Data Center Power Project of the Year.

Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence, de l'innovation et de la durabilité dans le domaine du stockage de l'énergie et de la gestion de l'énergie dans l'industrie et les services publics. En tant que pionnier des technologies à haut rendement énergétique, EnerSys ambitionne de fournir à ses clients l'énergie la plus fiable, la plus sûre et la plus durable pour répondre à leurs besoins opérationnels.

Les Electrical Review & Data Center Review Excellence Awards récompensent les solutions énergétiques innovantes qui démontrent un engagement envers l'excellence dans l'ingénierie électrique et les systèmes d'alimentation, ainsi que la durabilité en réduisant la consommation d'énergie et les émissions de carbone.

Le développement de la batterie PowerSafe® SBS XL 2V a permis d'aligner le stockage de l'énergie dans les grandes industries avec les autres marchés de réserve d'énergie et de réduire le besoin de batteries inondées traditionnelles. Grâce à la technologie Thin Plate Pure Lead (TPPL), les batteries PowerSafe® SBS XL 2V ont la durée de vie la plus longue pour des applications stables sur le réseau, une densité énergétique élevée et des émissions d'hydrogène minimes (par rapport aux batteries à électrolyte liquide précédemment installées). Les options de capacité en font un élément de base pour l'autonomie accrue exigée par l'industrie des services publics ? même dans des environnements complexes dont des températures ambiantes plus élevées.

« Je suis fier de faire partie d'une équipe mondiale consacrée à la fourniture de solutions qui améliorent le coût total de possession, la densité de puissance, l'efficacité de la charge, et garantissent la fiabilité du site, même dans des environnements où l'espace est limité », a déclaré James Coldrick, directeur commercial d'EnerSys, Industrial EMEA. « Cela positionne notre technologie TPPL comme une option convaincante pour les fournisseurs industriels et de services publics. Nous sommes honorés d'être récompensés par ce prix prestigieux et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre sur notre lancée dans les années à venir. »

Avec ce prix et les nominations présélectionnées, EnerSys a encore démontré son engagement à fournir des solutions innovantes et durables pour la gestion de l'énergie industrielle et des services publics.

Pour plus d'informations sur la gamme complète de produits, systèmes et support d'EnerSys, visitez la section Industries de notre site web sur www.enersys.com.

À propos d'EnerSys

EnerSys est le leader mondial des solutions de stockage d'énergie pour les applications industrielles ; la société conçoit, fabrique et distribue des solutions de systèmes énergétiques, des batteries de traction, des batteries spécialisées, des chargeurs de batteries, des équipements électriques, des accessoires pour batteries et des solutions de boîtiers pour équipements extérieurs à des clients du monde entier. L'entreprise est présente sur le marché dans quatre secteurs d'activité : systèmes énergétiques, énergie motrice, spécialités et nouvelles initiatives. Les systèmes énergétiques, qui combinent la conversion et la distribution d'énergie, le stockage d'énergie et les boîtiers, sont utilisés dans les secteurs des télécommunications, de la large bande et des services publics, des alimentations sans interruption et dans de nombreuses applications nécessitant des solutions de stockage d'énergie. Les batteries et chargeurs de traction sont utilisés dans les chariots élévateurs électriques et autres véhicules industriels électriques. Les batteries spécialisées sont utilisées dans les applications aérospatiales et de défense, les gros camions routiers, les automobiles haut de gamme, les applications médicales et les systèmes de sécurité. Les nouvelles initiatives fournissent des systèmes de stockage et de gestion d'énergie pour diverses applications, y compris la réduction de la charge à la demande, l'alimentation de secours pour les services publics et la charge rapide dynamique pour les véhicules électriques. EnerSys fournit également des services après-vente et d'assistance à ses clients dans plus de 100 pays par le biais de ses sites de vente et de fabrication dans le monde entier. Pour en savoir plus sur EnerSys, veuillez consulter le site suivant : www.enersys.com/en/

Développement durable

Chez EnerSys, le développement durable ne se limite pas aux avantages et à l'impact de nos produits. Notre engagement en faveur du développement durable englobe de nombreuses questions importantes liées à l'environnement, à la société et à la gouvernance. Le développement durable est un élément fondamental de la manière dont nous gérons nos propres opérations. La réduction de notre empreinte environnementale est une priorité. Le développement durable est au coeur de notre engagement envers nos employés, nos clients et les communautés que nous servons. Nos produits ont un impact positif sur l'environnement, la société et l'économie dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site suivant : www.enersys.com/en/about-us/sustainability.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

EnerSys fait cette déclaration afin de satisfaire à la disposition « Safe Harbor » contenue dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toute déclaration contenue dans ce communiqué de presse qui ne constitue pas un fait historique peut inclure des déclarations prospectives impliquant un certain nombre de risques et d'incertitudes. Une déclaration prospective prévoit, projette ou utilise des événements futurs comme attentes ou possibilités. Les déclarations prospectives peuvent être basées sur des attentes concernant des événements futurs et sont sujettes à des risques et incertitudes liés aux opérations et à l'environnement économique, tous difficiles à prévoir et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Pour une analyse des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats effectifs et les résultats exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, veuillez vous reporter à nos facteurs de risque, tels qu'ils figurent dans la section « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clôturé le 31 mars 2023. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont faites à sa date de publication, même si elles sont rendues disponibles ultérieurement par EnerSys sur son site web ou autrement. EnerSys n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué de presse.

À propos des prix d'excellence ER et DCR

Les Excellence Awards 2024 récompensent les réalisations exceptionnelles dans les secteurs de l'électricité et des centres de données et honorent les entreprises et les individus qui influencent chaque secteur, en faisant preuve d'une conception et d'une mise en oeuvre avant-gardistes et en défendant les normes les plus strictes en matière d'environnement, de sécurité et de rendement énergétique. La cérémonie sera une célébration de l'infrastructure critique que nos deux industries représentent et de leur volonté de se tourner constamment vers l'avenir avec de nouvelles innovations. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site : awards.electricalreview.co.uk/

17 mai 2024 à 10:50

