Le gouvernement conclut une entente de principe pour le groupe Économique et services de sciences sociales (EC)





OTTAWA, ON, le 19 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il a conclu une entente de principe avec l'Association canadienne des employés professionnels (ACEP) pour le groupe Économique et services de sciences sociales (EC). Une fois ratifiée, cette entente s'appliquera à plus de 20?000 membres répartis dans tout le pays. L'entente de principe de quatre ans prévoit des augmentations économiques générales, ainsi que des augmentations visant les fonctionnaires de ce groupe en particulier, jusqu'en juin 2026. De plus, l'entente prévoit un paiement forfaitaire de 2?500 $.

L'entente comporte également des dispositions améliorées concernant le congé payé pour obligations familiales et un nouvel avantage pour les fonctionnaires autochtones qui auront maintenant accès à un congé payé pour participer à des pratiques traditionnelles. Une fois que l'entente sera approuvée, les fonctionnaires peuvent s'attendre à obtenir les augmentations salariales et les autres avantages dans les délais convenus.

En dehors de la convention collective, les deux parties ont également signé une lettre d'entente concernant le télétravail. Nous maintenons notre engagement en faveur d'un lieu de travail moderne et hybride qui offre aux fonctionnaires, le cas échéant, la possibilité de continuer à travailler jusqu'à 3 jours par semaine depuis leur domicile.

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les unités de négociation pour conclure des conventions collectives qui sont équitables pour les fonctionnaires et raisonnables pour les Canadiennes et Canadiens.

Citation

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu un résultat positif avec l'Association canadienne des employés professionnels pour le groupe Économique et services de sciences sociales. Je remercie l'ACEP de son travail assidu à la table de négociation, qui a abouti à la conclusion d'une entente de principe qui est juste, concurrentielle et raisonnable. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Faits en bref

Les fonctionnaires du groupe Économique et services de sciences sociales mènent des enquêtes, des études et des projets dans le domaine des sciences sociales, effectuent des recherches économiques, socioéconomiques et sociologiques, élaborent des méthodes et des systèmes de statistiques et d'enquête, et analysent et interprètent des politiques et des recommandations, entre autres.

Restez branchés

Twitter : @SCT_Canada

Facebook : https://www.facebook.com/Votregouvernementaloeuvre

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/tbs-sct/

SOURCE Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

19 mai 2023 à 12:06

Communiqué envoyé leet diffusé par :